Головин чуть не проиграл из-за видеоповторов. «Монако» спас Бенальо

Во всех ключевых моментах матча арбитр смотрел повторы. И чуть не ошибся.

Как дела у Головина?

В прошлом туре Головин вернулся в строй после четырёхматчевой дисквалификации, вышел на поле в нападении, провёл 72 минуты матча и был заменён. Но его кредит доверия у Тьерри Анри не исчерпан. В матче с «Ниццей» россиянин снова оказался в стартовом составе.

Головин не смог забить в упор и подвёл «Монако». Возможно, у него будут проблемы И дело не только в упущенном моменте.

Как дела у «Монако»?

В чемпионате — по-прежнему плохо. Команда идёт на предпоследнем месте и не выигрывала в трёх последних матчах. Хотя гостевая ничья с «Марселем» в последнем туре была очень обнадёживающей по игре. Впрочем, у марсельцев дела сейчас тоже идут не лучшим образом, команда всего лишь девятая в чемпионате.

При этом «Монако» продолжает борьбу в Кубке Франции и Кубке Лиги, так что реально борется за еврокубки.

В прошлом туре Анри бросил в бой своих новичков — Фабрегаса, Налдо и Туре. Их появление, как видим, пока не влияет на игровое время Головина. Но что будет когда поправятся все травмированные?

Фабрегас ушёл к Анри. В 2006-м они вместе играли за «Арсенал» в финале ЛЧ! У Александра Головина появился очень крутой партнёр. Теперь-то дела «Монако» пойдут на поправку?

Ротация от Анри

Состав на игру с «Ниццей» удивил. Хотя прошло всего три дня после тяжелейшего матча с «Марселем», а ещё через три дня игра со «Страсбургом», который на шестом месте в таблице. «Ницца», если что, — восьмая. Налдо, Фабрегас и Туре не попали в заявку. Фалькао, пропускавший матч с «Марселем», остался на скамейке. Колумбиец поменял Силлу на 71-й минуте. Второй раз подряд после тяжелой травмы играл Маркуш Лопеш (не выходил на поле со 2 сентября по 13 января), в запасе оказался Джибриль Сидибе (вышел на замену), не игравший с ноября. Травмированные «Монако» возвращаются потихоньку.

Хорошая новость

Стеван Йоветич последний раз выходил на поле 20 октября прошлого года. И вот он вернулся. Вообще странно, что при наличии Йоветича и Фалькао «Монако» хотел ещё Миши Батшуайи, но его переход сорвался. Йоветич поменял Головина на 79-минуте матча.

Встреча старых знакомых

«Ниццу», кстати, тренирует Патрик Виейра. С Анри они вместе натворили немало славных дел в сборной Франции и «Арсенале».

И снова VAR

На 30-й минуте Юсеф Аит Беннассер ошибся в центре поля, на ворота «Монако» пошла контратака, которую завершил Аллан Сент-Максимен. Арбитр Бенуа Бастьен пошёл смотреть повтор, у него возникло подозрение, что автор гола перед ударом нарушил правила. Посмотрел и засчитал.

Ответный мяч «Монако», его забил на 50-й минуте Бенуа Бадьяшиль, тоже был зафиксирован при помощи техники. Защитник пробил головой после флангового навеса, вратарь вроде вытащил мяч, но сработала система видеофиксации гола. И ведь всё по делу. С третьего повтора всё же видно, что мяч действительно пересёк линию ворот.

Но и это ещё не всё! На 75-й минуте Бадьяшиль мог из героя превратиться в антигероя. Юсеф Аталь вошёл в штрафную, в столкновении с автором гола слишком красиво упал… И арбитр пошёл смотреть повтор. И назначил пенальти! Диего Бенальо отразил удар Сент-Максимена.

Удаление

На третьей добавленной минуте к первому тайму «Ницца» осталась в меньшинстве. Ихсан Сакко полчил красную карточку за этот эпизод. Арбитр снова посмотрел повтор.

Фалькао

На 85-й минуте колумбиец мог принести «Монако» победу, но его удар Бенитес кончиками пальцев перевёл в штангу.