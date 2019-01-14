Юрий Сёмин – о новом руководстве «Локомотива» и ненужных трансферах

В понедельник московский «Локомотив» прилетел в Катар, где начал подготовку к новой части сезона. Закончится сбор турниром, организованным «Матч Премьер», в котором «Локо» сыграет со «Спартаком», «Ростовом» и «Зенитом».



Перед началом сбора главный тренер москвичей Юрий Сёмин в интервью «Чемпионату» прокомментировал перестановки в клубе и подчеркнул, что в весенней части сезона планирует использовать как можно больше молодых игроков.

– В каком состоянии команда вышла из отпуска?

– Отдых получился довольно продолжительным у нас. Намеренно сделали его чуть длиннее, чтобы у команды была возможность восстановиться и физически, и психологически. Раздали игрокам индивидуальные задачи на отпуск, которые они, надеюсь, выполнили.

По приезду в Катар у нас будет тестирование, одним из пунктов которого будет проверка физического состояния игроков. После этого будем делать выводы. Но я доверяю футболистам, думаю, что они всё выполняли.



– Игорь Денисов, Фарфан и Смолов не присутствовали на медосмотре – почему?

– Были договорённости с отдельными игроками. Футболисты отдыхали в разных местах, и всем собираться в определённый день в Москве и летать лишние километры, наверное, не имело никакого смысла. Поэтому те, кто вылетал из Москвы, проходили медосмотр здесь. А другие футболисты уже пройдут его либо в Катаре, либо в Москве между сборами.

– Игроки медосмотр проходят регулярно, а тренерский штаб вы не заставляете с ними обследоваться?

– Вообще, это хорошая идея, слышу её не впервые и доношу до подчинённых, хотя я никого не заставляю так делать. Но это всё-таки личный момент для каждого. Нужно отталкиваться от самочувствия и реальностей. При этом я всё-таки считаю, что подобные тесты нужно делать – и для себя их делаю.



Не на уровне футболистов, конечно, у меня своя программа. Всё-таки возрастная категория требует других тестов. Я с супругой две недели был в своём любимом месте в Словении, на минеральных источниках. Все задачи, которые мы ставили на время пребывания там, мы выполнили. Но я свою программу там знаю очень хорошо, для меня там ничего неожиданного не было.



– ЦСКА и «Краснодар» отказались от участия в катарском турнире, чтобы не менять график подготовки. Для вас сложностей не будет?

– Когда предложение только поступило, я тоже изначально не был уверен, что это правильно. Поэтому мы поставили одно условие: начать сбор там же, в Катаре, и готовиться к турниру на месте определённое количество времени. И в этой ситуации я не вижу принципиальной разницы между тем, где проводить сбор, никаких проблем. В любом случае концовка месяца всегда проходит с товарищескими матчами, тут они тоже будут. Только соперники сильнее, чем обычно. И, наверное, не все футболисты будут в состоянии играть 90 минут. Но мы будем ориентироваться и танцевать от своих кондиций и пользы для того, чтобы начать чемпионат.



– От самого турнира ждёте серьёзную рубку?

– Она по-любому будет серьёзная! Независимо от того, кто выйдет на поле в составах команд. Принципиальные же соперники: «Зенит», «Спартак», «Ростов». Всё будет на высоком уровне. Другое дело, что мастерство игроков в этих матчах будет сильно зависеть от их кондиций.



– Перенос матчей Кубка России с февраля для «Локомотива» в плюс или в минус?

– «Локомотиву» это вообще непонятно! Сборы в Испании были спланированы под матч 23 февраля. Приезд, отъезд – все даты. А сейчас нужно менять программу подготовки к сезону и делать не один тренировочный сбор, а два. А ведь есть проблема гостиниц, перелётов, спаррингов. Хотя изначально всем было ясно, что 23 февраля в России нельзя играть в футбол.

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– «Зенит» и «Краснодар» играют в плей-офф еврокубков, «Локомотив» – нет. Разреженный календарь будет преимуществом?

– В физическом плане, может быть, и будет. Но в плане психологии – наоборот. Чем больше в футболе положительных эмоций, тем лучше для игроков и результата. Думаю, вначале календарь никакого преимущества не даст. К концу сезона, возможно, большое количество матчей и будет сказываться.

– Вы анонсировали появление в составе «Локомотива» молодых футболистов. Кто уже летит с основой в Катар?

