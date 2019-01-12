«Амкар», «Москва» и «Волга» снова играют в одной лиге. Теперь — в интернете

В конце лета 2018 года во «ВКонтакте» появился паблик «Футбольная небесная лига» (под аббревиатуру ФНЛ, подражающую названию первого российского дивизиона). Его создателем стал тульский графический дизайнер Алексей Белоус, который хотел каким-то образом отреагировать на то, что летом в России умерли ещё два клуба, да ещё и игравшие в прошлом сезоне в Премьер-Лиге («Амкар» и «Тосно»).

Чтобы создать виртуальный чемпионат, Белоус собрал все погибшие в России команды за два десятка лет. Уже на этом этапе пришлось столкнуться со сложностями: многие клубы перерождались несколько раз, и в российской истории нередко бывало так, что другая и юридически, и формально команда перенимала историю и название уже умершей.

https://vk.com/footballheavenleague

Помимо очевидной развлекательной цели, Белоусу было важно привлечь внимание к проблеме огромного количества прекративших существование команд в стране и дать их болельщикам площадку для выражения. Очень быстро паблик стал достаточно популярным: всего за пару месяцев он набрал более трёх тысяч подписчиков, охват постов превысил 20 тыс. человек, а под виртуальными матчами разворачиваются сражения (четвертьфинальная игра череповецкой «Шексны» с кировским «Динамо» переросла в настоящую войну репостов, накруток и просто голосований за своих). Это интересное явление: паблик демонстрирует специфичную любовь российских болельщиков в провинции — при жизни они обычно не проявляют такой яростной любви к клубам, как после их смерти.



Матчи проходят в простейшем для соцсетей формате: победитель каждого матча определяется голосованием, которое длится 90 часов (аналог футбольных 90 минут). Вторая отличительная особенность небесной лиги, созданной Белоусом, — серьёзность подхода, которая делает его поэффектнее всех ваших нарисованных в детстве турниров в тетрадках (кстати, как вы их проводили? Мы вот во дворе комкали бумагу, оборачивали её плотно скотчем и пробивали таким мячом по пять пенальти в дверной проём «сопернику» за каждую из команд). Здесь и регламент соревнований, и бодрое администрирование, и само оформление, которому позавидуют многие SMM-службы клубов российских земных лиг.

Фото: vk.com/footballheavenleague

При этом Белоус сохраняет ироничный подход к серьёзно созданной по не самому приятному поводу лиге. «В планах есть одна дикая вещь — надеюсь её реализовать. Хочу сделать кубок ровно по тому эскизу, что есть на графике лиги, и отправить победителю. И обязательно «Почтой России»!» — говорит он. И добавляет: «Пока сложно найти подходящую контору, но в этом случае если кубок получится немного ущербным технически, то так даже лучше».

В четвертьфинал виртуального турнира вышли кировское «Динамо», сенсационно обыгравшее «Кубань» (здесь очевидно, что в Краснодаре не настолько разочарованы потерей одного из флагманов, как об этом твердят аутентичные фанаты «Кубани»), «Шексна», дзержинский «Химик», элистинский «Уралан», «Амкар», сочинская «Жемчужина» и нижегородские «Волга» с «Локомотивом». Финал турнира начнётся 6 февраля в 20:00, и здесь автор идеи Футбольной небесной лиги тоже придумал свою фишку. Для главного матча лиги погибших клубов был выбран погибший стадион: финал будет «сыгран» на стадионе имени Кирова в Санкт-Петербурге.

Идея ФНЛ оказалась даже более удачной, чем ожидал создатель, — запрос на возвращение к жизни умерших клубов в России действительно велик, теперь мы имеем этому подтверждение. Белоус планирует второй сезон виртуального турнира: во-первых, он пройдёт по системе гладкого турнира из 16 клубов, а не по кубковой схеме, а во-вторых, матчи будут проводиться не голосованиями в соцсетях, а путём комбинации с киберспортом — на приставке между соперниками. Естественно, не в новейшем симуляторе, а в вышедшем из обращения Pro Evolution Soccer 6.



С учётом того, как часто в России пополняется кладбище футбольных клубов, можно почти без риска предположить, что идея Белоуса будет только развиваться. К сожалению.