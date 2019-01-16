Вопрос на 35 млн евро. Надо ли «Зениту» продавать Паредеса?

Леандро Паредес – большой игрок. Широко шагает. Одной ногой аргентинец в Петербурге, а другой – в Лондоне. Стоит ли «Зениту» его продавать? Как и кем в таком случае заменить? Действительно ли он нужен «Челси»? Вопросов о 24-летнем центрхаве много, очень много.

«Зенит» вышел из отпуска и улетает в Катар. Паредес в Петербурге Ригони подтвердил, что останется в команде Сергея Семака до конца сезона.

Как Паредес пытается покинуть Россию

Если верить британским и итальянским СМИ, неделю назад в «Челси» окончательно поняли, что Паредес – их главная цель в зимнее трансферное окно. Николо Барелла чрезмерно дорогой («Кальяри» требует за своё дарование около 45-50 млн евро), а у Гонсало Игуаина слишком запутанная ситуация. С полузащитником «Зенита» проще: Лео настолько сильно хочет покинуть Россию, что прямо говорит об этом в интервью аргентинским журналистам и делает ретвит с видео «Леандро, добро пожаловать в “Челси”». В общем, Паредес откровенно провоцирует клуб на продажу. Некрасивое поведение.

Можно вспомнить и его странное удаление в матче с «Ахматом». В Аргентине писали, что Лео специально заработал красную карточку, чтобы получить возможность посетить первую игру финала Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс» – «Ривер Плейт». Естественно, сам полузащитник отрицал намеренность своих действий. Сергей Семак тоже дал понять, что не верит в это. Как бы то ни было, 10 ноября Паредес болел на трибунах «Бомбонеры» за родную «Боку», а «Зенит» на следующий день проиграл ЦСКА в Москве без аргентинца и без шансов – 0:2.

Интересно, что на самом деле думает Семак об аргентинце. Известный петербургский футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал в эфире «Радио Зенит»: «Паредес — это 50 процентов Витселя или 20 процентов Халка. Нам есть с кем сравнивать, давайте не опускать планку «Зенита». Надо ли отдавать Паредеса? Я вчера спросил у Семака: «Если игрок не хочет играть в «Зените»… Семак говорит: «Надо всё сделать, чтобы он уходил». Но это говорилось гипотетически. Он не говорил, мол, пусть Паредес уходит. Семак хорошо относится к Паредесу. Но тот всё время хочет уйти. Если парень хочет уйти, то зачем его держать?».

Разумная позиция. Футболист, который находится головой где-то в другом месте, не будет тащить команду вперёд. В худшем случае – потянет назад. Однако для трансфера Паредеса требовалось появление покупателя с деньгами, и, кажется, «Челси» с «Зенитом» вовремя нашли друг друга. По информации Goal.com, петербургский клуб отклонил первое предложение от лондонского в размере 30 млн евро, заявив, что цена аргентинца – 40 млн. В тот день началась игра, длиною, конечно же, значительно дольше 90 минут. На переговоры всегда уходит масса времени. Это означало, что Лео, скорее всего, будет продан приблизительно за 35 млн. Действительно, в понедельник журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира сообщил в своём «твиттере»: в «Челси» согласились уже на такую сумму. Для Лео новый клуб подготовил контракт на 4,5 млн в год.

Почему у Паредеса растёт цена и снизится заработок

Очевидно, Паредес идёт на снижение заработка, особенно с учётом налогов, ради перехода в «Челси». В «Зените», как утверждали инсайдеры, аргентинца сделали самым высокооплачиваемым игроком, положив ему 5 млн евро в год и увеличив в восемь раз зарплату, которую он имел в «Роме». С другой стороны, выросла сама трансферная стоимость полузащитника. Петербургский клуб купил Паредеса летом 2017-го за 23 млн евро, а теперь просит в полтора раза больше.