– Большая группа! Берём Лапшова, Логинова, Куликова, Миронова, Тугарев, естественно. Я уже не говорю про Лысова – он, можно сказать, игрок основного состава. Наша молодёжь вправе претендовать на место в составе, но им надо себя проявлять. Для начала – на сборах, дальше уже в чемпионате. Если они смогут составить конкуренцию действующим футболистам основы, значит, в мае команда не будет нуждаться в большом количестве приобретений. Не смогут – значит нужны приобретения.



Мы даём молодёжи шанс, когда берём их с собой. Плюс у них ещё матч Лиги чемпионов юношеской. Хорошие шансы показать нам, что покупки не нужны.

Как хорошо ты знаешь историю «Локомотива»? Тест За какую московскую команду не играл нынешний тренер «Локо» Юрий Сёмин? И ещё 9 вопросов.

– С учётом травмы Бориса Ротенберга нет переживаний за позицию правого защитника?

– Иной раз ситуации так складываются, что правым защитником может стать правый полузащитник. Или левый защитник. Лысов, например. Или Рыбусь. Так что не вижу проблем.



– Вы рассчитываете на Маргасова и Портнягина?

– Нет, мы ищем им клуб для аренды. Они достаточно неплохо проявляли себя в других клубах, но какой смысл им возвращаться сегодня, не имея определённых гарантий на стартовый состав. Им надо стабильно играть. Так что мы порекомендовали им искать клуб, где они смогут получить практику.



– Слышали, что Майкон стал свободным агентом и уже выразил готовность вернуться в «Локомотив»?

– У нас на его позиции сейчас уже большая группа игроков. Сами посмотрите: Фарфан, Смолов, Эдер, Тугарев. Раньше Майкон был нам очень нужен. На сегодняшний момент я не имею права брать игрока, которого даже приблизительно не вижу в стартовом составе. Я не имею права обманывать футболиста и брать его просто для количества.

Главные задачи на зиму. «Локомотив» Над чем «железнодорожникам» нужно непременно поработать во время сборов, чтобы по итогам сезона вновь претендовать на высокое место.

– У целого ряда футболистов летом заканчивается контракт – вас это беспокоит?

– В какой-то мере да. Но это естественный футбольный процесс, который происходит во всех командах. В большей степени всё зависит от игроков и того, как они проведут весеннюю часть сезона. От нашего результата и вклада футболистов в этот результат будет зависеть продление с ними контракта. Всё решает результат.

Скорее всего, нас ждёт ещё одна чистка. Таблица переходов РПЛ Лига просыпается.

– Под Новый год из клуба ушёл Илья Геркус, его заменил Василий Кикнадзе. Кадровые перестановки в управлении от работы не отвлекают?

– Нормально всё! Такие ситуации бывают, и случаются они довольно часто – не только в футбольных клубах, но и других организациях. У каждого в «Локомотиве» свои задачи: руководители разбираются с текущей ситуацией, мы – с доведением до наилучших кондиций той группы игроков, которая у нас есть. «Локомотив» – это стабильная организация, которую поддерживает РЖД. У них всё тоже хорошо, всё идёт по возрастающей. Так что я проблем не вижу.

Что известно о новом гендиректоре «Локомотива» Василий Кикнадзе стал новым гендиректором «железнодорожников» вместо Ильи Геркуса.

– Пост спортивного директора официально не занят – вы не предлагали свои кандидатуры на эту должность?

– Это наши внутренние вопросы. Кто-то выступает, кто-то рекомендует – руководители разберутся с этой ситуацией. Лично моё мнение: прерогатива должна быть тем людям, которые близки «Локомотиву», многое сделали для него и знают этот клуб.

– С новым генеральным директором много общаетесь?

– Общались, когда случились кадровые изменения. Периодическим общаемся сейчас. Мы друг друга понимаем и доводим свои видения ситуаций. Главное сейчас, на мой взгляд – сборы и старт чемпионата. Плюс очень важно, чтобы «Локомотив» был един: игроки, болельщики, РЖД. Это единство даст большой результат.

– Перемены не только в «Локомотиве», но и в РФС. Вы как относитесь к Александру Дюкову?

– Блестяще отношусь. Человек возглавлял такой клуб, как «Зенит». Для меня важно, что он знает проблемы тренеров, детско-юношеского футбола. Это важно для тех решений, которые он будет принимать. Он не пришёл в нашу отрасль сверху, а давно возглавляет «Зенит» и знает, что такое российский футбол.