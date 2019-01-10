Нападающий сборной Индии забил больше Месси. Это правда

Гулиев подписал со «Спартаком» долгосрочный контракт



«Спартак» и «Ростов» официально объявили о проведении трансфера полузащитника Аяза Гулиева. 22-летний футболист заключил с московской командой долгосрочный контракт, сообщает пресс-служба «Спартака» в «Твиттере».



«Гулиев вернулся в «Спартак». Красно-белые и «Ростов» согласовали условия перехода полузащитника в наш клуб и заключили трансферный контракт на постоянной основе. 22-летний футболист подписал со «Спартаком» долгосрочный контракт. С возвращением, Аяз!» — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

«Между футбольными клубами «Ростов» и «Спартак» подписаны трансферные документы о переходе полузащитника в стан красно-белых. Желаем Аязу удачи в новом клубе!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова» в «Твиттере».



Ранее «Чемпионату» стало известно, что «Спартак» решил выкупить полузащитника Гулиева у «Ростова», воспользовавшись опцией обратного выкупа. Аяз является воспитанником красно-белых. В составе «Спартака-2» хавбек провёл 49 встреч и забил один мяч. Гулиев перешёл из «Спартака» в «Ростов» на правах аренды в январе 2018 года. В июне клуб из Ростова-на-Дону выкупил права на 22-летнего футболиста.



В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Аяз забил гол и отдал две результативные передачи в 14 матчах.

Продажа Гулиева – очень странный трансфер «Спартака». И, похоже, ошибочный По своим качествам он мог бы усилить родной клуб уже сейчас, но в воскресенье сыграет против него в футболке другой команды.

«Спартак» заплатил за Гулиева чуть больше € 1 млн



Как стало известно «Чемпионату», «Спартак» отдал за трансфер полузащитника Аяза Гулиева € 1,04 млн.



«Спартак» и «Ростов» официально объявили о проведении трансфера Гулиева сегодня, 9 января. 22-летний футболист заключил с московской командой долгосрочный контракт.



Аяз является воспитанником красно-белых. В составе «Спартака-2» хавбек провёл 49 встреч и забил один мяч. Гулиев перешёл из «Спартака» в «Ростов» на правах аренды в январе 2018 года. В июне клуб из Ростова-на-Дону выкупил права на 22-летнего футболиста.



В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Аяз забил один гол и отдал две результативные передачи в 14 матчах.



«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров с 28 очками в активе.

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Ригони подтвердил возвращение в «Зенит»



Полузащитник Эмилиано Ригони подтвердил возвращение в петербургский «Зенит». Аргентинский футболист объявил о возвращении в российскую команду, опубликовав фотографии в «Инстаграме».

Ранее появилась информация, что аргентинский игрок может перейти в «Ривер Плейт», однако позже оказалось, что переговоры между сторонами прошли неудачно. Также сообщалось, что «Зенит» досрочно вернёт Ригони из аренды в «Аталанте», заплатив определённую сумму. Хавбек в первом же матче за итальянский клуб отметился дублем, но затем провёл всего пять матчей в основном составе.



Эмилиано перешёл в «Зенит» летом 2017 года из «Индепендьенте» за € 9 млн. Его контракт с российским клубом рассчитан до конца сезона-2020/21.

«Милан» заинтересован в услугах Промеса



Полузащитник «Севильи» Квинси Промес, ранее выступавший в составе московского «Спартака», может перейти в «Милан», сообщает Sky Sport Italia.



По информации источника, «Милан» неоднократно запрашивал информацию о 27-летнем голландском футболисте у испанского клуба на протяжении последних недель. Сам Промес хочет получать больше игрового времени. Ранее «Чемпионат» сообщал, что Промес может вернуться в московский «Спартак» спустя всего полгода после перехода в испанский клуб.



