Последние полгода – худшие в карьере Озила

В середине сентября Месут Озил дал интервью клубному сайту «Арсенала». В нём он отвечал на вопросы болельщиков, и один из них почему-то сравнил его с Денисом Бергкампом. «Такое сравнение вызывает гордость. Но я – это я. Я Озил, и я ещё не закончил». Уверенный ответ контрастирует с сезоном игрока.



С начала сезона он вышел в 13 матчах АПЛ и провёл на поле ровно половину игрового времени. Не принял участия в двух Кубках и только раз появился в старте в Лиге Европы. Английская пресса постоянно пишет о конфликте между ним и Унаи Эмери, но проблему можно заметить и без помощи СМИ: слова самого тренера достаточно красноречивы.

В декабре Эмери не включил игрока даже в заявку по «тактическим причинам». В итоге у тренера не было возможности усилить команду по ходу матча: он выпускал атакующим полузащитником Нкетиа. На вопрос, есть ли у Месута будущее в «Арсенале», Эмери ответил, что думает только о следующем матче с «Бёрнли». Два дня назад, когда восстановившийся от травмы Озил не попал в заявку на матч с «Вест Хэмом», Эмери вообще отказался о нём говорить: «Я взял тех игроков, которые лучше подходят для игры. Мы побеждаем или проигрываем не из-за одного футболиста».

Сложный период в «Арсенале» наслоился на худший период в отношениях между Озилом и сборной Германии. После майской фотографии Озила и Гюндогана с президентом Турции Реджепом Эрдоганом футболисты подверглись в Германии жесточайшей критике со стороны не только болельщиков, но и немецких депутатов и даже президента футбольного союза. Через несколько дней футболистов вызвали в офис футбольного союза на встречу с чиновниками.



Официальные лица возмущались, что футболисты сфотографировались с человеком, «который не разделяет в полной мере ценностей футбола и Немецкого футбольного союза», а тем временем болельщики попроще требовали исключить Озила и Гюндогана из сборной. Во время товарищеского матча с Австрией Месута освистали. В России Германия провалилась, и Озил точно не стал исключением: единственный матч, в котором сборная победила, он провёл на скамейке запасных.

Как сильно переживал Озил, оказавшись под таким давлением, стало ясно в конце июля. Он опубликовал большое обращение, в котором сообщил, что завершает карьеру в сборной Германии, а заодно обвинил президента немецкого Футбольного союза в расизме. В этом заявлении есть и такие слова: «Для него я немец, когда мы выигрываем, и мигрант, когда мы проигрываем».

Озил обратился к болельщикам после критики из-за фото с Эрдоганом

Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии

С тех пор поток критики со стороны известных и влиятельных в футболе людей не стало меньше. Тони Кроос: «В последнее время Озил в сборной больше мешал, чем помогал». Ули Хёнесс: «Озил годами играл дерьмово. Прошлый раз он отобрал мяч ещё на ЧМ-2014. Я рад, что это наконец закончилось. Худшее – это 35 млн его фанатов в соцсетях, которые радуются каждому его действию. В реальной жизни их не существует». Лотар Маттеус: «В Германии много хороших футболистов, а Озил давно не играет на высоком уровне. Его время закончилось». И даже Йоахим Лёв: «Я разочарован в человеческих качествах Озила. Ждал, что он приедет и расскажет мне о причинах, по которым захотел завершить карьеру в сборной». Не остались в стороне и бывшие футболисты, от Винни Джонса до Фреди Бобича: Озила называли трусом и нытиком.

Лучшее, что можно сделать с фактом ухода Озила из сборной, не обсуждать его Максимально паршивая история.

Такая стрессовая ситуация сама по себе могла негативно сказаться на игре, но Озил также некстати получил травму. А главное – он объективно не совсем вписывается в игру, которую ставит в «Арсенале» Унаи Эмери. И вот почему.

Озил и Эмери: в чём проблема?

