Веа и Симеоне сменили в январе клубы. Где и как играют дети знаменитостей

Сыновей Черышева, Бускетса или Шмейхеля все давным-давно знают, а что с более молодыми детьми вчерашних звёзд футбола?

Тимоти Веа

Бывший нападающий «ПСЖ» и «Милана», обладатель «Золотого мяча» 1995 года Джордж Веа сейчас большой политик – президент Либерии! А вот его 18-летний сын Тимоти пошёл по стопам отцам и играет в футбол. При этом форвард сделал выбор в пользу в сборной США, за которую провёл уже восемь матчей, а не Либерии. Веа-младший принадлежит в «ПСЖ»: на днях его ради игровой практики отдали в аренду «Селтику».

Джордж Веа и Тимоти Веа Фото: facebook.com/pg/gweah/celticfc.net

Арон Гудйонсен

20-летний сын легенды исландского футбола экс-форварда Эйдура Гудйонсена играет в Серии В за «Специю». Арон – нападающий, как и его отец. Правда, в нынешнем сезоне он забил лишь один гол в восьми матчах, а в основном выходит на замену. Есть у Гудйонсена и ещё два сына, которые пока не выступают на профессиональном уровне. 16-летний Андри и 12-летний Даниэл растут в юношеских командах «Реала».

Эйдур Гудйонсен и Арон Гудйонсен Фото: Chris Brunskill//Matthew Ashton — AMA/Getty Images

Лука Захович

Златко Захович – лучший снайпер в истории сборной Словении. Его 23-летний сын Лука, играющий на позиции нападающего, тоже дебютировал в национальной команде в минувшем году. Правда, кажется, что Захович-младший будет менее успешен, чем его отец. Лука не закрепился в «Херенвене», поэтому вернулся в Словению, где забивает за «Марибор». В прошлом сезоне он выиграл соревнование бомбардиров лиги.

Златко Захович и Лука Захович Фото: Allsport/ Mike Hewitt/Getty Images

Энцо и Лука Зиданы

Зинедин Зидан не только великий футболист и успешный тренер, но и плодовитый отец. Все четыре его сына – футболисты! 23-летний полузащитник Энцо Зидан, поигравший за юношеские сборные Испании и Франции, сейчас принадлежит «Лозанне», однако ушёл на правах аренды в «Райо Махадаонда» из Сегунды. 20-летний голкипер Лука Зидан (тоже прошёл все юношеские сборные Франции) по-прежнему в «Реале» – выступает за «Кастилью». 16-летний Тео и 13-летний Элиас пока учатся в академии «Реала».

Зинедин Зидан , Лука Зидан и Энцо Зидан Фото: Xavier Laine/Quality Sport Images/fotopress/Getty Images

Найл Киоун

Болельщики «Арсенала» помнят мощный квартет в обороне Диксон – Адамс – Киоун – Уинтерберн. Центральный защитник Мартин Киоун выиграл три чемпионства и Кубок Кубков, сыграл 43 матча за сборную Англии. Его 23-летний сын Найл тоже футболист. Впрочем, карьера Киоуна-младшего пока не впечатляет. Центральный защитник играет в Шотландии за «Партик Тисл», пару раз призывался в «молодёжку» Ирландии.

Мартин Киоун и Найл Киоун Фото: Dave J Hogan/Getty Images/twitter.com/ReadingFC

Джонатан Клинсманн

Сын экс-форварда сборной Германии Юргена Клинсманн решил, как и один из сыновей Зидана, защищать ворота, а не атаковать их. При этом Джонатан призывался в «молодёжку» США, где жил и работал его отец. Летом 2017-го Клинсманн-младший подписал контракт с «Гертой». Пока Джонатан не играл в Бундеслиге, хотя несколько раз попадал в заявку на матчи. Выступает за фарм-клуб, однажды вышел в матче Лиги Европы.

Юрген Клинсманн и Джонатан Клинсманн Фото: Jamie Sabau/Ottmar Winter/Getty Images

Джастин Клюйверт

Нападающий Патрик Клюйверт выиграл в 18 лет Кубок чемпионов с «Аяксом», забив единственный гол в финале. Его сыну Джастину сейчас 19 лет, и летом 2018-го он перешёл из «Аякса» в «Рому». Клюйверт-младший мог выиграть в этом возрасте Лигу Европы, однако амстердамцы уступили в финале «МЮ» – 0:3. Тем не менее Джастин способен повторить яркий путь отца. Талантливый вингер уже играет за сборную.

