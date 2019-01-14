И вправду не Месси. Чему нас научила история Дениса Давыдова

Коллеги из sport24 сегодня сообщили, что «Спартак» не собирается продолжать сотрудничество с нападающим Денисом Давыдовым. Текущее соглашение истекает через полгода, и уже сейчас 23-летний форвард может вести официальные переговоры о переходе в другой клуб. Только будут ли достойные предложения?



История на самом деле грустная. Хотя бы потому, что люди, видевшую игру юного Давыдова за команды старших возрастов академии или молодёжки красно-белых, согласятся: Денис действительно играл в очень неординарном стиле и имел качества, которых российскому футболу очень не хватает. А именно – взрывную скорость, удивительную смелость, быструю работу ног и скоростной эффективный дриблинг.

Но на взрослом уровне о таланте нападающего никто так по-настоящему не узнал. Сейчас он – мало кому интересный футболист, который последний отрезок провёл в аренде в Юрмале, был там игроком ротации и забил два гола в 12 матчах. А упомянутая выше новость о контракте – едва ли не единственный повод вспомнить о Денисе, а заодно ещё раз затронуть болезненную для российского футбола тему.

Не нужно подталкивать юношей под дополнительное давление

Денис Давыдов Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Дополнительным давлением может стать что угодно: излишняя раскрутка в прессе или восторженные отзывы после первых же удачных матчей. В «Спартаке» «специалистом» по громким заявлениям всегда был Леонид Федун. Вот и по отношению к Давыдову владелец красно-белых в ноябре 2014-го не жалел лестных слов: «Если сохранит свежую голову, в следующем году увидим его в сборной. У нас растёт новый Месси. Дай бог, чтобы мы его не перехвалили».



Само собой, та удивительная фраза моментально приклеилась к Денису. Её всегда припоминали и болельщики, и пресса, и даже партнёры, которые в Тарасовке встречали Давыдова приветствиями: «О, Месси пришёл, можно не тренироваться, он один всех обыграет». Безобидная на первый взгляд шуточная реплика привела к давлению. И не добавила мотивации молодому игроку, а забрала её.

А голова, само собой, свежей не осталась.

Нельзя убивать юношей завышенными контрактами

Можно понять клубы, которые боятся потерять талантливых воспитанников и торопятся переподписать с ними соглашения. Но здесь важно подойти к вопросу адекватно и вписывать во взрослый контракт не завышенную для юноши сумму, а хотя бы «плавающую», с фиксированной небольшой ставкой и премиальной системой, где итоговая зарплата будет зависеть от объективных статистических данных – матчей за основу, процента побед в них, голов и так далее.



«Спартак» же после первых более-менее ярких вспышек Давыдова осенью 2014-го продлил контракт сразу до 2019-го – и гарантированная доходная часть резко выросла. К тому времени он не успел провести не то что хотя бы один полноценный сезон, а даже пяти качественных матчей. Для сравнения, Головин подписал взрослый контракт с ЦСКА осенью 2016-го. Уже после того, как закрепился в основном составе клуба, стал чемпионом и съездил со сборной на чемпионат Европы.

Если действительно веришь в игрока, не нужно покупать ему звёздных конкурентов

Денис Давыдов Фото: РИА Новости

Давайте вспомним, когда у Давыдова были наилучшие шансы закрепиться в главной команде «Спартака» и продолжить прогресс. Вне всяких сомнений, это было в 2015-м. Весной того года при Мурате Якине Денис часто играл, отмечался результативными действиями и, кстати, был в восторге от работы с тем иностранным тренерским штабом, представители которого часто оставались после тренировок специально для того, чтобы отдельно позаниматься с молодыми.

Далее у «Спартака» сменился главный тренер – пришёл Дмитрий Аленичев. Клуб сразу же приобрёл в атаку Зе Луиша, на какое-то время вернул сосланного Якином Мовсисяна и сразу же дал понять Давыдову, что постоянное место на поле ему не светит. Так после качественного прошлогоднего отрезка молодой футболист оказался в запасе, получил минимум новых шансов и, опять же, недосчитался порции мотивации.

Безусловно, понять можно и нужно как «Спартак», так и Аленичева – над всеми довлел результат. Но к тому же Чалову в ЦСКА в своё время отнеслись бережнее. Фёдор столкнулся с откровенно провальным отрезком в прошлом сезоне, но не был никуда сослан. Он всецело ощутил доверие тренера, а впоследствии получил сразу несколько новых полноценных, а не половинчатых шансов.

Возвращение в фарм-клубы неэффективно

Мало кто из молодых игроков, успевших провести определённое время в главной команде премьер-лиги, но затем возвращающихся во вторую в ФНЛ или ПФЛ, получает заряд бодрости и энергии. Чаще всего реакция абсолютно обратная: футболист считает, что его вынуждают делать шаг назад, фыркает от одной только мысли, что ему опять придётся играть за фарм-клуб, и снижает к себе требования. Совсем плохая история, когда тренируется игрок с главной командой с одними партнёрами, а матчи проводит за вторую с другими – в таких случаях набрать тонус сложно из-за постоянно меняющихся требований и условий.



Если уж клуб решил, что уровню основы дублёр пока не соответствует, то стоит поискать ему арендный вариант в команде попроще, но уровня премьер-лиги, а не сохранять в системе на всякий случай и опускать этажом ниже. Многих ли вы знаете игроков, спустившихся из основы в «Спартак-2» и триумфально с улыбкой вернувшихся оттуда впоследствии назад? Зуев? Обухов? Митрюшкин?



Безусловно, характеры у молодых разные: кого-то трудности (а огромные деньги – это тоже трудности для становления футболиста) двигают вперёд, а кого-то (как, видимо, Давыдова) стопорят и тянут назад. В случае Дениса была ещё и одна очень неприятная травма плеча, помешавшая ему поиграть в аренде в Чехии в важное для развития юноши время.



Но и «Спартак» своему воспитаннику со своеобразным нравом и ветреным характером, кажется, в данном случае особенно не помог. Хотя мог приложить куда большей усилий. Давыдов поплыл по течению, которое вынесло его к 23 годам непонятно куда. А жаль – данные у Дениса действительно были потрясающие.