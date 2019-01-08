Как это было.

«Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии. Вот это сенсация!

Ситуация

Юрген Клопп, естественно, на кубковый матч устроил ротацию состава. Не тот нынче у «Ливерпуля» график, чтобы играть одними и теми же футболистами. Матч с «Манчестер Сити», в котором «красные» проиграли впервые в чемпионате и подпустили конкурента на расстояние в 4 очка, состоялся 4 дня назад, совсем скоро ещё ещё календарный матч.

«Ливерпуль» отделил от ничьей сантиметр. Клопп впервые проиграл в чемпионате. Хосеп Гвардиола возвращается в борьбу за чемпионство, победив главного конкурента.

Ротация

По сравнению с предыдущим матчем, в основе «Ливерпуля» вышли Деян Ловрен (получил травму уже на 6-й минуте и покинул поле) и Джеймс Милнер.

Вместо Ловрена на поле вышел 16-летний игрок.

Развитие

На 38-й минуте Милнер потерял мяч в центре поля, в результате чего убежал один на один от центра поля Рауль Хименес и уверенно пробил мимо Миньоле с правого края штрафной в дальний угол ворот!

На 51-й минуте Дивок Ориги оказался первым на подборе на линии чужой штрафной, убрал с пути соперника и исполнил классный удар в шестёрку чужих ворот. 1:1.

Но уже на 56-й минуте Рубен Невеш мощным ударом метров с 30-ти поразил ближний угол ворот Симона Миньоле. Вот этот гол.

На последние 20 минут игры Клопп бросил в бой Фирмино и Салаха, но они ничего сделать не смогли.