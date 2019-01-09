В Англии судьи наконец применили VAR. И ошиблись

В то время как в большинстве топ-лиг новые технологии наконец добрались до национальных чемпионатов и помогают судьям сократить количество ошибок, Англия остаётся островком традиций. VAR не применяется в АПЛ, но систему тестируют в Кубке лиги – чтобы арбитры могли к ней привыкнуть, научились ей пользоваться и свели спорные эпизоды к минимуму. Как ни странно, удаётся не всегда. Свежий пример – из полуфинала Кубка.

«Тоттенхэм» обыграл «Челси» благодаря единственному в матче голу, который был забит с пенальти. Арбитр Майкл Оливер не был уверен в том, что вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага сбил выскочившего один на один Гарри Кейна, и воспользовался видеоповтором. После него он назначил пенальти, который Кейн благополучно реализовал. Нарушение действительно было. Так почему все недовольны?

За несколько секунд до фола Кепы боковой судья зафиксировал у Кейна офсайд, но Оливер его проигнорировал. Тут игроки «Челси» ошиблись: они на мгновение выключились из эпизода, увидев движение бокового. Но и сам боковой судья выключился из эпизода и не бежал дальше. Но дело даже не в этом.



После падения Кейна главный судья сначала остановил игру, а через минуту указал на пенальти. Оливер не стал сам проверять эпизод с помощью VAR. Он послушал помощников, которые разобрали падение и сообщили, что это пенальти. Хотя до него в эпизоде был офсайд.

По правилам, утверждённым ФИФА и УЕФА, игрок находится в офсайде, если «любая часть его головы, ноги или туловища находится на чужой половине поля ближе к воротам соперника, чем мяч и предпоследний соперник». Лайнсмен принял верное решение, главный судья его проигнорировал, а помощник не сказал ему об ошибке. Более того, видеоассистенты тут же сами использовали VAR, но всё равно каким-то образом не заметили офсайда.

После матча тренер «Челси» Маурицио Сарри принёс с собой ноутбук, чтобы показать журналистам эпизод. И выдал эмоциональную речь.

«Я считаю, что на данный момент английские арбитры не готовы использовать систему VAR. На картинке с нашей камеры Кейн находился в очевидном офсайде. Голова, плечо, часть туловища. Это офсайд. Важно, что судья на линии прекратил движение за эпизодом и не следил за мячом, из-за чего игроки посчитали, что в этом моменте зафиксировано положение «вне игры». Думаю, это во многом повлияло на действия наших защитников. Поэтому считаю, что арбитрам нужно научиться работать с этой системой. Странно, что она применяется в Кубке лиги, но не используется в АПЛ. Полагаю, что это странно не только для нас и игроков, но и для самих судей».

Сарри принёс журналистам ноутбук, чтобы показать офсайд у Кейна

Тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино тоже не был в восторге. Он высказался двусмысленно, и из его слов следует, что он признал ошибку видеоассистентов. «Мне не нравится VAR. Сегодня мы извлекли из системы выгоду, но, смотря матчи чемпионата мира и испанского чемпионата, я заметил, что она никому не нравится. Я за применение новых технологий, но система должна быть прозрачной. А сейчас правила неясны, мы сначала долго ждём решения, а потом не понимаем, почему оно принято».



После пропущенного гола «Челси» имел несколько моментов, но не сравнял счёт. Ответный матч состоится 29 января.