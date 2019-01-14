Месси опять вошёл в историю

«МЮ» обыграл «Тоттенхэм», одержав шестую подряд победу при Сульшере



В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» и завершилась победой манкунианцев со счётом 1:0.



В составе победителей единственный гол на свой счёт записал нападающий Маркус Рашфорд, который отличился на 44-й минуте после результативной передачи от французского полузащитника Поля Погба. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» одержал шестую подряд победу (пять – в АПЛ, одна – в Кубке Англии), после того как исполняющим обязанности главного тренера команды стал Уле-Гуннар Сульшер.



«Тоттенхэм» (48 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Манчестер Юнайтед» (41) – на шестой строчке.

Де Хеа установил рекорд по количеству сейвов в матче АПЛ в нынешнем сезоне



В матче 22-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 1:0. В этой встрече вратарь манкунианцев Давид де Хеа сделал 11 сейвов, что является лучшим показателем в Премьер-лиге в нынешнем сезоне.



28-летний де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2011 года из мадридского «Атлетико» за € 25 млн. В нынешнем сезоне он провёл 22 матча в чемпионате Англии и пропустил 32 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года, но «МЮ» имеет опцию продления соглашения ещё на сезон.

«МЮ» сыграл как при Моуринью. Но победил и догнал «Арсенал» Эмоции важнее тактики. Доказывают Сульшер и де Хеа.

«Манчестер Юнайтед» нацелился на Симеоне

«Манчестер Юнайтед» хочет переманить главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне. Об этом сообщает Mirror.



По данным источника, руководство манкунианцев считает, что заполучить наставника «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино будет очень сложно, поэтому переключило внимание на Симеоне.



Нынешний контракт 48-летнего Симеоне с «Атлетико» истекает летом 2020 года. В данный момент стороны ведут переговоры о продлении соглашения.



Напомним, что несколько недель назад «Манчестер Юнайтед» уволил с поста главного тренера Жозе Моуринью. Временно исполняющий обязанности главного тренера «дьяволов» назначен норвежец Уле-Гуннар Сульшер, который подписал с клубом контракт до окончания нынешнего сезона.

Месси – первый футболист в истории, забивший 400 голов в Примере



В матче 19-го тура чемпионата Испании «Барселона» принимала «Эйбар». Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу».



На 53-й минуте при счёте 1:0 «Барселона» удвоила своё преимущество благодаря голу нападающего Лионеля Месси. Для аргентинского форварда этот мяч стал 400-м в 435 матчах чемпионата Испании. Таким образом, он стал первым футболистом в истории, который преодолел эту отметку забитых мячей в Примере.

На втором месте по количеству голов за всю историю чемпионата Испании бывший нападающий «Реала» Криштиану Роналду (311).

Самедов стал игроком «Крыльев Советов»



«Крылья Советов» на официальном сайте объявили о подписании контракта с полузащитником Александром Самедовым. Самедов будет выступать в «Крыльях Советов» под номером 19.



«Александр Самедов — человек, который уже всё и всем доказал своей классной игрой и высокопрофессиональным отношением к делу. Но у Саши огромная мотивация играть дальше и приносить пользу своей новой команде. Самедов — опытный футболист, с хорошим пасом и ударом, он может зарядить команду и дать необходимые советы молодым игрокам. Надеюсь, Александр станет одним из лидеров команды на поле и в раздевалке», — отметил генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков.



Самедов выступал за московские «Динамо», «Локомотив» и «Спартак». С 2011 года полузащитник играл за сборную России. На домашнем чемпионате мира — 2018 принял участие во всех матчах национальной команды.

Хавбек «Спартака» Тимофеев перешёл в «Крылья Советов» на правах аренды



«Крылья Советов» объявили на официальном сайте о переходе полузащитника «Спартака» Артёма Тимофеева на правах аренды. Хавбек будет выступать в составе самарской команды под 40-м номером.

«Эмоции на высоте. Хочется играть и показывать себя, помогать команде. У меня всё впереди, и я верю, что всё будет хорошо. Слышал много хорошего о коллективе „Крыльев“, о том, что в клубе всё отлично. Моя девушка часто бывает в Самаре, и она рассказывала, что это красивый город. Также важно, что ещё двое спартаковцев перейдут в „Крылья“, это поможет быстрее адаптироваться в коллективе и сыграться с ребятами», — отметил Тимофеев.



В нынешнем сезоне Тимофеев принял участие в 7 матчах в Российской Премьер-Лиге и записал на свой счёт 1 гол.

Хавбек «Спартака» Джано подписал арендное соглашение с «Крыльями Советов»



Полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе в весенней части этого сезона РПЛ на правах аренды будет выступать за «Крылья Советов». Сегодня, 13 января, в Москве 27-летний грузинский футболист подписал соглашение с самарским клубом. За «Крылья» Ананидзе будет выступать под 10-м номером, сообщает официальный сайт самарцев.



Джано выступает за «Спартак» с 2009 года. Вместе с командой он становился чемпионом России в сезоне-2016/17. В сезоне-2013/14 Ананидзе выиграл Кубок России, выступая на правах аренды за «Ростов» под руководством нынешнего главного тренера «Крыльев Советов» Миодрага Божовича.



Ранее Джано заявил, что рассматривает аренду в «Крыльях Советов» как возможность вернуться в «Спартак» более сильным футболистом.