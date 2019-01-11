«Спартаком» больше не владеет офшорная фирма. У клуба есть тайный акционер

Главная новость о московском «Спартаке», не связанная с трансферами или Денисом Глушаковым, – публикация данных о системе владения клубом. Вот как всё выглядит теперь.

«В прошлом году у АО появилось два новых акционера, в сумме владеющих почти 70% «Спартака». Оба находятся в российской юрисдикции — это ООО «Спорт-Холдинг» с 47,44% в капитале и АО «Капитальные активы», у которого 22%.



До сих пор владельцем 70 процентов «Спартака» значилась Moran Trading Resources с Британских Виргинских островов. Оставшиеся 30,56% футбольного клуба — у гражданина РФ. «Спорт-Холдинг» и «Капитальные активы» подконтрольны Вагиту Алекперову и Леониду Федуну».



Теперь ещё раз и по пунктам, что вообще произошло.

Первое: «Спартаком» больше не владеют через офшор

Прекрасной фирмы Moran Trading Resources, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, больше нет в акционерах «Спартака». Никаких офшоров, только отечественные компании. И дело не только в курсе не деофшоризацию, который уже несколько лет продвигает Кремль, и которому постепенно следуют российские бизнесмены.



Одной из причин к закрытию офшорной фирмы наверняка стало изменение законодательства Британских Виргинских островов. С 1 января 2019 года в этой юрисдикции вступили в силу новые критерии экономического присутствия для иностранных компаний.

Как сообщает Forbes, юридическое лицо обязано продемонстрировать своё экономическое присутствие в этой юрисдикции. В частности, руководство и управление соответствующим видом деятельности должно вестись исключительно с территории БВО. Во-вторых, деятельность юридического лица должна обеспечиваться адекватным числом квалифицированных сотрудников, физически присутствующих на островах. В-третьих, юридическое лицо должно нести адекватные расходы на основную деятельность. В-четвёртых, обязательно наличие подходящего офиса или помещения. В случае управления интеллектуальной собственностью необходимое оборудование должно находиться на территории БВО.



В случае неисполнения требований закона юридическое лицо обещают не только ликвидировать, но и применить в отношении него меры, вплоть до уголовных.

Максим Гладких-Родионов, генеральный директор аудиторской компании «Уверенность», по просьбе «Чемпионата» прокомментировал тот факт, что «Спартак» сменил структуру владения: «Для самого «Спартака» данная ситуация ничего не меняет. Компания на БВО – офшорная. В связи с этим мы не можем быть уверенными до конца, кто являлся и является бенефициаром этой компании (получатель денежного платежа, доходов, прибыли и других преимуществ, и выгод согласно долговому документу или договору). Можно предполагать в данном случае только одно – реальные владельцы не так уж и сильно поменялись. А так как мы знаем, что владельцы у фирм одни и те же, то можно сделать вывод: владельцы «Спартака» перестали использовать офшорную схему для владения активом».

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Второе: мы так и не знаем третьего акционера клуба

На Moran Trading Resources всегда приходилось примерно 70% акций «Спартака». Сейчас примерно столько поделено между компаниями Федуна и Алекперова: ООО «Спорт-Холдинг» с 47,44% в капитале и АО «Капитальные активы», у которого 22%.



Даже в базе данных СПАРК нет информации по третьему акционеру. Известно лишь, что ему принадлежит 30,56% капитала клуба и что он гражданин России. Ранее эта доля принадлежала «Торгсити Девелопмент», одним из владельцев которой на определённом этапе был Андрей Червиченко.

Гладких-Родионов заверил, что по закону полностью скрывать своего акционера «Спартак» не может: «Есть срок, в который акционерное общество обязано раскрыть своих акционеров. Всё это делается в пояснении к отчётности. Годовая отчётность за 2018 год подаётся не позднее чем через 90 дней после окончания года, то есть до 30 марта. Вопрос о том, законно это или нет, не может ставиться. Третий акционер обязан быть назван в установленные сроки, которые я уже назвал. Капитал и акционеры в учёте клуба числятся, значит будут указаны в отчётности».

Третье: Федун не может продать «Спартак», пакет его акций меньше, чем у Алекперова

Леонид Федун и Вагит Алекперов вместе владеют ООО «Спорт-Холдинг» и АО «Капитальные активы». Полная цепочка владения включает суммарно около 10 юридических лиц. Но, по информации «Интерфакса», с учётом всех долей эффективная доля владения Алекперова в «Спартаке» через «Спорт-Холдинг» и «Капитальные активы» (с учётом фонда «Наше будущее») – порядка 36,7%, Федуна — 32,7%.

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В октябре прошлого года Алекперов в интервью «Ведомостям» не стал называть свою долю акций в «Спартаке»: «Для «Лукойла» футбол – это исторически сложившийся спонсорский проект. Для Леонида Федуна – это увлечение. А мы, компания, подходим к проекту меркантильно. Мы платим деньги за свою рекламу.



Для меня более важно развитие массового спорта. Так, каждое лето спартаковские футболисты проводят в Западной Сибири мастер-классы. По два месяца по 150 детей учат. Сейчас решили, что будет построен стадион в Когалыме, филиал академии. Это будет нормальный закрытый стадион. Это направлено на развитие массового спорта, здесь «Лукойл» поддерживает всех: лыжников, автогонщиков, гандболистов...».