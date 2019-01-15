«В России судьи никому не помогают. Не то что в Хорватии»

Мийо Цакташ — отголосок богатой эпохи «Рубина». Самое забавное, что его-то казанцы могли себе позволить. Но не рассчитали, что Мийо не станет церемониться и упрашивать рассчитаться с долгами. Вместо этого он собрал вещи и, недолго думая, разорвал контракт.



— За неделю до вашего ухода Бердыев сказал, что вы останетесь в команде. Успели пообщаться с ним лично?

— Нет, и мне очень жаль, что так вышло.



— Расскажите историю вашего ухода.

— Кажется, долги накопились за два месяца. Сказали, что есть финансовые проблемы, и зарплату перечислят, когда их решат. Поймите, я пришёл не только играть в футбол, но и зарабатывать деньги. Когда понял, что ситуация не меняется к лучшему, написал бумагу в ФИФА и ушёл бесплатно.



— Вы просто уехали со сборов?

— Да, из Абу-Даби. До этого говорил гендиректору, что написал жалобу в ФИФА, но у них есть месяц, чтобы мне заплатить. Этот месяц прошёл, но ничего так и не произошло. Купил билет, сказал доктору, что уезжаю, и поехал домой.

— Не имея ни единого варианта?

— Был уверен, что предложения появятся. В итоге помимо «Хайдука» возник вариант с «Торино» и одним турецким клубом.



— Почему не поехали в Италию?

— С Италией надо было ждать, а «Хайдук» сразу предложил хорошие условия. Моя жена была беременна, и я согласился.

***

— За время в «Рубине» сдружились с Девичем?

— Иногда ходили по клубам. В России я чувствовал в них себя лучше, чем в Хорватии. У вас очень простые люди — не смотрят, кто ты и какая у тебя работа. В Хорватии, если говоришь, что ты футболист, сразу чувствуешь себя некомфортно.



— Что вы имеете в виду?

— Люди странно себя ведут, сразу начинают смотрят на тебя снизу вверх.



— И вправду странно.

— Наверное, дело в том, что в Казани люди просто не интересуются футболом. Поэтому им нет дела, футболист ты или нет.



— Как считаете, почему так? Там до сих пор на игру иногда приходит по несколько тысяч человек.

— Тоже задавался этим вопросом. В России вообще мало людей ходит на стадион. Понятно, что есть «Зенит» и «Спартак», но остальные… Местные отвечали, что зимой очень холодно, а ещё многие предпочитают хоккей. Когда я приехал в Россию, мне было из-за этого некомфортно. На пустом стадионе нет никаких эмоций.



— С Девичем вы тусовались в клубах. С другим хорватом, Ливайей, вам чуть ли не запрещали общаться.

— Партнёры сказали, что он конфликтный. Ну и пусть, у меня к нему хорошее отношение, мы вместе играли за «Хайдук». Просто он покинул команду уже через 10 дней после моего приезда.



— Настолько не понравилось в России?

— Проблема не в России и не в «Рубине», а в нём. У него же везде были эти конфликты, он и сам об этом знает. Недавно Марко дал интервью хорватской прессе, в котором рассказал, что после рождения ребёнка сильно изменился. Ничего плохого про Россию не говорил.

— В отличие от Алекса Сонга. Читали его интервью, в котором он рассказывал о своей депрессии от жизни в Казани?

— В ту пору мы общались с ним лично, и не было похоже, что он в депрессии. К тому же рядом с ним всегда были М’Вила и Лестьенн. У Алекса было желание играть, и он отдавался на тренировках. Не знаю, как российским футболистам, но мне было приятно быть с ним в одной команде. Пусть порой ему не хватало скорости, его технику было видно.



— Судя по тому интервью, его очень расстроило, что пришлось поселиться на базе.

— Не знаю, почему он там поселился. Поначалу, когда с ним была жена, они жили в отеле, но потом он сам отказался там жить.

***

— Долгое время вы играли в «Рубине» не на своей позиции.

— Моя позиция — опорный полузащитник или бокс-ту-бокс. Когда я приехал к Чалому, он ставил меня под нападающим. Как-то в игре с ЦСКА я вышел на своём месте и сыграл хорошо. Помню, тренер меня похвалил, сказал: «Окей, будешь теперь играть в центре». И сразу после этого ушёл из «Рубина».



— И с Грасией опять началось то же самое?

— Да, но я молчал — мне было важно играть. Мне нравились футбольные идеи Грасии, но даже не спрашивайте меня, почему у него так сложилось в «Рубине». Сам не могу понять. Наверное, в России стоило играть проще, а тренер со своей «тики-такой» не захотел подстраиваться под местный футбол.



— В России вы успели отметиться красной карточкой в игре с «Ахматом». Её потом отменили.

— Отлично помню тот момент, судья уверенно ко мне подошёл и сказал: «Я всё видел, это чистое удаление». Ответил ему: «Вот увидишь на видео — касания не было». Так и вышло.



— Судейство в России удивило?

— Уж точно оно получше, чем в Хорватии. По крайней мере, в России я не замечал, чтобы судья специально старался кому-то помочь.



— А в Хорватии?

— Такое бывает постоянно. Мы на это уже никак не реагируем. Просто надо быть в два раза лучше, чем другая команда, и тогда у судьи ничего не получится. Но надо признать, что это лишь мои ощущения — доказательств нет.



— Каким командам, по-вашему, помогают судьи в Хорватии?

— «Динамо» Загреб десятилетиями становится чемпионом. Понятно, что у них хорошая команда, но судьи тоже играли роль в этих титулах.



— С этим как-то пытаются бороться?

— В Хорватии об этом прямым текстом пишут на первых полосах газет. Не помогает. Загреб — наш злейший враг. И это не как в России, когда игрок может после «Спартака» спокойно уйти в «Зенит» или ЦСКА — здесь так не получится. Фанаты могут за это вломиться домой и избить. Как в случае с Дуйе Чопом и парой других футболистов.

***

— Удивились четвертьфиналу ЧМ-2018 с участием Хорватии и России?

— У нас никто не ожидал, что хорватские футболисты смогут дойти до финала. Да и от россиян, если честно, я не ждал даже выхода из группы. И всё равно они показали, что у России есть хорошие футболисты.

— После того успеха футбол в Хорватии пошёл вверх?

— Инфраструктура до сих пор очень плохая. Деньги есть, но стадионы всё равно не строятся. В Казани у нас была база. А у сборной Хорватии только одно поле и стадион. Чиновники обещали построить новую арену, собирались помогать местным клубам. С лета так ничего и не изменилось.



— Изменился состав сборной. Появился ещё один футболист из РПЛ.

— Влашич! Мы с ним играли в «Хайдуке», у нас хорошие отношения.



— Советовался с вами перед отъездом в Россию?

— Я был на связи с его братом. Сказал ему, что Никола будет лучшим в составе ЦСКА.



— Перед переходом в «Рубин» вас звали в «Штутгарт». Уйди туда, может, тоже играли бы в сборной.

— Мне тогда многие говорили: «Не уезжай в Россию, оттуда ты не получишь вызов в сборную Хорватии».



— Так Влашич же.

— ЦСКА сильнее «Рубина». Они играют в Лиге чемпионов. А что было у меня? Если б я знал, что так получится, конечно, поехал бы в Германию. Но не стоит смотреть назад. Это жизнь, и мы никогда не знаем, что с нами случится.