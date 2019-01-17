Паредес уходит? Таблица переходов РПЛ

За последние дни много движений было вокруг «Зенита». Паредес дерзко ретвитнул видео под названием «Добро пожаловать в «Челси». Дело в том, что Сарри расстался с Фабрегасом и теперь настаивает на покупке нового футболиста в центр поля. Возможно, им станет Лео.

Подтвердилась информация о том, что питерский клуб проявляет интерес к аргентинцу из «Спортинга» Маркосу Акунье. Правда, не только он. А вот тема ухода Луиша Нету пока не похожа на правду. Агент утверждает, что никаких предложений португалец не получал и думает только о «Зените».

Наверняка многих расстроила новость о том, что «Спартак» покинет Денис Давыдов. Аренда в Латвии ни к чему не привела, и клуб принял решение не продлевать контракт, истекающий летом. Погрустить можно вместе с Мишей Гончаровым чуть ниже.

И вправду не Месси. Чему нас научила история Дениса Давыдова Немного о грустном.

«Крылья» никак не остановятся с трансферами и подписали ешё одного футболиста с именем. Роман Шишкин едет туда в аренду до конца сезона. Есть мнение, что опыт — главное, что нужно командам, ведущим борьбу за выживание, поэтому этот переход может оказаться полезным.

«Краснодар» ожидаемо оформил переход шведа Ольссона из АИКа. Продолжаются переговоры с Фёдором Кудряшовым, который покинул «Рубин». Были новости об интересе к нему «Фенербахче», но, по нашей информации, к ней не стоит относиться серьёзно. На выход из клуба пошёл Ристич.

«Арсенал» подписал Максима Володько из БАТЭ. Ещё несколько футболистов — Минаев, Макаров и Савичев — пока на просмотре. О переходе первых двух могут объявить в любой момент, а вот с Савичевым придётся подождать — его контракт с «Анжи» расторгнут в двадцатых числах.

«Ахмат» выкупил у «Вислы» польского полузащитника Шиманьского и выгодно продал Идрисса Думбия в «Спортинг». Профит — несколько млн евро. «Енисей» бесплатно расстался с Обрадовичем, который теперь собирается в ФНЛ.

Активизировался «Ростов». Как мы и прогнозировали, к команде присоединился Глебов из «Анжи», чуть раньше — казах Бактийор Зайнутдинов. С Юсуповым контракт был расторгнут, и Артур присоединился к «Динамо».

Выяснилось, почему не объявляют в «Ростове» Ивана Новосельцева. Была версия, что всё из-за запрета на регистрацию новичков, но, по уточнённой информации, его недавнее арендное соглашение между «Зенитом» и «Анжи» закончится в 20-х числах. Клубы решили не устраивать мороку с бюрократией, а просто дожидаются истечения договора.

Таблица переходов