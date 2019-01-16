Пока «Анжи» экономит каждый рубль, «Крылья» шикуют в ОАЭ. География сборов РПЛ

Российские клубы разъехались по сборам, где будут готовиться ко второй части чемпионата. Рассказываем о направлениях, востребованных командами РПЛ этой зимой.

Самое популярное

Страна: Турция



Команды: «Арсенал», «Динамо», «Ахмат», «Рубин», «Ростов», «Оренбург», «Енисей»



Страна: Кипр



Команды: «Уфа», «Урал»



Турция — любимое направление не только российских туристов, но и футбольных клубов РПЛ. «Олл инклюзив» и тёплая погода манят не только середняков, но и клубы, которые борются за еврокубки — «Рубин» и «Ростов». Вторые приехали на сборы одними из первых — уже в Рождество. Самые скрытные середняки на Кипре. В этот раз там куда меньше команд, чем в Турции. Наверное, притаились и готовят какой-то сюрприз на весну.

«Даже Дзюба не летал бизнес-классом». Как организовать сборы футбольного клуба Время смотреть по сторонам, заходя в самолёт. Там может быть клуб РПЛ.

Самое стабильное

Страна: Испания



Команды: ЦСКА, «Краснодар»

Фото: pfc-cska.com

Кампоамор, Испания — у ЦСКА всё как всегда. Этот городок для «армейцев» как дом родной, катаются туда уже лет семь. В клубе меняются футболисты, тренеры, стадион, но не испанское место сборов.

Самое оптимальное

Страна: Катар



Команда: «Локомотив», «Зенит»

Фото: fclm.ru

Тут всё максимально ясно: команды примут участие в Кубке «Матч Премьер». Чтобы не метаться туда-сюда, «Локо» и «Зенит» решили сразу приехать в страну, в которой пройдёт турнир. Этот вариант — обязательное условие Юрия Сёмина к клубу для участия в турнире.

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Самое «лакшери»

Страна: ОАЭ



Команда: «Крылья Советов», «Спартак»

Фото: spartak.com

К «Спартаку» вопросов нет, в клубе стабильно есть средства, он борется за высокие места — в общем, могут себе позволить. А вот полёт в Эмираты «Крылышек», которые регулярно сидят без денег, умиляет. Что ж, повадки топ-клуба у Самары уже вырисовываются. Посмотрим, как будет с футболом.

Самое патриотичное

Страна: Россия



Команда: «Анжи»



На самом деле, патриотизм тут ни при чём — у «Анжи» просто нет денег. Кисловодск, горы, минеральная вода… Выходит, всё-таки можно проводить сборы в России. Если припрёт.