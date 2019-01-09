Самедов, Петкович, Попов, Ерёменко… Кто следующий?

«Спартак» расторг контракты с Ерёменко, Поповым и Петковичем. Об этом и другом в обзоре дня.

Кононов: контракт между «Спартаком» и Р. Ерёменко расторгнут



Главный тренер «Спартака» Олег Кононов сообщил, что клуб расстался с финским полузащитником Романом Ерёменко.



«Сегодня контракт с Романом был расторгнут. Такая обоюдная опция была прописана в контракте при подписании, и клуб её реализовал. Роман Ерёменко — хороший игрок, я уже говорил об этом раньше. Но не могу гарантировать ему место в стартовом составе. На эту позицию есть более молодые игроки. На данный момент они Роману в чём-то, вероятно, уступают, но они должны прогрессировать и способны принести «Спартаку» немало пользы», — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.

«Чемпионат» первым сообщил о неизбежном уходе Ерёменко из «Спартака», хотя на днях агент Романа Марко Трабукки заверил, что футболист останется в московской команде.



31-летний Ерёменко перешёл в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провёл четыре матча в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.

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Попов объявил о расторжении контракта со «Спартаком»



Полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов объявил об уходе из клуба, за который он выступал с 2015 года.



«Я покинул «Спартак», мы расторгли контракт по согласию сторон. У меня есть впечатляющее предложение из Китая, но я не думаю, что отправлюсь играть в Азию. В целом я комфортно чувствую себя в России, и несколько местных клубов хотели меня пригласить. Но сейчас я не могу раскрывать детали. Думаю, в течение 10 дней моя судьба будет решена. У меня есть предложения, важно принять правильное решение для себя и семьи», — цитирует Попова Sportal.

Ранее сообщалось, что Попов может перейти в «Ростов» или «Рубин». Также в СМИ появлялась информация, согласно которой китайский клуб «Ханчжоу Гринтаун» предложил болгарину двухлетний контракт на общую сумму $ 5,3 млн.

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«Спартак» расторг контракт с Петковичем



Главный тренер «Спартака» Олег Кононов объявил о расторжении контракта по обоюдному соглашению сторон между московским клубом и защитником Марко Петковичем.



«По тем же причинам, что и у Ерёменко, «Спартак» расстаётся с Ивелином Поповым, игроком достаточно квалифицированным. К слову, внёсшим свой вклад в чемпионство. Однако в последнее время эти футболисты получали не так много игровой практики, как им хотелось бы. Сегодня трудовой договор с ним, как и с Марко Петковичем, расторгнут по соглашению сторон. Теперь у них будет возможность проявить себя с лучшей стороны в новых клубах. Чего им и желаю», — приводит слова Кононова пресс-служба московского «Спартака».

Петкович выступал в составе «Спартака» с 2017 года. Вместе с красно-белыми сербский защитник стал обладателем Суперкубка России в 2017 году.

Кононов: Ананидзе и Тимофеев будут выступать за другие клубы на правах аренды



Главный тренер «Спартака» Олег Кононов сообщил, что полузащитники Джано Ананидзе и Артём Тимофеев перейдут в другие клубы на правах аренды.



«Мы рассчитываем, что эти игроки будут выступать за другие клубы на правах аренды. Цель понятна: им нужно получать максимальную игровую практику. Мы же продолжим за ними внимательно наблюдать с надеждой, что они будут прогрессировать», — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.



В нынешнем сезоне 26-летний Ананидзе принял участие в одном матче в чемпионате России и отдал одну результативную передачу. Его контракт со «Спартаком» действует до лета 2021 года. Что касается 24-летнего Тимофеева, то он сыграл в семи матчах и забил один гол. Контракт Тимофеева со «Спартаком» истекает летом 2022 года.

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«Порту» объявил о возвращении Пепе



«Порту» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Пепе, перешедшим в клуб на правах свободного агента.



С 35-летним футболистом заключено соглашение, рассчитанное на два с половиной сезона – до лета 2021 года.



Напомним, Пепе защищал цвета «Порту» в период с 2004 по 2007 год, после чего на протяжении 10 лет выступал за мадридский «Реал». Летом 2017 года игрок подписал контракт с «Бешикташем», однако в середине декабря стороны расторгли соглашение. С 2007 года футболист вызывается в национальную команду Португалии.



Ранее сообщалось, что Пепе продолжит карьеру в «Монако». Более того, утверждалось, что ради перехода в стан «монегасков» защитник отказал лондонскому «Арсеналу».