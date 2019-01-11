В Иордании уборщик посмотрел футбол вместе с королём. Это история для кино!

Футбол иногда дарит подходящие сюжеты для хороших фильмов. Представьте, например, историю о простом парне «без гроша в кармане», который получил возможность посмотреть важную игру и поболеть за любимую команду вместе с королём. Причём сам правитель почему-то замечает его и приглашает к себе домой на чашку чая. Парень счастлив – это главное событие всей его жизни! Кажется, подобный сценарий слишком похож на киношный, но на самом деле он из реальной жизни.

В эти дни в ОАЭ проходит Кубок Азии. В нём среди прочих принимает участие сборная Иордании, которая в первом туре группового этапа сенсационно победила действующего обладателя трофея сборную Австралии – 1:0. Вместе с остальными иорданцами сенсационному успеху своей команды радовался и молодой человек по имени Халид Шомали, работающий уборщиком в столице страны Аммане. Во время матча Халид трудился в свою смену у кафе, а заодно смотрел из-за стекла на игру сборной Иордании. На улице было холодно, шёл дождь. Однако он не мог позволить себе зайти внутрь, чтобы посмотреть футбол. Кто-то сделал фотографию Шомали и опубликовал снимок в социальных сетях, а король Иордании Абдалла II увидел его. Это фото тронуло его до глубины души.

Следующий матч сборной Иордании на Кубке Азии Халид Шомали смотрел уже в компании Абдаллы II и его 24-летнего сына – наследного принца Хусейна ибн Абдалла. Король пригласил уборщика в свою резиденцию, где они вместе поболели за национальную команду, которая, кстати, одержала вторую победу, на этот раз над Сирией – 2:0.

«Я наслаждался игрой с моим братом Халидом Шомали», – написал в «Инстаграме» Хусейн ибн Абдалла. Фото уборщика с королём и наследным принцем замечательно передаёт, как глубоко потрясён этим приглашением Халид Шомали. В жизни всё ещё есть место для чуда, которым для кого-то может стать и самый обыкновенный поступок.