Неожиданное появление в старте молодого Маттео Гёндузи, блестящая игра Лукаса Торрейры, постоянное место в основе Гранита Джаки – всё это следствия одной причины. Эмери строит в «Арсенале» прессинг-машину. Среди клубов большой шестёрки «Арсенал» — лучший по количеству отборов. По количеству перехватов – тоже лучший. В то время как Обамеянг и Ляказетт делят между собой зоны и меняются местами, а у третьего игрока атаки главная задача – давать ширину, основной объём прессинг-работы приходится на центральных полузащитников. Гёндузи, Торрейра и Джака – в пятёрке лучших игроков «Арсенала» по количеству отборов. Также Торрейра и Джака – в тройке лучших по перехватам.



Понятно, чего Эмери добивается от команды. «Прессинг – лучший плеймейкер», — говорил Юрген Клопп. Они разные, но в этом похожи: оба любят играть без плеймейкера под нападающими. Моменты рождаются командным движением, а не одним игроком, для которого создание моментов – основная функция на поле. Озил – лучший игрок «Арсенала» по количеству ключевых передач при Эмери, это также подтверждает, что для тренера этот показатель не в приоритете. Ему нужны другие качества.

Месут Озил Фото: Marc Atkins/Getty Images

Но игра в оборонительной фазе без мяча и особенно активное участие в прессинге – действительно слабое место Озила, причём так было всегда. В прошлом сезоне у него в среднем 1,3 отбора и перехвата в среднем за 90 минут. На пике карьеры, во время победного чемпионата мира, в составе сборной Германии Озил делал те же 1,3 отбора и перехвата в среднем за 90 минут. Это говорит только о том, что оценивать его форму оборонительной статистикой – бессмысленно.



Его сильные стороны проявляются в игре с мячом. В прошлом сезоне он набрал 0,90 xGChain/90 мин и 0,61 xGBuildup/90 мин. Что это значит? Если упрощённо и коротко, первый показатель учитывает вовлечённость игрока в атаки, которые закончились ударом. То есть он показывает полезность игрока атакующих действиях команды. Второй показатель – то же самое, только без учёта последнего паса и удара, то есть оценивается более ранняя подготовительная фаза атаки. Так вот, чтобы лучше оценить вклад Озила, сравним его с другими игроками. Возьмём самых известных. Кевин де Брёйне: 0,97 xGChain/90 мин и 0,66 xGBuildup/90 мин. Поль Погба: 0,70 xGChain/90 мин и 0,34 xGBuildup/90 мин. Кристиан Эриксен: 0,75 xGChain/90 мин и 0,43 xGBuildup/90 мин. Эден Азар: 0,72 xGChain/90 мин и 0,34 xGBuildup/90 мин. Разумеется, по соотношению ключевых пасов к проведенному на поле времени Озил стал лучшим в «Арсенале» — более того, он стал лучшим в АПЛ.

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Другими словами, Озил в порядке. Он не стал играть хуже, как утверждает Хёнесс, и провёл прошлый сезон на высоком уровне. Его сильные стороны остались прежними, и слабые тоже, по крайней мере, в клубе. Но его несоответствие требованиям Эмери – объективная проблема. Тренер не может отказаться от построения своей структуры игры, Озил не может сохранить эффективность в структуре Эмери.

Эмери пробует найти компромисс между игровой моделью и возможностями игрока. Он ставил Озила под нападающими в 4-3-1-2, атакующим полузащитником в 4-2-3-1 и на правый край атаки в 4-2-3-1. Но всё чаще отказывается от компромиссов ради чистоты модели – ставит дополнительного прессингующего игрока вместо креативного.

Что дальше

В интересах «Арсенала» и самого Эмери, если одного из лучших атакующих полузащитников АПЛ последних лет всё-таки удастся встроить в игровую модель. После обновления контракта в прошлом году Озил – с отрывом самый высокооплачиваемый игрок команды, а руководство «Арсенала» специализируется скорее на прибыли, чем на трофеях. Продать 30-летнего игрока с огромной зарплатой можно, но из-за возраста и зарплаты это вряд ли будет сумма, которой хватит на топ-трансфер.



Найти схему, в которой идеальное место получат и Обамеянг, и Ляказетт, и Озил, кажется наиболее рациональным выходом из ситуации. В конце концов, паре своих лучших форвардов Эмери тоже не сразу нашёл место на поле. Но сейчас можно сказать: через полгода работы в Лондоне ему проще управлять командой без Озила, чем с ним.



В статье использованы данные Opta, Understat.



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