Промес перешёл из «Спартака» в «Севилью» летом текущего года. Действующий контракт голландца с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне голландский форвард принял участие в 22 матчах «Севильи», забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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Мората может перейти в «Атлетико» в январе



Нападающий «Челси» Альваро Мората может перейти в мадридский «Атлетико» в зимнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, главный тренер «матрасников» Диего Симеоне давно хочет видеть 26-летнего испанского форварда в своей команде. Сообщается, что трансфер Мораты мог состояться ещё в 2017 году, однако «Реал» был против того, чтобы нападающий переходил в стан принципиального соперника, поэтому договорился с «Челси». Сам Мората заинтересован в варианте продолжения карьеры в «Атлетико».



Ранее сообщалось, что Мората дал предварительное согласие на переход в «Севилью». Позже спортивный директор испанского клуба отметил, что с «Челси» сложно вести переговоры.



Напомним, Мората является воспитанником «Атлетико». Испанский форвард выступал в составе молодёжной команды клуба с 2005 по 2007 год.

Лиссабонский «Спортинг» согласовал переход хавбека «Ахмата» Думбия



Полузащитник грозненского «Ахмата» Идрисса Думбия с большой вероятностью продолжит карьеру в лиссабонском «Спортинге», сообщает O Jogo.



По информации португальского издания, стороны уже согласовали условия сделки. В ближайшее время 20-летний футболист пройдёт медицинское обследование и обсудит с новым клубом условия личного контракта, после чего о трансфере будет объявлено официально.



Думбия перешёл в «Ахмат» летом 2018 года из «Андерлехта». В нынешнем сезоне ивуарийский хавбек принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу, а также получил 2 жёлтые карточки. «Ахмат» после 17 туров занимает восьмое место в турнирной таблице первенства с 23 очками в активе.

«Манчестер Юнайтед» и «Ман Сити» поборются с «Баварией» за Лукаса Эрнандеса



Защитник мадридского «Атлетико» Лукас Эрнандес может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.



Как сообщает Bayern & Germany в «Твиттере» со ссылкой на Sport Bild, в борьбу за французского футболиста включились «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Английские клубы готовы перехватить игрока у «Баварии», которая уже долгое время следит за ним.



Ранее сообщалось, что Эрнандес принял решение перейти в «Баварию», которая выразила готовность выплатить за него сумму отступных € 80 млн. Однако позже в СМИ появилась информация, согласно которой «матрасники» сумели уговорить защитника остаться в мадридском клубе. Утверждалось, что Эрнандес продлит контракт с «Атлетико» на три года.



22-летний Эрнандес является воспитанником «Атлетико». В нынешнем сезоне он провёл 10 матчей в испанской Примере.

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Игрок сборной Индии обошёл Месси по количеству голов за национальную команду



Нападающий сборной Индии Сунил Четри оформил дубль в стартовом матче Кубка Азии с национальной командой Таиланда (4:1).



Таким образом, Четри, выступающий в составе национальной команды Индии с 2005 года, довёл число забитых мячей до 67. По количеству голов за национальную команду нападающий обошёл форварда «Барселоны» Лионеля Месси, на счету которого 65 забитых мячей за сборную Аргентины. Из действующих футболистов больше за национальную команду забивал только нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. Игрок «Ювентуса» записал на свой счёт 85 голов за национальную команду.



Абсолютный рекорд по этому показателю принадлежит бывшему игроку сборной Ирана Али Даеи, который в период с 1993 по 2006 год отметился 109 голами за национальную команду.

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Защитник «Локомотива» Хёведес оказался в числе претендентов на «Золотую урну»



Защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес оказался в числе претендентов на антинаграду «Золотая урна», которая по итогам голосования присуждается худшему футболисту года в чемпионате Италии, сообщает Football Italia.



30-летний немецкий футболист, который до подписания контракта с «железнодорожниками» провёл первую половину 2018 года в «Ювентусе», набрал 8% голосов. Обладателем «Золотой урны» стал бывший нападающий «Милана» Никола Калинич (49,1%), который ныне выступает в мадридском «Атлетико». Второе место занял форвард «Ромы» Патрик Шик (19,3%), третье — нападающий «Милана» Андре Силва (13,3%).



По итогам 2017 года обладателем «Золотой урны» стал полузащитник «Интера» Габигол, который сейчас выступает на правах аренды за бразильский «Сантос».