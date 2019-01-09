Театр мечты. Пять важнейших театральных постановок на футбольную тему

«Красный лев»

Эта постановка была написана целиком под бешеных футбольных фанатов. Ну вы просто послушайте: в основе сюжета провинциальная, очень паршивая команда из числа полупрофессионалов, один из игроков которой имеет бурное и тёмное прошлое, но не теряет надежды выбиться в профессионалы (если что, имя Джейми Варди в момент написания сценария не знал примерно никто). Параллельно развиваются и футбольные, и личные драмы игроков — в этом спектакле сама игра в футбол тоже становится актёром.



Режиссёр Патрик Марбер ставит перед зрителями вопросы, которые мучают всех болельщиков команд низших дивизионов: зачем мы вообще ходим на матчи, зачем поддерживаем людей, которые живут через дорогу и есть ли у всего этого какая-то конечная цель? В общем, для тех, кто футболом не интересуется, эта постановка скорее попытка социального портрета. Удачная попытка.

«Вечер с Гари Линекером»

Лето 1990 года, Моника и Билл отдыхают на Ибице уже несколько дней, и у девушки накопились претензии. Она хочет потратить вечер на обсуждение отношений, но у Билла другие планы. Вечером сборная Англии сыграет в полуфинале чемпионата мира против ФРГ, Билл хочет нормально накидаться и увидеть, как любимая команда с Гари Линекером во главе будет бить ненавистных немцев. Пьеса об отношениях между мужчиной и женщиной, полная классического английского юмора, берёт фоном футбол — такого разворота прежде не было.



В телевизионной версии спектакля с камео выступает сам Линекер. Забавно, что спустя два десятка лет Гари взял в жену актрису.

«Тулл»

Болтонский театр Octagon в 2013 году поставил удивительную по силе и трагичности историю Уолтера Тулла, первого темнокожего полевого игрока в истории профессионального футбола Англии. Тулл на стыке нулевых и 10-х годов XX века считался очень одарённым и умным игроком, который должен был стать одним из лидеров «Тоттенхэма», но сыграл за основу всего десяток матчей. Причиной были расистские оскорбления, с которыми игрок столичной команды сталкивался постоянно. Ему пришлось уехать в глухо провинциальный «Нортхэмптон», где он стал лидером, но на бытовом уровне продолжал сталкиваться с дискриминацией.

Прямо из клуба Тулла забрали в британскую армию и отправили на фронт Первой мировой войны, где футболист и погиб в 29 лет. Его тело так никогда и не было найдено. Его контракт с шотландским «Рейнджерс», который должен был начать действовать после войны, так и остался неподписанным.

«Игра»

Внимание: известный английский театральный сценарист Гарольд Брайхаус написал эту пьесу более века назад, и очень долго считалось, что после двух войн она безвозвратно утеряна. Оригинал сценария был найден уже в XXI веке в Канаде, и оказалось, что Брайхаус написал вещь абсолютно вне времени. Сюжет сосредоточен вокруг вымышленной команды «Блэктон Роверс», их звезды Джека Метерелла и семьи владельца клуба Остина Витворта. «Блэктон Роверс» сталкивается с финансовыми сложностями, которые вынуждают расставаться с лучшими игроками и любимцами болельщиков, участвовать в околокоррупционных схемах, а затем команда встаёт перед сложным моральным выбором, потому что ей предлагают сдать матч. Неизвестно, какой гениальный тролль придумал это, но на постановку в швейцарском театре в своё время был приглашён тогдашний президент ФИФА Зепп Блаттер.

«Зиггер Заггер»

Хочешь поставить спектакль на футбольную тему, но понимаешь, что ставить игровые сцены очень сложно? Есть прекрасный выход. За 40 лет до этих ваших «Хулиганов Зелёной улицы», в самый расцвет английского околофутбола, Питер Терсон написал театральную драму о подростках-хулиганах. Без пафоса, называя вещи свои именами, Терсон берёт футбол предлогом и рассказывает скорее о социальных проблемах послевоенной Европы, которые привели к появлению околофутбола. Семья, которой плевать на мальчика, школа, где не даётся ни один предмет, и возможность порадоваться только перед телевизором или на футболе с алкоголем и такими же друзьями — сейчас это кажется карикатурным, но тогда действительно выглядело собирательным портретом эпохи. Терсон оставляет открытый финал, но при этом блистательно избегает морализаторства, что крайне сложно, когда пишешь на такую тему. Лучшее, что поставлено на тему футбольного хулиганизма.