Один игрок на три позиции. Кто такой потенциальный новичок «Зенита» Акунья

Левый защитник – главная трансферная цель «Зенита» ещё с лета прошлого года. После ухода капитана команды Доменико Кришито и травмы Юрия Жиркова эта позиция стала слабым местом петербургской команды. Кажется, лидер РПЛ отыскал подходящего новичка. По информации португальских СМИ, «Зенит» близок к приобретению 27-летнего игрока лиссабонского «Спортинга» и сборной Аргентины Маркоса Акуньи. Сумма трансфера должна составить 18-20 млн евро.

Как развивается карьера Акуньи?

Акунья сделал себе имя в Аргентине, выступая за «Расинг» из Авельянеды, и в июле 2017-го перебрался в Европу. «Спортинг» потратил на него 9,5 млн евро. Выходит, всего за полтора года выступлений в Португалии цена на Маркоса выросла в два раза. Кстати, в контракте этого футболиста с лиссабонским клубом, который действует до конца сезона-2022/23, прописала огромная сумма отступных – 60 млн евро.

За «Спортинг» Акунья сыграл 77 матчей в разных турнирах, забил 7 голов и сделал 13 голевых передач. В прошлом сезоне дебютировал со «львами» в Лиге чемпионов. На групповом этапе команда Жорже Жезуша заняла третье место в группе с «Барселоной», «Ювентусом» и «Олимпиакосом». Попав в плей-офф Лиги Европы, лиссабонцы переиграли «Астану» и «Викторию Пльзень», а в четвертьфинале уступили мощному «Атлетико». Первый сезон Маркоса в Европе испортила история с избиением игроков команды. После этого Жорже Жезуш и некоторые футболисты покинули клуб, а вот Акунья остался. Теперь в «Спортинге» другое руководство.

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«Прямо сейчас я могу сказать, что есть клубы, заинтересованные в Aкунье. Есть некоторые конкретные предложения, о которых знает «Спортинг». Я бы предпочел не говорить больше и быть осторожным, пока переговоры не завершены. Но «Зенит» — один из тех, кто заинтересован в Маркосе», – прокомментировал для «Чемпионата» информацию о возможном переходе аргентинца в «Зенит» его агент Пабло Дель Рио.

К слову, Акунье, видимо, за внешний вид, дали прозвище Яйцо. Естественно, не обходится без шуток на эту тему. Одну из них аргентинец сам ретвитнул в своём «Твиттере»:

Как Акунья играет за сборную Аргентины?

Потенциальный новичок «Зенита» как следует познакомился с Россией летом 2018-го. Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли включил его в заявку «альбиселесте» на чемпионат мира. Акунья конкурировал за место в основе с левым защитником «Аякса» Николасом Тальяфико.

В первом туре с Исландией сыграл Тальяфико, но после ничьи 1:1 Сампаоли решил поменять тактическую схему на 3-4-3 и поставил в роли левого латераля Акунью. План тренера провалился: аргентинцы были разгромлены Хорватией – 0:3. Понятно, что это был крах системы в целом, однако и сам Маркос свой шанс не использовал даже на чуть-чуть. Он заработал за матч с хорватами лишь 250 баллов от InStat: более низкую оценку из игроков стартового состава получил только Серхио Агуэро. Левый крайний совершил 85 ТТД, всего 68% из них оказались успешными. Следующую игру в Петербурге с Нигерией Акунья смотрел со скамейки запасных и больше на поле не выходил.

На сегодняшний день у Акиньи 16 матчей за сборную Аргентины и одна голевая передача. В четырёх последних товарищеских встречах 2018-го с Ираком, Бразилией и двух с Мексикой он трижды попадал в основу. Новый главный тренер «альбиселесте» Лионель Скалони ему доверяет.

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Чем силён потенциальный новичок «Зенита»?

Несмотря на неудачное выступление Акуньи на ЧМ-2018, нужно признать, что это достаточно сильный и разносторонний футболист. По большому счёту в левого защитника Маркос превратился уже в «Спортинге» после того, как его на этой позиции начали использовать в сборной Аргентины. До переезда в Европу он играл в «Расинге» левым полузащитником, а периодически и центральным. Акунья, конечно, мог по ситуации закрывать зону в обороне, тем не менее там у него были другие задачи.

Скорее всего, в «Зените» Акунью видят левым защитником. Трудно сказать, насколько правильно покупать в оборону игрока с не самым большим опытом выступлений в нужной роли. В любом случае универсализм аргентинца – это здорово. Тем более и защитник из него совсем неплохой. Например, в нынешнем розыгрыше Лиги Европы Маркос очень прилично отыграл во всех четырёх матчах группового этапа, в которых его ставили слева в оборону – с лондонским «Арсеналом» дома и на выезде, а также с «Карабахом» и «Ворсклой». Заработал от Whoscored.com одну из лучших оценок среди всех игроков турнира и лучшую среди левых защитников.

Акунья невысок (его рост – 172 см), зато физически крепок, поэтому уверенно ведёт единоборства. В обороне действует цепко, хотя высокой дистанционной скоростью, пожалуй, не похвастается. Маркос толково распоряжается мячом, выполняет опасные подачи с игры и со «стандартов». У него полный порядок с техникой – убедитесь сами:

Аргентинец стал бы хорошим усилением для «Зенита». Главное, чтобы не заскучал в России через полгода-год.