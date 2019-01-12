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«Челси» – «Ньюкасл», 12 января 2019 года, АПЛ, обзор матча – 2:1

«Челси» — «Ньюкасл» — 2:1
Анатолий Романов
Фото: Harriet Lander/Copa/Getty Images
Шикарный гол Виллиана в ворота «Ньюкасла»! Он принёс «Челси» победу
«Челси» отрывается от «Арсенала» перед очной встречей.
Футбол / Англия

«Челси» победил в домашнем матче 22-го тура АПЛ «Ньюкасл» благодаря красивому голу Виллана, забитому на 57-й минуте. В этом эпизоде здорово сыграл и Эден Азар, протащивший мяч к чужой штрафной, находясь под давление двух защитников, и сам бразилец. Виллиан нанёс классный обводящий удар в дальний угол.

Англия - Премьер-лига. 22-й тур
12 января 2019, суббота. 20:30 МСК
Челси
Лондон
2:1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 – Родригес – 9, 1:1 – Кларк – 40, 2:1 – Виллиан – 57

После таких выступлений Виллиана, как во встрече с «сороками», Маурицио Сарри точно наложит вето на трансфер 30-летнего атакующего полузащитника. Если, конечно, мнение главного тренера что-то решает в «Челси». Уместно напомнить, что на днях лондонский клуб получил предложение от «Барселоны» поменять Виллиана на Малкома с доплатой. По информации The Telegraph, в «Челси» отказались от такого обмена. Отпустить бразильца действительно стало бы странным решением, особенно если клуб продаст ещё и другого атакующего игрока – Каллума Хадсона-Одои в «Баварию».

Сама игра «Челси» с «Ньюкаслом», откровенно говоря, не потрясла. Много владея мячом, команда Сарри натыкалась на плотную оборонительную стену «сорок», и развивала свои атаки медленно. Коллеги-тренеры восторгаются работой итальянца, называют его чуть ли не гением. Однако такие тягучие игры, как последние в исполнении «Челси» против «Кристал Пэлас», «Саутгемптона» и «Ньюкасла» в АПЛ, смотреть тяжело. Это что угодно, но точно не зрелищный футбол. И, кажется, проблема глобальнее, нежели отсутствие у «Челси» забивного нападающего или центрхава с прекрасным длинным пасом типа зенитовца Леандро Паредеса.

Тем не менее класс «Челси» всё равно перевесил старательность команды Рафы Бенитеса. Первый гол лондонцы забили как раз в результате превосходной длинной передачи со своей половины поля от Давида Луиса. Хорошо разобрался в эпизоде, завершая атаку, и Педро. Если до перерыва «Ньюкасл» боролся с фаворитом почти на равных и даже сравнял счёт в результате углового (Давид Луис проиграл воздух Кирану Кларку), то во втором тайме гости ни разу не пробили в створ. «Челси» оторвался на шесть очков от «Арсенала», а в следующем туре 19 января сыграет дерби с «канонирами» на «Эмирейтс». Вот это будет погорячее.

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