Почему так происходит? Во-первых, в «Зените», естественно, хотят заработать на аргентинце. Это было одной из целей его трансфера. Когда петербургский клуб только приобрёл Паредеса, тогдашний спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания заявил: «Это молодой игрок, и в будущем он будет стоить гораздо дороже. Помимо непосредственного усиления команды, Паредес — очень хорошая инвестиция для клуба. «Зенит» не потеряет деньги, вложенные в этого футболиста».

Лео не мог не вырасти в цене. Петербуржцы брали новичка, который не всегда попадал в основу «Ромы», а теперь это ключевой полузащитник лидера РПЛ, имеющий регулярную практику, и игрок сборной Аргентины. Паредес сыграл за «Зенит» 61 матч в разных турнирах, забил 10 голов и сделал 15 голевых передач. Возможно, в «Челси», где совсем иной уровень конкуренции, Лео снова превратится в «скамеечника». Каким был в последнее время Сеск Фабрегас, которого, по мысли Маурицио Сарри, и сможет заменить аргентинец. Но тут всё зависит от самого Паредеса. Если не станет более стабильным игроком и будет недорабатывать в обороне, что происходило в «Зените», то точно не задержится в Англии. Но, наверное, там мотивация у Лео окажется выше.

Фабрегас ушёл к Анри. В 2006-м они вместе играли за «Арсенал» в финале ЛЧ! У Александра Головина появился очень крутой партнёр. Теперь-то дела «Монако» пойдут на поправку?

Нынешнему спортивному директору «Зениту» Хавьеру Рибалте придётся как следует потрудиться, чтобы найти адекватную замену Паредесу. Не так много на рынке доступных для РПЛ игроков, которые способны так здорово распоряжаться мячом, выполнять такие длинные передачи и подачи со стандартов, как аргентинец. По статистике Whoscored.com в среднем за матч Лео выполняет 2,1 точных кросса, а также 1,8 точной передачи с угловых и 3,0 точной передачи со штрафных. По всем показателям он занимает 1-2-е места среди игроков РПЛ. У Паредеса вторая оценка в лиге – 7,44 балла. Чуть-чуть опережает аргентинца лишь «армеец» Никола Влашич (7,46).

Как «Зенит» способен заменить Паредеса

Поиск «Зенитом» замены полузащитнику – ещё одна причина возможной задержки трансфера Паредеса. Хотя в Лондоне наверняка надеются поскорее закрыть сделку, ведь у «Челси», в отличие от команд РПЛ, нет зимней паузы. В начале нового года французские СМИ писали об интересе петербургского клуба к центральному полузащитнику «Сент-Этьена» Оле Сельнесу. 24-летний норвежец по позиции мог бы заменить Паредеса, правда, это игрок немного иного склада, он посильнее в оборонительных действиях. Сельнес не обладает такой впечатляющей статистикой по кроссам и стандартам. Впрочем, в распоряжении Семака есть залечивающий травму Кристиан Нобоа, да и Клаудио Маркизио, вероятно, прибавит после периода адаптации.

Не исключено, что «Челси» договорится с «Зенитом» о покупке Лео, сбив цену за счёт включения в трансфер кого-то своих игроков. Например, Давида Дзаппакосту. Фланговый защитник сборной Италии намерен уйти из лондонского клуба, чтобы иметь практику, вот только «Челси» никак не договорится с «Лацио». Семаку как раз требуется игрок в оборону.

«Зенит» заинтересовался норвежцем Сельнесом. Кто это такой? Левоногий игрок, но не защитник.

В любом случае 35 млн от продажи Парадеса «Зенит» может потратить на двух-трёх новичков на те позиции, которые на сегодняшний день больше требуют усиления. Главное не ошибиться с кандидатурами, чтобы потом не ломать голову над арендами, как в историях с Матиасом Краневиттером и Эмилиано Ригони. Они, в отличие от Паредеса или Себастьяна Дриусси, пока разочаровывают на футбольном поле.