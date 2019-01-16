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10 years challenge в футболе – Тотти, «Монако», «Локомотив», «Рубин»

«Чемпионат»
Фото: twitter.com/fclokomotiv
Назад в 2009. Футболисты и клубы тоже поучаствовали во всемирном флешмобе
Все делятся фотографиями десятилетней давности.
Футбол

Интернет захватил #10yearschallenge– его суть в том, что надо выложить фотографию себя десятилетней давности. В стороне не остались футболисты и клубы.

Тотти отлично подобрал фотографии, дополнив их пронзительной подписью: «Что-то изменилось, но не мое сердце и страсть».

«Монако» сыграл на том, что десять лет назад Анри был игроком команды, а теперь – тренер.

Не остался в стороне и «Локомотив».

«Рубин» напомнил, что десять лет назад Сезар Навас только пришел в клуб, а сейчас является капитаном команды.

«Боруссия» подшутила над конкурентом по Бундеслиге.

А «Лейпциг» ответил – примерно так же.

Издание Goal подсчитало трофеи «Реала» и «Барселоны».

Как обычно, без шуток не обошлось.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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