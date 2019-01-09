Дмитрий Сычёв стал инструктором по серфингу. На Маврикии

А еще поступил в ВШЭ и покатался по Америке.

Свой последний на данный момент матч в профессиональном футболе Дмитрий Сычёв сыграл 27 мая 2018 года. Вышел на 15 минут за «Казанку» в матче ПФЛ против клуба «Знамя Труда». После этого на поле его видели спустя пару месяцев: помогал сборной РФС обыгрывать команду журналистов.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале РФС ТВ.

Все, на этом карьера Сычева в футболе то ли закончилась, то ли вновь стала на паузу. Сейчас Дмитрий указан в числе инструкторов школы кейтсерфинга и серфинга на Маврикии. В описании написано, что Сычев – «ОООчень дорогой инструктор». Впрочем, в самой школе отметили, что это лишь шутка:

«ОООчень огромные деньги — это шутка, конечно же. Урок у него стоит, как и у всех. Пока записаться можно, Дмитрий еще с нами. Но может уехать, как только у него появятся дела в Москве. Футбол? Ха-ха, нет, футбол он не преподает. Только серфинг. Но играет – вчера сыграли матч против сборной Маврикия, Сычев был в сборной российских инструкторов».



Сам Дмитрий в «инстаграме» написал, что «Перешёл в другой вид спорта»:

Судя по сайту школы, одно индивидуальное занятие серфингом стоит 100 евро. Если в группе из 3 человек – 55 евро.

Сычев рассказывал, что впервые на доску встал в 2009 году. «Мы не прошли на Чемпионат мира и, соответственно, у нас была пауза. Нам дали 10 дней отдыха, и я сразу на Бали! На G-Land был. Потрясающее место, магическое. Только волны и ты.



Никогда не думал, что буду заниматься серфингом, но потом один раз попробовал и заболел. Бывает по ночам снится серфинг и Бали, особенно на сборах. Сначала смотрел на других, наблюдал, что-то завораживало меня в этом искусстве, интересно было как люди это делают. Большие волны, как в роликах на youtube. Теперь можно с уверенностью сказать, что серфинг — это навсегда», – говорил Дмитрий в интервью сайту surfbali.ru.



В июле 2017-го года Сычев вернулся в систему «Локомотива» как игрок и капитан нового проекта – «Казанки». За сезон в ПФЛ он забил только 1 гол, но возвращение во многом было ради привлечения внимания к проекту. В тот период Дмитрий много рассказывал о том, чем занимался помимо футбола.

Сычёв: люди, которые желали мне плохого, сделали своё дело очень хорошо Один из главных талантов русского футбола даёт большое и искреннее интервью «Чемпионату» обо всём.

В жизни Сычева уже тогда было много путешествий, китайского чая и других видов спорта. Судя по его «инстаграму», сейчас количество хобби не сократилось. Во-первых, Сычёв в невероятно крутой физической форме:

Помимо этого он учится в ВШЭ:

Много читает под китайский чай

И кайфует от закатов в Лос-Анджелесе:

Официально о завершении карьеры Сычёв не заявлял, но у него все настолько круто, что вряд ли новое возвращение в профессиональный футбол состоится.