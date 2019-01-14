Головин не смог забить в упор и подвёл «Монако». Возможно, у него будут проблемы

Всё ради спасения

Руководство «Монако» не стало снимать с себя ответственность и в конце прошлого года открыто признало: клуб ошибся летом, когда не обеспечил равноценное возмещение кадров после масштабной трансферной кампании на выход. Произошло резкое качественное ослабление состава, ситуацию усугубило аномальное количество повреждений – и «Монако» рухнул на самое дно. Перед наступлением месячной паузы команда Тьерри Анри занимала 19-е место с всего лишь тремя победами в 18 матчах.

Деваться было некуда: боссам монегасков пришлось развернуть бурную трансферную деятельность, что зимним периодам обычно не свойственно. Клуб уже пригласил в центральную зону Фабрегаса из «Челси», выкупил опытного защитника Налдо у «Шальке» (2 миллиона евро), усилил фланг Балло-Туре (11 миллионов евро за переход из «Лилля») и взял в аренду Венкёра из «Антальяспора».



Новичков наверняка будет больше (в частности, ведётся речь о новом форварде – Батшуайи), но «Монако» уже сильно изменился, и трансферы позволили команде и болельщикам вступить в новую часть чемпионата с оптимизмом. А Фабрегас, Налдо и Балло-Туре сразу же вышли в старте.

Фабрегас ушёл к Анри. В 2006-м они вместе играли за «Арсенал» в финале ЛЧ! У Александра Головина появился очень крутой партнёр. Теперь-то дела «Монако» пойдут на поправку?

Головин теперь – нападающий

Основная часть травмированных «Монако» вернуться пока не успела. Выздоровел разве что Рони Лопеш, который не играл с августа, а в кубковой встрече в январе уже успел забить гол. Но где прибыло, там и убыло: основной бомбардир Фалькао приболел и не попал в заявку.



Для российских болельщиков главным событием стало возвращение после четырёхматчевой дисквалификации нашего Головина. Было немного тревожно за его место на поле ввиду прихода Фабрегаса, но Анри выпустил и Александра, и Сеска, и Тилеманса. Но если двое последних расположились в любимой центральной зоне, то Головин вместе с Рони Лопешом составил пару форвардов при схеме 3-4-1-2. Россиянин и раньше выходил в амплуа нападающего, но лишь эпизодически и, как правило, вместе с «большим» Фалькао.

Против «Марселя» же Анри сыграл именно в два маленьких и шустрых форварда. Головин и Лопеш должны были много перемещаться в передней линии, активно работать в первой фазе обороны, прессинговать чужих защитников и, конечно же, создавать остроту за счёт скорости и индивидуальных действий.



Трудно однозначно оценить этот эксперимент: в первом тайме «Монако» долгое время совсем ничего не показывал в атаке, а Головин редко получал мяч. К тому же, монегаски снова пропустили (Максим Лопес приложился из зоны подбора после штрафного), и в голову опять полезли грустные мысли.

«Все помнят те 3-4 дня летом, когда мы думали, что Головин – новый Месси?» Некоторые болельщики «Монако» даже довольны, что россиянина дисквалифицировали на 4 матча.

Упущенная 300-процентная возможность

Ближе к концу первого тайма «Монако» всё-таки пришёл в себя, отвоевал инициативу, а Головин стал хотя бы изредка замечен в эпизодах ближе к левой бровке. Он даже принял участие в ответном голе: на рывке прошёл к лицевой и выполнил отличную подачу в штрафную, где после борьбы мяч отскочил в ногу Хенриксу, а от неё – набежавшему Тилемансу.



Но по отношению к российскому хавбеку все, увы, запомнят не этот эпизод, а тот, что случился после перерыва. Головин обязан был забивать второй гол команды, совершив рывок из центрального круга и получив отличную поперечную передачу от Балло-Туре в районе 11-метровой отметки. Александр выскочил один на один, ему нужно было всего лишь перекинуть распластавшегося на газоне Манданда, но он умудрился пробить мимо и лишил тем самым себя первого гола во Франции.

Что дальше?

Этот эпизод лишил «Монако» драгоценных очков, а мог обойтись ещё дороже: вскоре «Марсель» ожил, стал создавать множество опасных подходов и даже забил второй. К счастью команды Анри, после видеопросмотра арбитр вдруг отменил взятие ворот (хотя его уже успели отпраздновать), посчитав, что против Бенальо нарушили правила.

А Головина на 72-й минуте заменили. Лучше без него атаке «Монако» не стало, но не факт, что Александр непременно выйдет в основе в следующий раз. Во-первых, нет уверенности, что роль нападающего ему идеально подходит, здесь он лишается возможности влиять на конструктивную игру и редко встречается с мячом. Во-вторых, в любой момент могут появиться номинальные форварды – Фалькао и потенциальный новичок Батшуайи.



В-третьих, если рассуждать о возвращении Головина в центральную зону, то там теперь серьёзная конкуренция. А Тилеманс – возможно, главный конкурент экс-армейца в средней линии – провёл очень хороший матч, забил, нанёс четыре удара и был одним из самых активных (хотя тоже упустил отличный шанс). Фабрегас, скорее всего, будет играть всегда. Во всяком случае – в первое время.



Но будем верить, что дела наладятся как у «Монако», так и лично у Головина.