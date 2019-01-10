Проклятие нового стадиона. «Тоттенхэм» никак не может вернуться домой

Слишком смелые планы

14 мая 2017 года «шпоры» провели последний матч на старом «Уайт Харт Лэйн». Это была отличная вечеринка: сначала команда Маурисио Почеттино обыграла «Манчестер Юнайтед» (2:1), затем состоялась церемония прощания, на которую со всего света съехались бывшие игроки и тренеры клуба. А напоследок клуб позволил выбежать на поле обезумевшим от наплыва чувств болельщикам. Те выдирали клочки газона, рвали сетку и обнимались друг с другом.

Фото: Kieran Galvin/NurPhoto via Getty Images

Буквально через несколько часов начался демонтаж конструкций стадиона. Вокруг, буквально в 100 метрах, уже несколько месяцев шла стройка новой арены. Строители очень торопились. Спешка объяснялась грандиозными планами: «Тоттенхэм» хотел возвести сооружение, рассчитанное на 62 тысячи зрителей и напичканное ультрасовременными технологиями и удобствами (например, выкатным полем) за каких-то два года. Многие, когда слышали эти сроки, удивлялись и не могли поверить.

Фото: tottenhamhotspur.com

Сначала казалось, что всё идёт по плану. Новый дом лондонского клуба стоимостью в приблизительно 1 миллиард фунтов стерлингов рос на глазах, а команда временно переехала на статусный «Уэмбли». По первоначальным планам – лишь на один сезон-2017/18. Только ближе к делу выяснилось, что к старту первенства-2018/19 арена не будет готова. В кружок обвели дату 15 сентября и матч с «Ливерпулем», но и к этим срокам строители не успели.

А когда были закончены все основные строительные работы, вскрылись проблемы, не позволившие успешно провести пуско-наладку. В частности, было выявлено множество недостатков в системе безопасности и энергоснабжении. Сначала переезд сдвинулся с сентября на ноябрь, затем – с ноября на январь, а вчера «Тоттенхэм» презентовал болельщикам «новогодний подарок»: с возвращением придётся повременить как минимум до марта.

«Игра на «Уэмбли» — больше не честь для нас»

Минусов для клуба во всей этой истории очень много.



Во-первых, клуб подвёл собственных же болельщиков. Летом он продавал абонементы, обещая скорый переезд на новый стадион, развешивал по городу огромные баннеры с язвительными словами «Арена «Тоттенхэма» — единственный стадион в Лондоне, на котором будет Лига чемпионов», но на «Уэмбли» уже прошли весь групповой этап еврокубка и более половины чемпионата Англии.



Во-вторых, для «Уэмбли» история тоже стала неприятной неожиданностью. Стадион, где также играет сборная Англии, проходят концерты и матчи НФЛ, столкнулся с перегрузкой, что привело к безобразному состоянию газона осенью.

Весь мир смеётся над «Уэмбли». Во что они превратили поле? «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» сыграли в американский футбол.

В-третьих, команда лишилась домашней атмосферы. Если в прошлом сезоне средняя посещаемость матчей «шпор» на «Уэмбли» составила 68 тысяч зрителей, то теперь она резко упала. Руководство стадиона после ноября ограничило максимальную вместимость для матчей «Тоттенхэма» (теперь разрешается 51 тысяча болельщиков при номинальных 90), но даже доступная квота не реализуется полностью. На декабрьский матч с «Саутгемптоном» пришли всего 33 тысячи поклонников, то есть главная арена Англии заполнилась лишь на треть, что не могло не отразиться на энергетике.

— Нам уже неприятно играть здесь, — сказал после «Саутгемптона» защитник Дэнни Роуз. – Выступления на «Уэмбли» — никакая не честь. Не терпится поскорее попасть на наш стадион.



— На «Уэмбли» мы не чувствуем себя как дома, — заявил в ноябре Почеттино. – Неслучайно на выезде мы добиваемся лучших результатов.



Слова главного тренера, кстати, подтверждаются статистикой. В таблице домашних матчей «Тоттенхэм» идёт шестым в Англии (шесть побед, три поражения), а в таблице гостевых – первым (10 побед, два поражения).

Объект шуток

Для всей Англии стадион «Тоттенхэма» стал таким же мемом, как для России в своё время – арена «Зенита». Можете просто оценить количество ретвитов и почитать комментарии читателей под свежей записью клубной пресс-службы в Твиттере.

Так когда будет открытие?

Уже объявлено, что матчи с «Уотфордом» (30 января), «Ньюкаслом» (2 февраля), «Лестером» (10 февраля), а также игра 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» (16 февраля) пройдут на «Уэмбли».

Следующая домашняя встреча – с «Арсеналом» 2 марта. Открыть арену таким дерби было бы очень красиво, но полиция Лондона категорически против и считает, что дебютом нужно делать не столь статусную и напряженную игру.



Есть шанс, что удастся провести первый матч 16 марта с «Кристал Пэлас».

Но многие болельщики уже не верят и в эту дату. Обещаний и извинений от руководства клуба было слишком много. А некоторые люди уже и не хотят: лучше домучиться до конца сезона на «Уэмбли», а в новом сезоне оставить позади все невзгоды и провести пышный праздник.