Скорее всего, нас ждёт ещё одна чистка. Таблица переходов РПЛ

«Спартак» расстался с группой футболистов и снова начал их подписывать. После покупки Айртона и бывших чертановцев Умярова и Глушенкова вернулся в Москву Аяз Гулиев. О том, почему Глушакову стоит забеспокоиться подробно написано ниже. Кстати, в «Спартак» вернулся Денис Давыдов (олдфаги поймут).

«Спартак» снова вернул воспитанника. Он убеждённый мусульманин и похож на Хабиба Вот теперь у Глушакова появился реальный конкурент за место в основе.

У «Локо», в отличие от соперников, всё тихо. Пока. Дело в том, что у клуба ещё официально не вступил в должность новый спортивный директор. Им должен стать бывший глава академии Кузьмичёв, но давайте подождём. Что до слухов, конечно, в первую очередь, все ждут вкусного трансфера Фернандеша. Хотя агент португальца полон надежд договориться с новыми боссами о продлении контракта. Из прочего — в конце прошлого года была информация, что Борис Ротенберг заканчивает, но мы её опровергли со ссылкой на пресс-службу. За праздники вроде бы ничего не изменилось — так говорят в окружении футболиста.

«Зенит» и ЦСКА пока тоже не очень активны. Про «армейцев», кроме ухода нескольких молодых футболистов, сказать нечего. У питерцев чуть поинтереснее. Главный слух, достойный внимания — уругвайский полузащитник «Милана» Лаксальт. С одной стороны, вряд ли сейчас «Зенит» готов к большим покупкам — деньги с продажи Халка и Витселя давно исчерпаны. С другой — если Паредес всё же уедет в топ-клуб, финансовый вопрос отпадёт.

Ригони в своём «Инстаграме» намекнул на возвращение в Россию. Пресс-служба, правда, пока молчит — возможно, возвращение продлится недолго. Как у Новосельцева. После окончания аренды в «Анжи» его снова отдали — на этот раз в «Ростов». Футболист уехал на сбор с клубом, в котором сделал себе имя, но о переходе пока не могут объявить официально — у «Ростова» запрет на регистрацию новичков из-за долга Макееву. Сами ростовчане тем временем расторгли контракт с Артуром Юсуповым, который, вполне вероятно, вернётся в «Динамо».

Сюрпризом 2019-го уже стали «Крылья». Пока все приходят в себя после праздников, они уже подписали четверых футболистов, и трое — из «Спартака». Тимофеев и Джано — в аренде, у Самедова — полноценный переход. Четвёртым стал форвард Зиньковский. Антон — очередной талант из «Чертаново», идущий среди лидеров бомбардиров ФНЛ.

Высока вероятность, что удачную сделку провернул «Краснодар», купив очередного шведа. Кристофер Ольссон — тот самый футболист, у которого есть личный аналитик, и в прошлом году Крис уже дебютировал в сборной. В сборной которая не позволила России ворваться в высший дивизион. Скорее всего, в Краснодар поедет и Кудряшов. Он, в отличие от Граната, не согласился пойти на серьёзное понижение зарплаты в «Рубине» и точно покинет клуб.

В любой момент может начаться тотальная чистка в «Анжи». Такая, что «Спартаку» и не снилась. Тетрашвили и Новосельцев уже ушли, скоро их примеру последуют Савичев и Чансельор. Деньги на футбол в Дагестане не нашлись, поэтому до конца сезона в лиге станет на одну конкурентоспособную команду меньше. Жаль.

Таблица переходов