Патрик Клюйверт и Джастин Клюйверт Фото: Xavier Laine/Erwin Spek/Getty Images

Федерико Кьеза

Кьеза-младший хорошо известен в футбольном мире. 21-летний сын экс-форварда сборной Италии Энрико Кьезы уже и сам имеет на своём счету 11 матчей за «скуадра адзурра». За многообещающим вингером «Фиорентины» внимательно следят скауты топ-клубов Европы, а Transfermarkt оценивает Федерико в 50 млн евро. В нынешнем сезоне Кьеза сыграл 19 матчей в Серии А, забил три гола и сделал пять голевых пасов.

Энрико Кьеза и Фредерико Кьеза Фото: Gabriele Maltinti/Marco Tacca/Getty Images

Джордан Ларссон

Известный в прошлом форвард сборной Швеции Хенрик Ларссон назвал своего отпрыска в честь великого баскетболиста Майкла Джордана. Однако Ларссон-младший выбрал, как и отец, футбольную карьеру. 21-летний нападающий уже сыграл пару матчей за национальную команду. Тем не менее на клубном уровне он ещё не так хорош: в Эредивизии не закрепился, в «Норчёпинге» забил лишь раз за сезон-2018.

Хенрик Ларссон и Джордан Ларссон Фото: Chris Brunskill/Michael Campanella/Getty Images

Кристиан и Даниэль Мальдини

Центральный защитник Кристиан Мальдини вряд ли продолжит семейную традицию и будет выступать за «Милан», как его отец Паоло и дед Чезаре. К 22 годам он достиг лишь уровня «Пьяченцы», за которую выступает в третьем дивизионе чемпионата Италии. Более того, даже там он не всегда попадает в основу. Впрочем, у Паоло Мальдини есть ещё один сын: 17-летний форвард Даниэль играет за юношей «Милана».

Паоло Мальдини , Кристиан Мальдини и Даниэль Мальдини Фото: Enrico Locci/Gabriele Maltinti/Getty Images/instagram.com/christian.maldini

Матеус Оливейра

На ЧМ-1994 нападающий сборной Бразилии Бебето качал воображаемую колыбель после своих голов. Тогда появился на свет его сын – Матеус Оливейра. Сейчас это 24-летний центральный полузащитник лиссабонского «Спортинга», выступающий на правах аренды за «Виторию Гимарайнш». Матеус поиграл за «молодёжку» Бразилии, но до первой сборной потомку Бебето, откровенно говоря, далеко.

Бебето и Матеус Оливейра Фото: Bryn Lennon/Gualter Fatia/Getty Images

Ривалдиньо

Ещё один экс-нападающий сборной Бразилии, лучший игрок 1999 года по версии ФИФА Ривалдо вырастил из сына профессионального футболиста. 23-летний Ривалдиньо играет с лета за болгарский «Левски». Он тоже выступает на позициях форварда или атакующего полузащитника. Правда, в нынешнем сезоне сыграл всего около 50 минут за «Левски», приняв участие в пяти матчах. Звезды из него, похоже, не получится.

Ривалдо и Ривалдиньо Фото: Stephen Lovekin/Alex Nicodim/Getty Images

Джованни и Джанлука Симеоне

Сыновья главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне выступают на серьёзном уровне. Старший, 23-летний нападающий «Фиорентины», котируется на рынке выше. Transfermarkt оценивает Джованни Симеоне, сыгравшего уже шесть матчей за сборную Аргентины, в 23 млн евро. Младший сын, 20-летний форвард Джанлука Симеоне, только что перешёл из «Ривер Плейт» в «Химнасию и Эсгриму».

Диего Симеоне , Джанлука Симеоне и Джованни Симеоне Фото: Alexander Hassenstein/Gabriele Maltinti/Getty Images/gimnasia.org.ar

Янис Хаджи

20-летний Янис – сын легенды румынского футбола Георге Хаджи. Атакующий полузащитник и начинал свою карьеру под руководством папы в «Академии Хаджи». Летом 2016-го его купила за 2 млн евро «Фиорентина», которая, вспоминая истории Кьезы и Симеоне, явно неравнодушна к детям звёзд. Но через полтора года Янис вернулся за те же деньги в Румынию. Сейчас он здорово играет у отца – капитан «Вииторула».