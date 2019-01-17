Бьельса заставляет смотреть чужие тренировки с дерева. Он сделает шпионаж нормой

Шпионский скандал, разгоревшийся вокруг «Лидса» Марсело Бьельсы, может удивить кого угодно, кроме людей, которые ранее уже работали с аргентинским тренером. Для Бьельсы имеют значение только правила игры внутри поля, и так как они не запрещают следить за тренировками соперника, он будет делать это. Применяя при этом максимально вычурные методы.

Марсело Бьельса вновь в ударе. Отправил шпиона на базу соперников Фрэнк Лэмпард страшно разочарован тем, что за ним следили.

Это хорошо знает Франсиско Менегини. Ему было 18, когда Бьельса сам взял его на внештатную работу. Паки Менегини написал Бьельсе письмо, в котором задал много вопросов о современном футболе, тактических тенденциях и особенностях тренировок, после чего Эль Локо сам назначил ему встречу. И после первого же разговора, который превратился в допрос парня с пристрастием, предложил работу.

Как Менегини смог связаться с Бьельсой? Он учился в одном классе со старшей дочерью тренера Инес, и та рассказала, что в классе есть мальчик, который грезит работой в футболе. Этого для её привыкшего жить без шаблонов отца оказалось достаточно.



Оказавшись у Бьельсы, Менегини постепенно начал заниматься тем, в чём сейчас обвиняют аргентинца — тотальным шпионажем. «Твоя задача — смотреть за всем, до чего не достать моим глазам», — сказал парню тренер. Сначала задачей Паки был отсмотр чилийских игроков в европейских чемпионатах, потому что Бьельса, тренировавший сборную Чили, хотел знать обо ВСЕХ легионерах с паспортом этой страны. В 2007 году это была довольно сложная задача, но Менегини нашёл выход. Он написал на форум сайта с пиратскими трансляциями: «Я работаю в сборной Чили. Поможете с записями матчей чемпионатов Греции, Турции и Хорватии?».



Бьельса быстро оценил молодого помощника и перевёл его на работу, которую оценивал как более важную. Паки стал готовиться к соперникам сборной Чили и путешествовать по континенту. «Я должен был оказаться в месте проведения матча заранее. Моими задачами были сбор информации на месте, общение с людьми, близкими к штабу соперников, с журналистами, которые всегда обладают инсайдерскими новостями. Информации должно было быть как можно больше», — рассказывал Менегини. Это был шпионаж не только по сути, но и по форме: парень официально не работал на Федерацию футбола Чили, а потому обвинить штаб Бьельсы было невозможно.

Пик шпионской карьеры Паки Менегини случился в Кито, где сборная Эквадора готовилась к отборочному матчу чемпионата мира с Чили. Эквадорцы тренировались на самом недоступном из полей — на территории хорошо охраняемого военного училища, но Бьельсе очень нужна была информация о подготовке соперника.



Молодому парню не оставалось ничего, кроме как залезть на высокое дерево — там он, подвергая опасности здоровье, и смотрел за тренировкой. Там его и обнаружили изумлённые эквадорские журналисты. Впервые он был рассекречен.



Спустя 10 лет Бьельса не скрывает, что ему не хватает той информации о сопернике, что может дать ему простой просмотр их матчей. Он использовал разгоревшийся в Англии скандал не для обороны своей позиции, а для атаки, и это единственно правильный метод. Бьельса не первый раз выступает с позиции футуролога; своей эпохальной пресс-конференцией, на которой он без угрызений совести признал, что следил за тренировками всех соперников по чемпионшипу, Эль Локо даёт понять: смиритесь с тем, что это станет нормой.

И когда Фрэнк Лэмпард, тренирующий пострадавший в шпионском скандале «Дерби Каунти» (в итоге выяснилось, что пострадавшими были все), говорит, что будет забавно, если так начнут работать все, он уже всё понимает. В Германии, параллельно со шпионами Бьельсы, «Вердер» запускает шпионский дрон над базой «Хоффенхайма», чтобы отследить тренировочный процесс будущего соперника, а находчивые корейцы перед матчем со Швецией на чемпионате мира вычисляют шпиона и меняются майками на тренировке — это уже новый уровень, контрразведка.



Осуждать Бьельсу за его методы не нужно. Это игра, и здесь шпионаж не может принести столько опасности, сколько в реальной жизни. К тому же бороться с ним будет просто нереально: технологии всё улучшаются, а клубы становятся всё более открытыми, допуская до тренировок зрителей и даже запуская некоторые занятия трансляциями в соцсетях. Эль Локо лишь первым воспользовался тем, что скоро станет обычным делом — он снова сломал шаблон и признал то, что другим пока признавать неловко.



Его «Лидс» летит к возвращению в Премьер-лигу. Совет клубам АПЛ: даже не пытайтесь пилить ветки деревьев вокруг своих баз. Он всё равно всё увидит и занесёт в один из своего миллиона блокнотов.