Этот человек повсюду следует за Месси. Кто он?

Гении – всегда люди не от мира сего, на своей волне. Потому и совершают вещи, неподвластные якобы нормальному большинству. У Лионеля Месси тоже есть пунктик. Возможно, лучший футболист современности ведёт замкнутый образ жизни. Отшельническим его не позволяет назвать присутствие рядом красавицы супруги и тройки симпатичных пацанов от шести лет до года.

Красота дня. Девушка, сделавшая Месси многодетным отцом Главная женщина в жизни футбольного гения из Росарио — Антонелла Рокуццо.

В «инстаграм» Лео заглянете – одни и те же лица. Жена, дети, родители. Опять жена, сыновья. Пёс. Изредка в ленте мелькнёт лицо футбольного камрада, вроде Суареса, Иньесты или Неймара. На большинстве снимков мастер в одиночестве, и не только в постах рекламного свойства.

Кажется, из состояния отрешённости и вечной задумчивости Месси выходит только с мячом в ногах. На самом деле это, конечно же, не так. Или не совсем так. Просто мало кому позволено видеть другого Месси, расслабленного и жизнерадостного. Вожак «Барселоны» и сборной Аргентины крайне настороженно относится к новым знакомствам, а в близкий круг общения чужаков не пускает вовсе. От злого и циничного внешнего мира Лео давно отгородился высоченной стеной. Репутация безмолвного угрюмца его не тяготит – больше напрягает чрезмерное внимание зевак к своей приватной жизни. Посторонним вход в неё строго воспрещён.

Только один человек, не считая родни, может похвастать безграничным доверием кумира миллионов. Не ищите в соцсетях – его там нет: профессия не подразумевает публичности. Но в аккаунте Лео загадочный субъект средних лет встречается часто. Характер фото не оставляет сомнений в особенном статусе незнакомца.

«Барселона» на выезде. Пепе Коста с командой Фото: instagram.com/leomessi/

Для Месси он больше чем сослуживец, коллега, приятель – друг. Один из немногих избранных, имеющих доступ к звёздному телу. Месси безбоязненно посвящает его в свои секреты, будучи абсолютно уверенным: этот не продаст. Рта не раскроет перед репортёрами без «высшего соизволения». Странный, на первый взгляд, союз людей разных поколений, положения, достатка прошёл испытание временем и перерос из сотрудничества в крепкую мужскую дружбу. Отличная история для киносценария.

Это на поле Лео еженедельно, а иногда и чаще входит в образ Супермена, способного в одиночку победить всю вражескую армию. За его пределами даже Месси нуждается в словах поддержки, участия. Он тоже подвержен сомнениям и естественным человеческим страхам, даже если успешно скрывает истинные эмоции за маской непроницаемости. Для него важно – если хотите, считайте это звёздной прихотью – присутствие рядом человека, с которым можно переброситься парой фраз перед выходом на игру. И это обязательно должна быть родственная Лионелю душа.



Вот вы думаете, зачем «Барселона» столько лет содержала немолодого и, будем откровенны, не самого надёжного вратаря Пинто? Думаете, из-за умения ловить мячи или писать музыку?

Бросьте. Главным предназначением Пинто в раздевалке являлось общение с Месси. Кипер-ди-джей как никто другой из одноклубников умел угадывать настроение Лео и поддерживать его на стабильно высоком уровне. Доволен Месси – счастлива команда.

Месси и его друзья — Коста и Пинто Фото: instagram.com/leomessi/

Во многом благодаря доверительным отношениям с народным любимцем Пинто доиграл – хотя честнее будет сказать «досидел» – в «Барсе» почти до 39 лет. После его ухода на пенсию роль Пепе Косты – того самого «мужика с бородой» – в коллективе ещё больше возросла.

Как для столь влиятельной, хоть и теневой фигуры, о Пепе Косте известно ничтожно мало. В «Барселону» он попал в 2003 году по протекции Сандро Роселя, с которым работал в южноамериканском бюро компании Nike в Рио-де-Жанейро. Коста вошёл в отдел по обслуживанию футболистов, созданный по подобию аналогичных структур в командах НБА. Его сотрудники были призваны максимально облегчить жизнь звёздам клуба, лишь бы ничто не отвлекало тех от выполнения контрактных обязательств. Для некоторых особо инфантильных товарищей они, по сути, стали няньками.

Коста благополучно пережил и первую смену президента (Лапорты на Роселя) и вторую (Роселя на Бартомеу). Авторитет Пепе в клубе рос прямо пропорционально укреплению отношений с Месси. Когда «Барселона» торговалась с «Сантосом» за Неймара, именно Косте было поручено убедить Лео в том, что его лидерским полномочиям ничто и никто не угрожает. В то время как Коста-старший плотно работал с аргентинцем, его сын Альваро взял под опеку бразильца. Совместными усилиями они растопили лёд в отношениях двух амбициозных мастеров. В выигрыше осталась команда.

Естественно, не всем растущее влияние Косты на великого было по нутру. В 2015 году «Барселона» даже пыталась расстаться с ним. Месси не позволил: взял друга – уже друга – под защиту. Вступать в открытую конфронтацию с идолом публики дураков не нашлось – себе дороже.

Тренерам сборной Аргентины тоже пришлось смириться с этим маленьким капризом Лео – присутствием в раздевалке, в сущности, постороннего человека. «Если Месси это правда нужно – бог с ним, пускай сидит», — рассудили там, и Пепе стал регулярно сопровождать нападающего в обеих командах.

15 лет назад Месси дебютировал в «Барсе». Смотрите, сколько всего он успел Голы, матчи, карточки и достижения – мы собрали почти всё, что у Лео набралось за это время.

За годы сотрудничества они настолько сдружились, что даже каникулы проводят совместно, семьями – и, кажется, совсем не надоедают друг другу. Испанская пресса называет Косту – ни много, ни мало – «вторым отцом Месси». Первый, настоящий папаша не возражает: лишь бы сыну комфортно было. Собственно, ради этого Пепе и нанимала «Барселона». В успехах Месси есть и его маленькая заслуга. В некотором смысле он тоже – особенный.

Если Пепе Коста когда-нибудь издаст мемуары, они станут бестселлером. Только есть ощущение, что он этого никогда не сделает.