Фабрегас ушёл к Анри. В 2006-м они вместе играли за «Арсенал» в финале ЛЧ!

Как Фабрегас покидал «Челси»

«Монако» наконец-то официально подтвердил покупку полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса. Об этом трансфере говорили весь последний месяц, однако оформление перехода 31-летнего полузащитника затягивали. Сообщалось, что лондонский клуб отпустит испанца только после того, как найдёт ему замену. Кроме того, по информации английских СМИ, «Челси» просил за Фабрегаса около 12 млн евро и стороны не могли окончательно договориться. На Сеска помимо монегасков претендовал «Милан», но «россонери» вообще хотели заполучить его бесплатно, а это категорически не устраивало продавца.

Очевидно, Фабрегас уже в первые дни нового года знал, что уходит именно в «Монако». В своём последнем матче за «Челси» 5 января в 1/32 финала Кубка Англии с «Ноттингем Форест» (2:0) испанец не сдержал слёз после замены. Его прощание со «Стэмфорд Бридж» получилось эмоциональным. Согласно L’Equipe, Сеск подписал контракт с монегасками на 2,5 года, получив солидный бонус в размере 10 млн евро.

Как «Монако» представил знаменитого новичка

Фабрегас спешит на помощь своему старому другу – главному тренеру «Монако» Тьерри Анри. Испанский полузащитник и французский нападающий играли вместе за лондонский «Арсенал» с 2003 по 2007 годы. В сезоне-2005/06 Фабрегас с Анри были близки к тому, чтобы выиграть в составе «канониров» Лигу чемпионов. В финале с «Барселоной» команда Арсена Венгера выигрывала до 75-й минуты со счётом 1:0, но, потеряв заменённого Фабрегаса, дважды пропустила и упустила свой единственный шанс завоевать главный европейский трофей.

После перехода француза в «Барселону» они с испанцем продолжили поддерживать отношения. «С тех пор как я покинул «Арсенал», мы общаемся с Сеском каждые два-три дня, – рассказал недавно Анри. – В последнее время это не изменилось».

Теперь будут общаться так часто, что могут надоесть друг другу. Кстати, монегаски оригинально представили новичка в своём «Твиттере»:

Сеск дружил с Аршавиным. Теперь подружится с Головиным?

«Монако», безусловно, нужен такой опытный и классный игрок, как Фабрегас. В нынешнем сезоне выступление команды иначе как катастрофическим не назовёшь, поэтому, собственно, руководство клуба сменило главного тренера Леонарду Жардима на Анри. Монегаски заняли последнее место на групповом этапе, досрочно завершив евросезон, а в Лиге 1 находятся на позорном 19 месте – в зоне вылета. У «Монако» всего шесть побед в 28 матчах разных турниров нынешнего сезона, включая выигранный по пенальти матч Кубка лиги у «Ренна» два дня назад. Задача на финиш сезона – не вылететь из Лиги 1, а заодно попытаться пробиться через кубковые соревнования в еврокубки на следующий сезон.

В «Монако» Фабрегас будет играть с полузащитником сборной России Александром Головиным. Интересно посмотреть на эту связку в действии. Выступая за «Арсенал», Сеск сдружился с другим российским игроком – Андреем Аршавиным. «Я бы хотел взять Фабрегаса в ночной клуб. Сеск, я люблю тебя и хотел бы с тобой повидаться», – признался Аршавин в июльском интервью для BBC. Может, Головин посоветует испанцу хорошие места в Монако?

Испанца заменит в Лондоне Паредес?

Официальное объявление о трансфере Фабрегаса, судя по всему, означает, что «Челси» договорился о покупке на место испанца нового центрального полузащитника. По информации английских СМИ, лондонский клуб остановился в январе на двух кандидатурах – Николо Бареллы из «Кальяри» и Леандро Паредеса из «Зенита». Однако от итальянца решили всё-таки отказаться из-за его высокой трансферной стоимости: порядка 45-50 млн евро. «Челси» сконцентрировался на Паредесе. Журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира написал, что петербургский клуб получил предложение в размере 30 млн евро.

Между тем, по данным Calciomercato.com, у Маурицио Сарри испортились отношения с директором «Челси» Мариной Грановской из-за работы клубы на трансферном рынке. Главный тренер надеялся увидеть в команде Бареллу и нападающего «Милана» Гонсало Игуаина, а лондонцы без согласия тренера подписали на лето полузащитника дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича. Похоже, и Паредес – не первый выбор Сарри. Зато Анри в лице Фабрегаса точно получает того игрока, которого просил для «Монако».