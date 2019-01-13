Все свободны. Почему они остались без команды

Зима-2018/19 задала новый тренд в Российской Премьер-Лиге – досрочное прекращение сотрудничества клубов с квалифицированными, ещё не исчерпавшими свой ресурс кадрами. Иной раз, как в случае со «Спартаком», работодатель готов даже платить щедрое выходное пособие футболисту, лишь бы поскорее с ним проститься. Клубы поскромнее – и победнее – руководствуются более практичными соображениями при добровольном отказе от сильных исполнителей – зачастую экономического свойства. Эти как могут «разгружают» сверх меры раздувшуюся зарплатную ведомость. А некоторые частные истории просто подошли к своему логическому концу – увольнению по соглашению сторон.

В итоге за первые две недели нового года на рынке оказалось столько приличных игроков – на целую команду хватит. Что характерно, разбирать их клубы не спешат – видимо, ждут, когда кандидаты умерят денежные запросы и станут более договорибельными. Такого широкого выбора условно бесплатных кадров (комиссионные агентам и подъёмные у нас никто ещё не отменял) в чемпионате России давно не было. Полюбуйтесь.

26 лет. Полузащитник. Контракт с «Краснодаром» был рассчитан до лета 2020 года.



Самый молодой тренер РПЛ Мурад Мусаев планомерно и достаточно успешно претворяет в жизнь мечту президента о доморощенном костяке команды. Пока он только формируется, но самые одарённые – и целеустремлённые – «птенцы» Галицкого уже теснят легионеров в основе. После истечения контрактов Каборе и Перейры в составе появятся дополнительные вакансии. В новую кадровую политику «Краснодара» прощание с Окриашвили (равно, как и с Шишкиным) гармонично вписывается. Болельщики «быков» ещё долго не забудут голевые шедевры Торнике в играх с «Зенитом» и «Севильей», но три гола за два с половиной года – слишком мало для игрока его формата. Из-за регулярных травм Окриашвили провёл всего два десятка матчей за «Краснодар» и, объективно, был одним из первых кандидатов на выход.

Алексей Евсеев Фото: РИА Новости

24 года. Полузащитник. Контракт с «Уралом» был рассчитан до лета 2019 года.

Коренной петербуржец Евсеев ещё шесть с половиной лет назад, при Спаллетти, дебютировал в главной команде родного города, заменив не кого-нибудь, а самого Семака. Однако закрепиться в «Зените» не сумел. Увы, типичный случай для выпускников клубной академии. В Екатеринбурге игровых минут у Алексея прибавилось, он сам себя подвёл – октябрьским удалением в матче с «Крыльями». После него полузащитник вышел из доверия у Дмитрия Парфёнова и более на поле не появлялся. А теперь вот получил расчёт.

26 лет. Защитник. Контракт с «Зенитом» был рассчитан до конца 2019 года.



После ухода Кришито левый край обороны стал наиболее уязвимым местом «Зенита». Неудивительно, что на игроках этой специализации сейчас сфокусировано внимание клубных скаутов. Томич Чернов, при всей своей исполнительности и усердии, заменить итальянца без потери качества не сумел. Как результат – предложения о продлении трудового договора не получил.

Йоан Молло Фото: РИА Новости

29 лет. Полузащитник. Контракт с «Крыльями Советов» был рассчитан до лета 2019 года.



Первый раз – случайность, второй – совпадение, третий – закономерность. Бесконечные перемещения Молло с места на место наводят на определённые выводы относительно характера молодого человека – игрок-то он, что ни говори, качественный. Неспроста же «Зенит» без компенсации проводил француза в Англию, а «Фулхэм» и «Аль-Райан» отпускали на все четыре стороны спустя несколько месяцев после приглашения. «Крылья» стали уже третьим клубом, расторгнувшим контракт с Молло досрочно. Второй заход в Самару получился у Йоана во всех отношениях хуже первого: всего 7 игр и 1 результативная передача. Непозволительно низкий КПД для кандидата в лидеры коллектива.

Кто в РПЛ чаще всех ходит в аренду Некоторые фамилии в списке вас наверняка удивят.

31 год. Полузащитник. Информация о сроках контракта со «Спартаком» не разглашалась.

Очевидно, что не таким представлялось Роману возвращение в большой футбол после двухлетнего «бана». Сколь велико было воодушевление Ерёменко от воссоединения с младшим братом в «Спартаке», столь глубоко – наверняка – оказалось разочарование от финала красно-белой истории. В материальном отношении хавбек определённо выиграл, но только в нём. В спортивном плане эти полгода ему не слишком удались. Концовку года и вовсе омрачила травма. Возможно, полноценные сборы помогли бы русскому финну вернуться на прежний, «армейский», уровень, но «Спартак» в процессе очищения от «наследия» агента Трабукки поспешил избавиться от обоих Ерёменко сразу.

Жертвоприношение-2019. Егоров – об очищении «Спартака» Агенты, Кононов, Федун и миллионы выброшенных денег.

31 год. Полузащитник. Контракт со «Спартаком» был рассчитан до лета 2019 года.



Самый востребованный из временно безработных игроков РПЛ. Согласно сообщениям СМИ, на руках у Попова сейчас с полдесятка неплохих предложений, и он может себе позволить не спешить с выбором и немножко поторговаться. Футболист Ивелин, безусловно, квалифицированный, но полноценным лидером «Спартака» — таким, каким был в «Кубани» — так и не стал, а довольствоваться крохами игрового времени даже за солидное вознаграждение – не в духе Попова. В данном случае желания всех сторон – и клуба, и тренера, и игрока – совпали. Подтверждение тому – слова благодарности Ивелина «Спартаку». Похоже, искренние.

Фёдор Кудряшов Фото: РИА Новости

31 год. Защитник. Контракт с «Рубином» был рассчитан до лета 2019 года.



Пожалуй, самая странная история среди всех «досрочников». Можно понять стремление обедневшего относительно тучных нулевых «Рубина» избавиться от высокооплачиваемого игрока. Вопросы вызывает труднообъяснимая благотворительность клуба в этой истории. Извините, не верится, что на волне ЧМ-2018 основного защитника сборной нельзя было куда-то пристроить с выгодой для «Рубина». «Рубин», вместо того чтобы выручить за априори ликвидный «актив» хоть что-то, несколько месяцев задерживал ему зарплату и в итоге отпустил бесплатно. Логика в действиях казанского менеджмента улавливается слабо. Нет сомнений, что долго такой «товар» на рынке не заваляется. Главным претендентом на Фёдора считается «Краснодар». Если Сергей Галицкий дорого продаст «Зениту» Рамиреса (а такие толки ходят), а на его место возьмёт бесплатного Кудряшова, это будет отличная комбинация.