Березуцкие-тренеры начали с победы. Они вдохнут новую жизнь в «Витесс»

Фабрегас перешёл в «Монако», «Челси» отказался от Малкома, а «Зенит» нацелился на Гримальди. Главное — в обзоре дня.

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«Зенит» предложил € 16 млн за защитника «Бенфики» Гримальдо

Защитник лиссабонской «Бенфики» Алехандро Гримальдо может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге.



Как сообщает SAPO Desporto со ссылкой на A Bola, в испанском футболисте заинтересован петербургский «Зенит». Более того, сине-бело-голубые сделали «орлам» предложение о приобретении игрока в размере € 16 млн. Тем не менее ожидается, что «Бенфика» ответит отказом на попытку российского клуба. Сумма отступных в контракте Гримальдо составляет € 60 млн, и португальцы, вероятно, потребуют увеличить предложение.

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Ранее сообщалось об интересе к Гримальдо со стороны итальянских клубов, среди которых «Наполи» и «Ювентус».



В нынешнем сезоне 23-летний защитник провёл 16 матчей в португальской Примере, в которых забил 2 гола и получил 2 жёлтые карточки.

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«Челси» отклонил предложение «Барселоны» об обмене Виллиана на Малкома

Лондонский «Челси» ответил отказом на трансферное предложение «Барселоны» по нападающему Виллиану, сообщает The Telegraph.



Сине-гранатовые ранее предложили за бразильца полузащитника Малкома и доплату. Как уточняет издание, «Челси» намерен укрепить состав в зимнее трансферное окно и считает продажу одного из ключевых футболистов, коим является Виллиан, неверным шагом.

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«Барселона» пыталась заполучить форварда ещё минувшим летом, но англичане приняли решение сохранить игрока в своём составе. Финальное предложение сине-гранатовых составляло £ 55 млн (примерно € 61 млн). Контракт Виллиана с «Челси» рассчитан до 30 июня 2020 года.

В нынешнем сезоне 30-летний бразилец принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами.

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«Монако» объявил о переходе Фабрегаса

Полузащитник лондонского «Челси» Сеск Фабрегас перешёл в «Монако», сообщает пресс-служба монегасков.

Фабрегас выступал за «Челси» с лета 2014 года. Ранее он защищал цвета каталонской «Барселоны» и лондонского «Арсенала». В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги хавбек принял участие в 6 матчах.



Ранее сообщалось, что Сеск подпишет с «Монако» контракт на два с половиной сезона — до лета 2021 года. Кроме того, 31-летний испанец получит от монегасков бонус в размере более € 10 млн. «Монако», набрав 13 очков, занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице французской Лиги 1.

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Мюллер дисквалифицирован на два матча Лиги чемпионов

УЕФА на своём официальном сайте огласил санкции в отношении нападающего мюнхенской «Баварии» Томаса Мюллера, получившего красную карточку в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аяксом» (3:3).



Дисциплинарный комитет организации принял решение наказать 29-летнего футболиста дисквалификацией на два матча турнира. Таким образом, Мюллер пропустит оба матча с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов, которые состоятся 19 февраля и 13 марта.

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Напомним, инцидент произошёл в середине второго тайма. Мюллер, не заметив соперника, прыгнул за мячом, высоко подняв ногу. На его пути оказался защитник Николас Тальяфико, получивший сильный удар бутсой в голову. Форвард незамедлительно был удалён с поля, а его сопернику была оказана медицинская помощь, после чего он смог продолжить игру.

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Фанаты «Зенита» признали гол Заболотного «Мольде» лучшим в первой части сезона

Болельщики «Зенита» выбрали лучший гол команды в первой половине сезона, сообщается в официальном «твиттере» петербургского клуба.



По итогам голосования лучшим был признан мяч нападающего Антона Заболотного в ворота «Мольде» в первом матче раунда плей-офф отборочного этапа Лиги Европы. На 80-й минуте встречи форвард подкараулил мяч после удара в штангу в исполнении партнёра по команде Артёма Дзюбы и отправил его в ворота с рикошетом от защитника. Тем самым Заболотный вывел «Зенит» вперёд, после чего сине-бело-голубые забили вновь и одержали победу со счётом 3:1.

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В ответном матче российская команда потерпела поражение со счётом 1:2, но вышла в групповой этап Лиги Европы, по итогам которого сумела пробиться в плей-офф турнира, где встретится с «Фенербахче».

Гол Караваева помог «Витессу» одержать победу в первом матче с Березуцкими

«Витесс» одержал победу в товарищеском матче с шотландским клубом «Ливингстон». Встреча завершилась со счётом 3:2.



Эта игра стала первой для братьев Алексея и Василия Березуцких, которые пополнили состав тренерского штаба «Витесса» в январе.



В составе команды Леонида Слуцкого отличились нападающие Рой Беренс и Брайан Линссен, а также российский защитник Вячеслав Караваев. Авторами голов «Ливингстона» стали форвард Долли Менга и защитник Крейг Хокетт.



«Витесс», набрав 26 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. В матче 18-го тура подопечные Слуцкого на домашнем поле сыграют с «Эксельсиором». Встреча состоится 18 января в Арнеме на стадионе «Гелредом» и начнётся в 22:00 мск.

Морено получил предложение из РПЛ

Защитник «Ливерпуля» Альберто Морено может летом оказаться в Российской Премьер-Лиге.



Как сообщает Estadio Deportivo, футболист, уже уведомивший клуб о намерении покинуть команду после истечения контракта, хочет вернуться в Испанию и, если это возможно, в «Севилью», воспитанником которой является и за которую выступал с 2011 по 2014 год. Однако к настоящему моменту ни один испанский клуб не выразил заинтересованность в услугах игрока.

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При этом Морено уже получил предложения из Италии, России и Турции. При этом представители двух последних стран предложили испанцу более выгодные условия. Сам игрок не исключает переезда в Серию А.



Ранее Морено выступил с критикой в адрес главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который предпочёл задействовать на позиции левого защитника Эндрю Робертсона.

Клопп ответил на критику А. Морено в свой адрес

Клопп — лучший тренер декабря в Премьер-лиге

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим тренером в английской Премьер-лиге по итогам декабря. На награду также претендовали Нуну Санту («Вулверхэмптон»), Мануэль Пеллегрини («Вест Хэм Юнайтед»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур») и Маурицио Сарри («Челси»).



В прошлом месяце мерсисайдский клуб под руководством 51-летнего немецкого специалиста одержал 7 побед в 7 матчах с общим счётом 22:3.

Мунир принял решение перейти в «Севилью»

Нападающий «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади согласился перейти в «Севилью». Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

По данным источника, форвард принял предложение севильского клуба. «Севилья» хочет приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и уже начала переговоры с «Барселоной».

Напомним, что контракт Эль-Хаддади с «Барселоной» истекает через полгода. Каталонский клуб хотел продлить с ним соглашение, но стороны не сумели прийти к компромиссу. В связи с этим главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде принял решение больше не использовать игрока.



23-летний Эль-Хаддади является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне он провёл семь матчей в чемпионате Испании, стал автором одного забитого мяча и отдал одну результативную передачу.