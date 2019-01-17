ЦСКА и «Зенит» дорожают, «Спартак» дешевеет

Авторитетный портал transfermarkt регулярно проводит ревизию и переоценку игроков, команд и целых лиг. Очередной переучёт эксперты ресурса провели на этой неделе. По его итогам тройка лидеров РПЛ по суммарной стоимости футболистов осталась незыблемой, но ещё до истечения зимы в ней вполне может смениться лидер. Крупный трансфер на вход или выход в состоянии повлиять на ситуацию. Тем более один из них зреет и с высокой степенью вероятности свершится до закрытия «окна» в Европе. А пока этого не случилось, рассмотрим актуальный рейтинг самых драгоценных составов чемпионата России. Некоторые позиции в нём вас наверняка удивят.

По состоянию на середину зимы-2018/19 только четыре клуба нашей Премьер-Лиги могут похвастать игровой обоймой за 100+ млн евро. Речь, уточню, не о реальных затратах на приобретение игроков, а о рыночной стоимости, определяемой вышеупомянутым сайтом, исходя из совокупности факторов. Сумма компенсации предыдущему клубу исполнителя – лишь один из них. Часто продажная и рыночная стоимость игрока имеют между собой мало общего.

Самые дорогие составы РПЛ (по состоянию на 15.01.2019)

1. «Зенит» — € 165,25 млн

2. ЦСКА – € 137,2 млн

3. «Локомотив» — € 106,2 млн

4. «Спартак» — € 103,2 млн

Как нетрудно догадаться, в России топ ликвидности, назовём его так, возглавляет «Зенит». Тут всё понятно: широкие экономические возможности подразумевают высокие спортивные амбиции и соответствующие инвестиции в персонал. Transfermarkt оценил существующий кадровый потенциал Сергея Семака в € 165,25 млн. Если разделить эту сумму на количество игроков первой команды, получим средневзвешенную стоимость одного футболиста – 5,7 млн.



Удивительно, но за последний год «Зенит» не только не подешевел – существенно подорожал. Удивительно по двум причинам: команда ничего, по большому счёту, за это время не выиграла, а клуб никого, опять-таки по большому счёту, не купил (Маркизио присоединился к «Зениту» свободным агентом).



Суммарный рост – на 18,9% относительно прошлой зимы – сине-бело-голубым обеспечил прогресс отдельных исполнителей. Само собой разумеется, повысились котировки основных российских «сборников» — в наибольшей степени Кузяева, Лунёва и Дзюбы. Далер за время выступлений в Петербурге поднял свои котировки на 8,5 млн (с 2,5 млн до 11), Андрей – на 8 (2 – 10), Артём – на 7 (с 6 до 13). Относительно невысокие темпы подорожания лучшего бомбардира команды объясняются изначально немаленькой – в масштабах РПЛ – рыночной стоимостью на момент перехода в «Зенит» и возрастом. В этой тройке Дзюба старший.

Почти двукратный прирост за полтора года зафиксирован у Паредеса – с 13 млн до 25. И этому тоже есть объяснение: летом 2017-го Леандро был на подхвате в «Роме», а сегодня он – лидер «Зенита», один из лучших игроков РПЛ и просто компаньон Месси по сборной. Естественно, что вместе с самооценкой Паредеса повысились и ожидания клуба от его перепродажи. Сегодня она уже представляется неизбежной – вопрос времени. Дешевле 40 млн «Зенит» отпускать своего Лео не намерен.

Паредес уходит? Таблица переходов РПЛ В ожидании топовых трансферов.

Продажа Паредеса – при отсутствии равнозначных приобретений взамен – пошатнёт лидерство «Зенита» в рейтинге. Понятно, что в действительности такая комбинация сомнительна – Семак даже не намекает, прямым текстом говорит и пишет в «Инстаграме», что ждёт не дождётся новичков вне зависимости от финала «саги о Паредесе» – но теоретически такое двоевластие возможно.



Внезапно второе место в рейтинге захватил ЦСКА. Почему внезапно? Согласитесь, чудно видеть в числе самых дорогостоящих команд страны клуб, годами не тратившийся на трансферы и въезжавший в Лигу чемпионов на плечах старой гвардии.



Рост футбольных активов Евгения Гинера – на 56% за 12 месяцев! – обеспечил комплекс мер. Первая – эффективная селекция. Спортивный департамент клуба в условиях стремительной перестройки сработал превосходно: почти все «летние» новички, за очень редким исключением, достались ЦСКА по дешёвке и уже оправдали своё приглашение. Вторая – умение Виктора Гончаренко строить команду в условиях дефицита времени и средств. Два первых фактора соединились в третий – результат.



Аналитики transfermarkt незамедлительно отреагировали на громкие победы «армейцев» над мадридским «Реалом». За осень и кусочек зимы 2018-го все новые лидеры ЦСКА повысили свою стоимость: Ахметов – на 5,6 млн, Бекао – на 6,1, а Влашич – сразу на «десятку» (с 8 до 18 млн). В то же время Марио Фернандес упрочил лидерство в таблице самых дорогих «лотов» РПЛ. Яркое выступление на ЧМ-2018 вкупе с Лигой чемпионов подняли стоимость российского бразильца до 26 млн евро. Это значит, что реальная цена Марио – если клуб в обозримом будущем всё-таки решится его продать – может быть даже выше предполагаемой.

Молодая шпана ЦСКА. Кто эти ноунеймы, победившие «Реал» Ещё пару месяцев назад их знала горстка болельщиков. Победа над «Реалом» привлекла к ним внимание всей Европы.

В известной степени повлияли спортивные достижения – в частности, чемпионский трофей – на оценку «Локомотива». Но в данном случае это всё-таки вторичный фактор. Первичным стала летняя трансферная кампания-2018. С появлением Идову, Хёведеса, Смолова и Крыховяка заявка «Локо» враз подорожала на 42,5 млн или 68,6%.

Более высокие темпы роста в процентном отношении за год показали только «Енисей» (104,8%), «Крылья Советов» (98,8%), «Оренбург» (89,1) и «Ростов» (69,8%). Но у трёх первых составы изначально были «копеечными» (ФНЛ и РПЛ подразумевают разный уровень расходов и квалификацию состава), тогда как «Ростов» существенно повысил качество состава рядом серьёзных трансферов, в частности исландцев.

Как изменилась рыночная стоимость команд РПЛ за год Фото: transfermarkt.de

Подешевели за год три команды – это «Анжи» (-27,4%), «Рубин» (-8,4%) и «Спартак» (-4,5%). Тут тоже всё логично. Если первые двое вынуждены распродавать или раздавать даром квалифицированных исполнителей, лишь бы свести концы с концами, то «Спартак» лишился одной, но самой яркой звезды. Рекордная для клуба продажа Промеса автоматически снизила стоимость спартаковского состава. Вдобавок Самедов, Ерёменко, Джано, Тимофеев и Петкович сообща «унесли» с собой зимой 9,25 млн виртуальных евро – в два раза больше, чем «принесли» Айртон с Гулиевым.



В этом рейтинге «Спартак» только четвёртый. Пока. В России де-юре «окно» ещё даже не открылось.