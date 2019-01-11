У Роналду возьмут образец ДНК. Дело об изнасиловании продолжается

Полиция выдала ордер на забор образца ДНК Роналду по делу об изнасиловании

Полиция Лас-Вегаса выдала ордер на забор образца ДНК нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду по делу об изнасиловании, сообщает The Wall Street Journal.



По информации издания, полицейские хотят понять, совпадают ли найденные образцы генетического материала на платье Кэтрин Майорги, которая обвиняет Роналду в изнасиловании, с ДНК португальского футболиста. Отмечается, что полиция уже направила ордер в судебные службы Италии.

Ранее 34-летняя модель Майорга подала в суд на Роналду, обвинив его в изнасиловании, которое якобы случилось в Лас-Вегасе в 2009 году. Сообщалось, что в 2010-м девушка подписала с представителями футболиста соглашение о неразглашении дела, получив за это $ 375 тыс. Однако в сентябре 2018 года посредством СМИ она объявила об изнасиловании. Позже появилась информация ещё о трёх предполагаемых жертвах футболиста.

Роналду покрасил лицо. Он против насилия над женщинами Хорошие новости от Бекао, победное возвращение Головина и ад в Кубке Либертадорес. Главное — в обзоре дня.

Коноплянка с другими игроками «Шальке» разозлил тренера походом в ночной клуб

Полузащитник «Шальке-04» Евгений Коноплянка вместе с партнёрами по команде посетил ночной клуб после поражения в выездном матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» (1:3), сообщает Bild.



Футболисты вернулись в расположение команды в 4:30 утра. Главный тренер Доменико Тедеско был сильно разозлён, узнав о случившемся.



Вместе с Коноплянкой в клуб пошли Налдо, Амин Арит, Матия Настасич, Франко Ди Санто, Омар Маскарель и Александр Нюбель. В следующем матче немецкой Бундеслиги «Шальке-04» на выезде сыграл с «Хоффенхаймом» (1:1). На поле из вышеупомянутых игроков вышел только Настасич.



Ранее сообщалось, что «Шальке-04» в это трансферное окно намерен продать Коноплянку, Маскареля и Ди Санто. Налдо перешёл в «Монако» в начале января.

У Сарри испортились отношения с Грановской из-за трансферов Игуаина и Пулишича

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри недоволен работой руководства клуба на трансферном рынке, сообщает Calciomercato.com.



Сарри продолжительное время настаивает на покупке форварда туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаина, который на правах аренды выступает за «Милан», однако директор «Челси» Марина Грановская не спешит оформлять сделку, так как не уверена в её целесообразности.



Сарри остался недоволен также тем, что ему не сообщили о договорённости по поводу перехода в клуб полузащитника Кристиана Пулишича из дортмундской «Боруссии». Руководство лондонцев осуществило трансфер без согласования с итальянцем.



Напомним, в прошлом с руководством «Челси» конфликтовал Антонио Конте, занимавший пост главного тренера команды с 2016 по 2018 год.

Ловчев — о жене Глушакова: так мы и поверили мадам в соболиной шубе

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал бракоразводный процесс полузащитника красно-белых Дениса Глушакова и его супруги Дарьи, а также оценил перспективы хавбека в команде.



«Я тоже развёлся несколько раз. Ну и что, об этом надо говорить? Если Глушаков будет хорошо играть, то будет выходить на поле вместе с Гулиевым, который выше него на поле располагается. Вопросов здесь нет никаких. А одна мадам ходит в соболиной шубе и говорит, как её обокрали. Так мы ей и поверили», — сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч Премьер».



Ранее сообщалось, что Глушаков может быть привлечён к уголовной ответственности, так как нарушил постановление суда и вывел из совместно нажитого имущества с супругой около 300 млн рублей. Также появлялась информация, что полиция проводит проверку в отношении Дениса и неустановленных лиц по факту угроз его супруге.

Алекперов и Федун поменяли структуру владения «Спартаком»

Собственники АО «ФК «Спартак-Москва» поменяли схему владения футбольным клубом. Как сообщает Интерфакс, в декабре у АО появилось два новых акционера, в сумме владеющих почти 70% „Спартака“. Оба находятся в российской юрисдикции — это ООО „Спорт-Холдинг“ с 47,44% в капитале и АО „Капитальные активы“, у которого 22%.



До сих пор владельцем 70 процентов «Спартака» значилась Moran Trading Resources с Британских Виргинских островов. Оставшиеся 30,56% футбольного клуба — у гражданина РФ. „Спорт-Холдинг“ и „Капитальные активы“ подконтрольны Вагиту Алекперову и Леониду Федуну почти в равных долях — с небольшим перевесом в пользу главы „ЛУКОЙЛа“.



Нынешним владельцам «Спартак» принадлежит уже 15 лет: в 2003 году клуб был приобретён у Андрея Червиченко, по данным Forbes, за $ 70-90 млн.

Ерёменко ушёл из «Спартака». Его агент явно поспешил Похоже, дело не только в игровых качествах русского финна.

«Рубин» объявил о расторжении контракта с Кудряшовым

Пресс-служба казанского «Рубина» на официальном сайте объявила о расторжении контракта с защитником Фёдором Кудряшовым по обоюдному согласию сторон.

«ФК «Рубин» благодарит Фёдора за время, проведённое в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы казанского клуба.



Сегодня, 10 января, «Чемпионату» стало известно, что Кудряшов должен перейти в «Краснодар». Сейчас стороны ведут переговоры о переходе, которые находятся на продвинутой стадии.



Ранее сообщалось, что причиной ухода Кудряшова из «Рубина» является его высокая зарплата. Контракт игрока с казанским клубом был рассчитан до 30 июня 2019 года.



31-летний Кудряшов перешёл из «Ростова» в «Рубин» в 2017 году. В этом сезоне футболист принял участие в девяти матчах казанской команды в Российской Премьер-Лиге, однако результативными действиями отметиться не сумел.

Рэмси пройдёт медобследование в «Ювентусе» 13 января

Валлийский полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси согласился перейти в «Ювентус» в летнее трансферное окно и пройдёт медицинское обследование в воскресенье, 13 января. Об этом сообщает Sky Sports.



Ожидается, что хавбек подпишет пятилетний контракт с «Ювентусом» после матча за Суперкубок Италии с «Миланом», который состоится 16 января.



Зарплата Рэмси в «Ювентусе» составит € 8 млн в год, и он станет самым высокооплачиваемым футболистом туринского клуба после нападающего Криштиану Роналду.



Напомним, что контракт 28-летнего Рэмси с «Арсеналом» истекает летом и стороны не договорились о продлении соглашения. Таким образом, валлиец перейдёт в «Ювентус» в статусе свободного агента. Интерес к хавбеку также проявляли «Пари Сен-Жермен», «Реал», «Бавария» и «Интер».