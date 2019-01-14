«Зенит» вышел из отпуска и улетает в Катар. Паредес в Петербурге

«Зенит» вышел из отпуска позже своих главных конкурентов в борьбе за золотые медали – «Краснодара», ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива». Первые три дня игроки лидера Премьер-Лиги по традиции потратили на медобследование в Петербурге. Завтра команда Сергея Семака отправится на сбор в Катар, где примет участие в Кубке «Матч Премьер».

12 и 13 января по врачам ходили российские футболисты «Зенита», а сегодня в руки терапевта-кардиолога, офтальмолога, невролога, стоматолога, уролога и, конечно же, травматолога попали легионеры. В этой группе оказался самый дорогой, по версии Transfermarkt, игрок нынешнего состава сине-бело-голубых – полузащитник Леандро Паредес (его оценивают в 25 млн евро). Несмотря на слухи о переходе в «Челси», аргентинец всё ещё не в Лондоне, а в Петербурге. Естественно, Паредес пока не горит желанием давать интервью, ведь он понимает, о чём его будут спрашивать.

Корреспондент «Чемпионата» побеседовал с двумя другими аргентинскими легионерами «Зенита» – Эмануэлем Мамманой и Эмилиано Ригони. Вернувшийся из «Аталанты» атакующий полузащитник подтвердил, что останется в петербургском клубе до лета. Пока карьера у Ригони в Европе складывается так, что на его месте любой стал бы хмурым и начал терять веру в себя. Однако Эмилиано, кажется, находился в лучшем настроении из всех зенитовцев – очень позитивный парень!

— Меня действительно звали играть в США, – Ригони подтвердил информацию, которая публиковалась в СМИ. – Это было единственной альтернативой, ведь по правилам ФИФА я не могу выступать в одном сезоне более чем за две европейские команды. Существовали варианты и в Бразилии, но моей главной целью было остаться в Европе. Когда стало понятно, что я могу остаться в «Зените», не преминул воспользоваться этой возможностью.

— Вы уже обсуждали своё будущее с главным тренером Семаком?

— Нет, я ведь прилетел только вчера ночью, а уже сегодня приехал на медосмотр. Рассчитываю, что завтра мы с тренером поговорим. Что не получилось в «Аталанте»? Это объясняется тренерским решением. Я был в хорошей игровой и физической форме, что и показал в начале сезона, когда забил три мяча в первых четырёх матчах. Считаю, должен был продолжать играть дальше, но тренер решил, что это не совсем так. В результате у меня стало довольно мало игрового времени.

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Состояние центрального защитника Мамманы – важная тема. Осенью аргентинец вернулся на поле после травмы крестообразных связок, тем не менее не вышел на прежний уровень. Семак дал понять, что у защитника оставались некоторые проблемы. По словам Эмануэля, с ним уже всё в порядке.

— Хорошо провёл отпуск, неплохо расслабился. Я был с семьёй, мы проводили много времени на пляжах, но всё время в Аргентине. Мне повезло: я сумел восстановиться от довольно тяжёлой травмы. Теперь у нас будет зимняя подготовка, и я планирую начать работать с самого начала, чтобы всегда выходить в стартовом составе и показать себя с наилучшей стороны.

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Другой центральный защитник «Зенита» Луиш Нету скромно сидел на мягкой скамейке с какой-то бумажкой и терпеливо ждал своей очереди, словно рядовой пациент, когда корреспондент «Чемпионата» подошёл к португальцу и попросил его рассказать о «Фенербахче». Нету в прошлом сезоне выступал на правах аренды за стамбульскую команду, с которой сине-бело-голубые сыграют в феврале в 1/16 финала Лиги Европы.

— «Фенербахче» – непростой соперник, – сказал Луиш. – Они играют первый матч при своих болельщиках, так что атмосфера будет трудной для нас. Но турки находятся на этапе перезарядки, имеют проблемы по ходу этого сезона и стараются построить новую команду. Надеюсь, будет очень хорошая игра. Соперник имеет в своём составе сильных исполнителей. Надо быть внимательным с каждым, а не с кем-то отдельно. Мы потратим время на подготовку, и, надеюсь, всё будет за «Зенитом».

— С кем-то из бывших одноклубников обсуждали предстоящие матчи? Может быть, обменивались шутками на эту тему?

— Только с нападающим Сольдадо, потому что у нас установились очень хорошие отношения. Мы говорили о жеребьёвке и шансах друг против друга. Он сказал, что встретиться друг с другом будет здорово. Это противостояние двух команд с историей. Будет прекрасная игра. Верю, что «Зенит» сильнее «Фенербахче», но мы должны доказать это на футбольном поле.

Тему восстановления после травм продолжил Кристиан Нобоа. Казалось, полузащитник сможет вернуться в строй не раньше марта-апреля, однако эквадорец удивил, заявив, что рассчитывает принять участие в матчах с «Фенербахче»:

— Очень надеюсь, что смогу выйти на поле уже во встрече с «Фенербахче»! В отпуске тренировался каждый день. Тренеры и врачи составили специальную программу. На сколько процентов чувствую себя сейчас? Пока трудно сказать, потому что я не тренировался с командой. Время покажет. Но вообще, думаю, что буду заниматься по индивидуальной программе, а потом постепенно присоединюсь к общей группе.

Полузащитник Роберт Мак перебегал из одного кабинета в другой примерно с той же скоростью, с какой он летит по флангу в быстрой атаке «Зенита». Словак явно хотел побыстрее закончить с «обязательной программой» в клинике. Впрочем, несколько вопросов удалось задать и ему.

— Роберт, что пожелали себе на Новый год?

— Здоровья для моей семьи. А себе – хорошего самочувствия, чтобы играть в футбол. Всё остальное не так важно.

— Признайтесь, за праздники набрали лишний вес?

— Нет, наоборот, похудел на один килограмм!

Мак показал на себя и так искренне засмеялся, что не поверить ему было невозможно.