Роналду взял первый трофей в «Юве». Но это был худший матч сезона

Этот матч вызвал много споров. Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини сказал, что не будет его смотреть. «Играть там, где женщин не пускают на стадион без сопровождения мужчин? Это недопустимо. Я не буду это смотреть. Интересно, почему молчат наши феминистки?» (игра проводилась в Саудовской Аравии). Джорджо Кьеллини выразился дипломатично: «Надеюсь, этот матч поможет что-то изменить. Его можно рассматривать как шаг вперёд, а не препятствие». Но есть и хорошие новости: женщины на стадионе всё же были.

Фото: Claudio Villa/Getty Images for Lega Serie A

Стадион называется «Кинг Абдулла Спортс Сити» и находится недалеко от города Джидда, известного тем, что в нём находится так называемая «могила Евы», упавшей в этот район после грехопадения. Игроки «Ювентуса» не посетили эту достопримечательность, зато фотографировались в арабских куфиях.

Как это было

Околофутбольные новости оказались интереснее игры. «Милан» разумно опасался соперника и не форсировал события, «Ювентус» просто ленился.

Дженнаро Гаттузо опять выпустил поставил новичка Лукаса Пакета и оставил в запасе Гонсало Игуаина. Состав лучший на данный момент и практически тот же, что и в кубковом матче с «Сампдорией», расстановка тоже. «Милан» не прессинговал, мало владел мячом и оборонялся плотным блоком. Чалханоглу и Кастильехо играли низко. Но перехватив мяч, «Милан» проводил агрессивные контратаки в четыре-пять игроков.

Отлично действовал без мяча Патрик Кутроне. При перехватах открывался в полуфланг, уводя защитников и освобождая зону для партнёров.

Массимилиано Аллегри имеет в своём распоряжении, возможно, самый глубокий состав в Европе, и в очередной раз активно применил ротацию. На качестве стартовых 11 это никак не сказалось: Дуглас Коста, Жоау Канселу и Родриго Бентанкур точно усилили бы тот же «Милан».

«Ювентус» не спешил забивать, но хотел полностью контролировать игру. После потерь быстро вступал в прессинг, старался не допускать стандарты. Ни одного нарушения правил на своей половине поля за час игры – показатель контроля, даже более важный, чем отборы и перехваты. Правда, выводить на удары долго удавалось только с угла штрафной. Возможно, причина – медленный розыгрыш мяча. «Юве» не растягивал плотную оборону, пытаясь забить за счёт одного хорошего паса за спину.

Матч развивался со скоростью второстепенностью европейского артхаусного кино, а атмосфера на стадионе только усугубляла это ощущение. Зрители дисциплинированно радовались и хлопали, когда на поле происходило что-то значимое (вроде отменённого гола), но в остальное время соблюдали такую тишину, что даже сотрудница областной библиотеки осталась бы довольна.

Ситуация, в которой «Милан» старается, но не может, а «Ювентус» может, но не старается, тянулась час. Однажды «Милан» был по-настоящему близок: в начале второго тайма Калабрия отобрал мяч у Роналду, прошла очередная быстрая атака, в конце которой Кутроне из пределов штрафной попал в перекладину.

Необратимость

«Юве» не изменил тактику, не изменил скорость, но добился своего, причём именно так, как планировалось: одним классным вертикальным пасом из глубины. Разумеется, этот заброс сделал Пьянич. Стиль, в котором оборонялся «Милан», оставлял ему огромную свободу. Пьянич сыграл 65 минут, но всё равно сделал больше пасов, чем любой другой игрок любой из команд. Момент получился сложным, с одного из ракурсов казалось, что Роналду в офсайде в момент паса, на другом повторе не было самого Пьянича.

Офсайда, наверное, не было, а ошибка Доннаруммы – точно была. Удар как таковой не состоялся, Роналду слегка коснулся мяча, не придал ему ускорения и не изменил траекторию полёта. Вратарь пропустил мяч между рук.

Рискованный ход Гаттузо, который выпустил Гонсало Игуаина и перешёл на схему 3-5-2, ничего не дал, в том числе потому, что «Милан» сразу оказался в меньшинстве. Франк Кессье сорвался и ударил шипами Эмре Джана. Арбитр Лука Банти посмотрел видеоповтор и достал красную карточку.

Спорить с ней бессмысленно, Кессье и не спорил. Но болельщики «Милана» обратили внимание, что незадолго до этого случился другой эпизод. С участием Матюиди. Но Банти не показал даже предупреждения.

После этого смотреть стало совсем трудно. «Милан» не в чем упрекнуть: команды находятся на разных уровнях, при этом доминирование «Ювентуса» было разве что статистическим, на количестве голевых моментов оно никак не сказалось. Более того, «Милан» мог получить пенальти, когда Андреа Конти упал в борьбе с Эмре Джаном: игрок «Ювентуса» не добрался до мяча, а Конти потерял равновесие и упал, не сумев нанести удар.

Но на этот раз Лука Банти не стал даже смотреть повтор. Пожалуй, только пенальти или серия пенальти могли бы немного оживить вечер. Но он получился именно таким: размеренным, монотонным, с необратимой победой «Ювентуса» в финале. 15-й трофей на внутренней арене с тех пор, как седьмую команду Италии летом 2011 года возглавил Антонио Конте. «Юве» не просто победил, но победил на своих условиях, уложившись в таблицу расхода калорий. Ничего, кажется не избалованные футболом зрители в Саудовской Аравии ничего не заметили: судя по реакции трибун после матча, им понравилось.

Фото: Claudio Villa/Getty Images for Lega Serie A

Не понравилось только Гаттузо, который минут 10 после финального свистка пытался что-то объяснить судье. Возможно, убеждал его всё-таки посмотреть видеоповтор. Кстати, интересно: какие ограничения по времени для того, чтобы им воспользоваться?

Больше материалов автора – в его телеграм-канале «Диего Симеонович».