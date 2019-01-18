Ерёменко оказался не нужен топ-5 клубам РПЛ. Как такое возможно?

Роман Ерёменко – штучный товар. Креативный, нестандартный. Таких футболистов больше всего не хватает в нашей лиге, которая помешалась на игре от обороны.



Говорят, Ерёменко старый и вообще не тот после дисквалификации. Это, конечно же, не так. Во-первых, в 31 год футболисты ещё вполне способны играть. Тем более что речь не о фланговом игроке (хотя Калачёв и в 36-37 лет всех разносит). А что касается дисквалификации, то здесь показательно, как за футболиста боролись летом «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» (скорее всего, это неполный список). Тогда у полузащитника было ещё хуже с игровой практикой, чем сегодня. Так что сразу отбросим эту пренебрежительную точку зрения «Ерёменко уже не тот». Для нашего чемпионата он по-прежнему и тот, и топ.

И вот хавбек такого уровня оказался не в одном из пяти топ-клубов РПЛ, а в «Ростове». Естественно, на то есть причины. И у каждого – свои.

ЦСКА

Тут все понятно. «Армейцы» вели себя лояльно по отношению к Ерёменко в период дисквалификации и рассчитывали на его возвращение. Самый эффективный футбольный менеджер страны Евгений Гинер открыто говорил, что Ерёменко останется в ЦСКА. Но это был редкий случай, когда его слова разминулись с делом. Футболист выбрал «Спартак». Мы можем только догадываться, насколько эта ситуация разозлила Гинера. Показательны слова гендира Романа Бабаева. Он во всеуслышание заявил, что теперь для Ерёменко дорога в ЦСКА закрыта.

«Спартак»

О коротком периоде Ерёменко в составе красно-белых осталось противоречивое ощущение. Когда «Спартак» лихорадило, Ерёменко казался одним из немногих, чьи действия представлялись осмысленными. Между тем у Романа в «Спартаке» весьма печальная статистика: 0 забитых мячей и 0 голевых передач (7 матчей). Точнее, один гол на его счету всё-таки есть – в свои ворота в матче с «Рейнджерс».



Сыграли свою роль и разногласия между руководством «Спартака» и агентом футболиста Марко Трабукки, который был близок к бывшему тренеру Массимо Каррере. Об этой истории уже написано столько, что не хочется снова её расписывать. В случае с Ерёменко важно, что он оказался не только с неудачной статистикой, но и с агентом, который на сегодняшний день не вызывает симпатий у руководства красно-белых.

«Краснодар»

На этой неделе в «Краснодар» перешёл центральный полузащитник Кристоффер Олссон. И вскоре после этого Ерёменко оказался в «Ростове». Может показаться, что это связанные события, но по нашей информации – нет. Стоит начать с того, что Ерёменко – один из любимых футболистов Сергея Галицкого. Владелец «Краснодара» никогда не скрывал своих симпатий к полузащитнику. Чего стоят слова Галицкого: «Ерёменко – выдающийся футболист, кто не согласен, отписывайтесь от моего «твиттера».



Однако интерес «Краснодара» к Ерёменко угас не этой зимой, а летом 2018-го. Когда заканчивалась дисквалификация, «быки» делали заходы и были реально заинтересованы в футболисте. Однако запросы представителей Ерёменко по зарплате/подъёмным/агентским «Краснодар» счёл завышенными, отказался от этого варианта и более к нему не возвращался.

«Локомотив», «Зенит»

Эти два клуба изначально держались пассивнее. Для них Ерёменко не был столь желаем. У «Локомотива» вообще один из самых возрастных составов в РПЛ, и омоложение – одна из приоритетных задач Сёмина. Да и Геркус в большом интервью «Чемпионату» дал понять, что «железнодорожники» крайне заинтересованы в разгрузке платёжной ведомости.

«Барбоза просил 9 миллионов чистыми». Большое интервью с Геркусом Илья Геркус – про Семина, зайца, гитару и KPI.

Что касается «Зенита», то при отсутствии интереса конкретно к Ерёменко питерцам не хотелось брать ещё одного легионера. Их и так предостаточно в команде. Есть и ещё моментик. «Зенит» не заинтересован в футболисте с сомнительным имиджем. Особенно на фоне негативной истории с Кокориным (помните, как сильно разочаровался Фурсенко?). А теперь ещё футболист, попавшийся на кокаине? Из российских клубов именно в «Зените» наиболее чётко расписан медиаплан (он вообще есть не у всех команд РПЛ). И не случайно об имидже Ерёменко сказал и Геннадий Орлов, когда его спросили о вероятности появления полузащитника в Питере. Комментатор более осведомлён о делах «Зенита», чем многим кажется.

«Ростов»

Показательно, как была обставлена ситуация с уходом Ерёменко из «Спартака» и как ситуацию комментировал Кононов. Футболиста держали в подвешенном состоянии, хотя, по нашей информации, боссы красно-белых уже понимали, что откажутся от его услуг. Более того, Ерёменко прошёл медобследование в составе «Спартака», которое предшествовало сборам.



При этом полузащитника очень хотел видеть в «Ростове» Валерий Карпин. И переход Аяза Гулиева в «Спартак» стал частью договорённостей между клубами – красно-белые сразу сообщили «Ростову», что на Романа претендовать не будут. Это упростило возвращение Гулиева в Москву. А у Ерёменко других вариантов особо и не осталось. Тем более что во всём РПЛ именно «Ростов» ближе всего к тому, чтобы приблизиться к топ-клубам. Особенно когда в «Рубине» всё крайне печально с финансами.



Так «Ростов» оказался самым крупным из вариантов. По крайней мере в России. По нашей информации, ещё «Борнмут» из АПЛ присматривался к Ерёменко, но там тоже не сложилось.