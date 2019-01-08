Трансферы РПЛ за первую неделю 2019-го. «Краснодар» купил ещё одного шведа!

Кого покупают и продают клубы РПЛ? Разбираем трансферные новости и слухи с рынка за первую неделю 2019-го.

«Краснодар»

Краснодарский клуб объявил о приобретении полузащитника сборной Швеции Кристофера Олссона. 23-летний игрок присоединится к «быкам» на первом сборе команды в Испании, где и подпишет долгосрочный контракт. «Краснодар» заплатит АИКу за Олссона около 5 млн евро.

«Краснодар» достиг договорённости о переходе полузащитника сборной Швеции

Олссон – чемпион Швеции сезона-2018. Это центральный полузащитник с функциями разыгрывающего игрока, конструктора атак. Безусловно, по стилю Кристофер отлично подходит команде Мурада Мусаева. О потенциале новичка «Краснодара» свидетельствует тот факт, что Олссон начинал профессиональную карьеру в лондонском «Арсенале», который купил его в 2011 году за 200 тыс фунтов стерлингов. Правда, за основу «канониров» швед сыграл лишь однажды. Осенью 2013-го Арсен Венгер выпустил его на поле в матче Кубка английской лиги с «Вест Бромвичем»: Кристофер поучаствовал в серии пенальти, реализовав свою попытку, и помог «Арсеналу» пройти дальше. Потом полузащитник выступал за «Мидтьюлланд», став в составе этой команды чемпионом Дании, и АИК.

Кроме того, Олссон – победитель Евро-2015 в составе шведской «молодёжки». С 2017 года Кристофер выступает за первую сборную, в частности, он сыграл во встрече Лиги наций со сборной России. Сейчас на его счету пять матчей за национальную команду и одна голевая передача.

Что касается других новостей о «Краснодаре», то, по информации различных СМИ, клуб отклонил предложения по Шарлю Каборе и Кристиану Куэве. На Каборе претендовал «Бешикташ», а Куэву пытался арендовать с правом выкупа «Индепендьенте».

«Зенит»

Лидер РПЛ заинтересован в приобретении нескольких игроков, о чём в первые дни нового года написали иностранные спортивные сайты.



Согласно Rijnmond.nl, петербургский клуб предложил более 10 млн евро за 22-летнего защитника «Фейеноорда» Йерри Юсте. А вот L’Equipe выяснил, что после отказа «Лиона» вести переговоры с «Зенитом» о трансфере Луки Тусара сине-бело-голубые переключили внимание на другого полузащитника – Оле Сельнеса. Стоимость 24-летнего норвежца из «Сент-Этьена» тоже превышает 10 млн евро.

«Зенит» заинтересовался норвежцем Сельнесом. Кто это такой? Левоногий игрок, но не защитник.

Зимой петербургский клуб могут покинуть полузащитники Леандро Паредес, Магомед Оздоев и Матиас Краневиттер. По данным Corierre dello Sport, «Челси» рассматривает кандидатуру Паредеса в качестве замены Сеску Фабрегасу. Оздоева ждут в «Трабзонспоре»: Магомед даже подписался на страницу президента турецкого клуба в «Инстаграме». Краневиттера хотят видеть в его родном клубе «Ривер Плейт». Впрочем, сторонам будет непросто договориться о цене. Это доказывает пример другого аргентинца – Эмилиано Ригони, принадлежащего «Зениту», но выступавшего в первой части сезона на правах аренды за «Аталанту». Ole утверждает, что переход Ригони в «Ривер Плейт» сорвался: клуб из Буэнос-Айреса предлагал 6 млн евро, а петербуржцы просили 9 млн. Возможно, полузащитник продолжит карьеру в «Атланте Юнайтед» из МЛС.

«Спартак»

Олег Кононов проводит зимой чистку состава «Спартака». В субботу столичный клуб объявил о расторжении контракта с полузащитником Александром Самедовым. После этого директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал в интервью для «Чемпионата», что экс игрок сборной России будет выступать за самарский клуб.

Самедов успешно провёл переговоры с «Крыльями Советов»

Другой полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе близок к переходу в «Витесс». В его случае речь идёт об аренде до конца сезона. Джано хочет видеть в своей команде российский главный тренер Леонид Слуцкий.

Напомним, ранее сообщалось об уходе из «Спартака» полузащитников Артёма Тимофеева, который отправится в аренду в «Крылья Советов» для получения игровой практики, Ивелина Попова и Романа Ерёменко. Тем не менее представитель русского финна Марко Трабукки заявил, что Ерёменко точно останется в команде Кононова.

Трабукки: Р. Ерёменко останется в «Спартаке» и будет играть ключевую роль

Как стало известно «Чемпионату», принадлежащий столичному клубу нападающий Денис Давыдов может уехать на просмотр в «Оренбург». При этом у Давыдова существуют и другие варианты продолжения карьеры в РПЛ. Осенью спартаковец играл на правах аренды в чемпионате Латвии – за «Спартак» из Юрмалы.

Давыдов может отправиться на просмотр в «Оренбург»

Должно быть и усиление зимой. «Спартак» рассматривает кандидатуры двух центральных защитников – 23-летнего игрока «Гента» и сборной Туниса Дилана Бронна и 24-летнего игрока «Алавеса» и сборной Чили Гильермо Марипана, который также находится на карандаше у «Краснодара» и «Локомотива». Кроме того, своим инсайдом относительно возможного трансфера «Спартака» поделился The Sun: «Вулверхэмптон» готов продать красно-белым полузащитника Кристиана Герца. В нынешнем сезоне 20-летний словак отдан в аренду клубу «ДАК 1904».

«Рубин»

Журналисты из Tasnim News Agency рассказали о готовящемся трансфере Сердара Азмуна. После Кубка Азии нападающий «Рубина» должен перейти в «Трактор». Не хоккейный. Так называется футбольный клуб из иранского города Тебриз. Какие деньги получит «Рубин» за Азмуна, неизвестно.



Впрочем, главный тренер «Трактора» Мохаммад Тагави пока не спешит подтверждать слухи: «Азмун — отличный футболист и игрок сборной Ирана, но у меня нет новостей о его переходе в «Трактор». Он может стать игроком хорошего европейского клуба, однако, насколько мне известно, нет разговоров о его трансфере в нашу команду. Знаю, что несколько месяцев назад Сердар встречался с владельцем «Трактора», но у меня нет никаких новостей касательно его перехода», – сказал Тагави в интервью Asriran.

Ростов»

Нападающий «Ростова» Видар Кьяртанссон получил предложение от турецкого «Йени Малатьяспор». Исландец может уйти из российского клуба, если турки заплатят за него хорошие деньги. «Ростов» приобрёл Кьяртанссона у «Маккаби» из Тель-Авива в августе 2018-го, потратив на легионера 2,5 млн евро, но второй снайпер чемпионата Израиля прошлого сезона пока никак не проявил себя в РПЛ.