Назад в 2009. Футболисты и клубы тоже поучаствовали во всемирном флешмобе

Интернет захватил #10yearschallenge– его суть в том, что надо выложить фотографию себя десятилетней давности. В стороне не остались футболисты и клубы.
Тотти отлично подобрал фотографии, дополнив их пронзительной подписью: «Что-то изменилось, но не мое сердце и страсть».
«Монако» сыграл на том, что десять лет назад Анри был игроком команды, а теперь – тренер.
Не остался в стороне и «Локомотив».
«Рубин» напомнил, что десять лет назад Сезар Навас только пришел в клуб, а сейчас является капитаном команды.
«Боруссия» подшутила над конкурентом по Бундеслиге.
А «Лейпциг» ответил – примерно так же.
Издание Goal подсчитало трофеи «Реала» и «Барселоны».
Как обычно, без шуток не обошлось.