«Барса» проиграла в Кубке Испании. Тройная симуляция – лучший момент матча!

«Барселона» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании уступила на выезде «Леванте» – 1:2. Результат для лидера Примеры неприятный, но по игре всё могло сложиться даже хуже.

Эрнесто Вальверде поберёг группу лидеров, дав им отдых в день встречи в Валенсии. В заявку на матч с «Леванте» не попали Лионель Месси, Жерар Пике, Жорди Альба, Иван Ракитич и Луис Суарес, а Марк-Андре тер Штеген и Клеман Лангле остались в запасе. В основе впервые появился новый центральный защитник Джейсон Мурильо, взятый в аренду до конца сезона у «Валенсии» с правом выкупа за 25 млн евро.

Дебют 26-летнего колумбийца получился не таким, после которого хочется поскорее выкупить новичка. «Барселона» уже к середине первого тайма проигрывала со счётом 0:2! Правда, в эпизоде с быстрым голом на 4-й минуте главными действующими лицами были другие игроки каталонцев. После навеса со штрафного экс-полузащитника «Рубина» Рубена Рочины головой с линии вратарской забил Эрик Кабако. В этом эпизоде, пожалуй, неудачно действовал голландский голкипер «Барсы» Яспер Силлессен, который хотел выбежать на перехват, да застыл на полпути. Кроме того, Серхио Бускетс явно потерял Кабако, а 19-летний Хуан Мовилья не успел переключиться на него. К слову, Рочина очень неплох в «Леванте», играет значительно интереснее, чем в РПЛ. По статистике Рубен входит в топ-6 лучших футболистов Примеры по количеству успешных обводок (3,7 в среднем за 90 минут), уступая лишь Софьяну Буфалю, Аднану Янузаю, Месси и ещё паре человек. В нынешнем сезоне 27-летний Рочина забил два гола и сделал шесть голевых передач в 13 матчах разных турниров.

В эпизоде со вторым голом принадлежащего «Реалу» нападающего Борхи Майораля удар наносился как раз из-под Мурильо. Хотя и здесь он скорее страховал прозевавших проникающую передачу партнёров. В любом случае «Барселона» слишком часто ошибалась в обороне. «Леванте» имел великолепные шансы, чтобы забить ещё два-три гола, в том числе момент был у Рочины.



Комичный эпизод случился в конце первого тайма. Перед подачей хозяевами углового Силессен и Бускетс вступили в конфликт с Чемой во вратарской «Барселоны». В результате все трое повалились на газон. Это была откровенная симуляция! В эпоху VAR от таких вещей стоит отвыкать. Судья грамотно разобрался в эпизоде и продолжил игру, никого не наказав, хотя после свистка на перерыв Силессен высказывал ему претензии. Однако голкипер не прав – его реакция на движение соперника локтем оказалась преувеличенной.

В группе атаки у лидера Примеры вышли индивидуальной сильные игроки Усман Дембеле (на острие), Малком и Филиппе Коутиньо, тем не менее отсутствовал лидер. Без Месси «Барса» – не «Барса». Гости создали минимум голевых моментов. Бестолкового Малкома заменили первым – на 67-й минуте. В четверг появилась информация, что каталонский клуб предложил «Челси» обменять бразильца на его соотечественника Виллиана с доплатой в размере 50 млн фунтов стерлингов, но что-то подсказывает, что лондонский клуб вряд ли примет даже такое щедрое предложение.

«Барселону» выручил Денис Суарес, заменивший Малкома. Атакующий полузащитник, который находится в шаге от перехода в лондонский «Арсенал», организовал пенальти за счёт индивидуального мастерства: обыграл двоих, влетел в штрафную и получил по ногам от Коке. Удар с «точки» реализовал Коутиньо.

Поражение со счётом 1:2 оставляет каталонцам неплохие шансы на победу по сумме двух матчей. Вот только в ответном матче 17 января без Месси точно не обойтись.