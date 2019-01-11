Наступила эра скаутов. Теперь они важнее для клубов, чем главные тренеры

«Теперь ты должен заботиться о моём сыне так, как это делаю я», — сказал отец Дан-Акселя Загаду после того, как сделка по переходу сына из «Пари Сен-Жермен» в дортмундскую «Боруссию» стала реальной. Эти слова Загаду-старший адресовал не к главному тренеру Дортмунда, что было бы логично, и даже не к спортивному директору клуба, а к главе скаутского департамента Свену Мислинтату, который нашёл игрока ещё до того, как он успел засветиться на высоком уровне.

В этой фразе — дух футбольного времени. Простая логическая цепочка «разрыв между богатейшими и остальными увеличивается — те, что просто богаты, откатились на одну ступень к среднему классу — всё больше клубов оптимизируют расходы на трансферы — рынок всё молодеет и молодеет» привела к тому, что скауты стали самыми важными людьми в клубе. От них теперь зависит не только будущее, но и настоящее клубов, в которых они работают.



Окончательно это стало понятно нынешней зимой, когда сдалась даже мюнхенская «Бавария». Клуб, который никогда не следил за ценниками и был готов накинуть символический миллион евро, лишь бы перекрыть трансферный рекорд Бундеслиги, теперь принял сторону среднего класса и переключил внимание на молодых игроков. И не просто молодых, а именно тех, кто ещё не начал регулярно играть на топ-уровне. В «Баварии» фактически признали, что цены на состоявшихся футболистов перестали быть адекватными, а потому, чтобы сохранить конкурентоспособность против больших парижских и английских денег, необходимо менять политику.



Так стала возможной битва с «Челси» за Каллума Хадсона-Одои, где оба клуба толкаются локтями так, словно речь идёт не о 18-летнем мальчике без опыта профессиональных матчей, а о состоявшейся звезде. «Бавария» в открытую подтверждает интерес к Каллуму — «Челси» в ответ ставит игрока в основу, демонстрируя, что он нужен клубу. «Бавария» на уровне спортивного директора нахваливает Каллума — «Челси» в ответ готовит жалобу в ФИФА на Мюнхен, который, по мнению синих, ведёт борьбу нечестно. Антонио Рюдигер при этом рассказывает, что Хадсон-Одои спрашивал у него про немецкий футбол, цена на янгстера растёт ежедневно, а «Бавария» очень хочет успеть подписать англичанина как можно раньше. Настоящий сериал.



Сериал, который не был бы возможен ещё пять лет назад.

В 2007-м сам «Челси» вёл себя некорректно, уводя у «Ланса» Гаэля Какута, и тогда рынок молодых футболистов был устроен совершенно по-другому. Во-первых, маленькие клубы выглядели не просто сырьевыми придатками топов, а фактически безвольными рабами — теперь все на этом рынке более-менее равны. Во-вторых, цены были ниже, а значит ниже была и ответственность — ошибка не несла столько последствий (финансовых в первую очередь), как сейчас. Третий момент — самый важный. Он и сделал скаутов, а не тренеров, главными людьми в клубных структурах.

Гаэль Какута выделялся сильными сторонами — до последних пары лет этого хватало при работе с трансферами. Именно ярко выраженные плюсы футболистов и поднимали цены на них вне зависимости от возраста — и состоявшиеся игроки, и молодёжь оценивались одинаково. Это было не совсем верно, потому что бороться с недостатками молодых игроков проще, чем с недостатками состоявшихся, а значит, у янгстеров правильнее искать слабости, которые при хорошей обучаемости можно устранить или хотя бы скрыть. При этом склонность к обучаемости никак не оценивается рынком, а потому такие игроки, не имеющие ярко выраженных качеств, почти всегда очень сильно недооцениваются.

Свен Мислинтат обнаружил это одним из первых. Теперь он работает в лондонском «Арсенале» и называет важным трансфер Маттео Гендузи как раз поэтому. У молодого игрока, который никогда не играл в элитном дивизионе, были очевидны тактические слабости, но Мислинтат заметил, что он обучаем, и поверил, что хороший тренер перекроет минусы. Так и произошло: у Унаи Эмери Гендузи быстро научился передвигаться по полю, как от него требуется, и стал претендовать на место железного игрока основы.



Гендузи обошёлся «Арсеналу» гораздо дешевле, чем мог бы: клуб потратил на него менее 10 млн евро, что по нынешнему рынку просто копейки. Дан-Аксель Загаду перешёл в Дортмунд вообще бесплатно — «ПСЖ» и «Кретей» получили только компенсации за воспитание таланта. И один, и другой заиграли в своих новых командах с первого сезона, решив сразу две задачи. Первая: «Боруссия» и «Арсенал» получили адекватных исполнителей на свои позиции с возможностью роста. Вторая: заплатив за молодого игрока в семь раз меньше обычной теперь суммы за состоявшегося игрока, «Боруссия» и «Арсенал» сохранили деньги для настоящего топ-трансфера, который сократит разрыв между ними и богатейшими клубами.



И всё это благодаря работе скаутов.