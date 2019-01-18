«Политики вынуждают Рыболовлева продать «Монако». Что творится в клубе Головина

Журналист L’Equipe Антуан Бурлон специализируется на «Монако» и многое знает про команду, за которую выступает Александр Головин. Он поделился с нами своими мыслями о команде.

Переход в «Монако» — правильное решение для Головина?

«Это хороший выбор, который может оправдаться в будущем, даже несмотря на то что первые месяцы во Франции получились не самыми позитивными. Здесь он может прогрессировать в хорошей лиге и получать множество игрового времени. Но проблема в том, что после летнего трансферного окна «Монако» стал не тем, что был раньше: лучших продали, а на замену им купили молодых ребят». Год за годом «Монако» строил команду, в которой были и опытные игроки, и молодые. Но в этом сезоне получилось так, что в клубе собрались только неопытные футболисты, а лидеры не соответствуют нужному уровню. Особенно в защите. Кроме того, атмосфера в клубе сейчас не лучшая».

Ожидания от Головина оправдались?

«Головин был травмирован, когда приехал в «Монако», но после крутого выступления на чемпионате мира — 2018 в клубе у него была хорошая репутация. Многие болельщики были рады, что он выбрал французский клуб, а не «Челси» или «Ювентус». Мы знаем, насколько сложно российским игрокам адаптироваться в Западной Европе – очень мало россиян достигало успеха в наших лигах. Головину нужно время, больше уверенности, потому что «Монако» очень плох в этом сезоне. Думаю, Анри сможет придать ему уверенность как тактическую, так и техническую».

Головин чуть не проиграл из-за видеоповторов. «Монако» спас Бенальо Во всех ключевых моментах матча арбитр смотрел повторы. И чуть не ошибся.

Какая позиция подходит Головину в «Монако»?

«В «Монако» он играет чуть выше, чем в ЦСКА. Здесь от него не требуется создавать что-то в центре. И тем более вряд ли будет требоваться после покупки Фабрегаса. Думаю, что Анри хочет, чтобы он играл ближе к нападающему, раскрывая все свои технические качества на малом пространстве и отдавая последний пас. Уверен, что он будет прогрессировать вместе с командой».

«Все помнят те 3-4 дня летом, когда мы думали, что Головин – новый Месси?» Некоторые болельщики «Монако» даже довольны, что россиянина дисквалифицировали на 4 матча.

Что болельщики говорят про Головина?

«Болельщики «Монако» особо его не обсуждают, потому что у клуба слишком много проблем. И в них нет его вины! Но если в будущем он не будет прогрессировать, то вполне вероятно, что они разозлятся и начнут активно обсуждать. Всё-таки за него заплатили приличную сумму, и у него есть потенциал, который пока не до конца раскрылся. В целом они спокойны и ждут, что после этого трансферного окна ситуация в команде улучшится. В матче с «Марселем» мы увидели хорошую игру Головина. Но также увидели, что ему нужна помощь его одноклубников, чтобы быть ещё лучше. Пока он не тот, кто может взять на себя роль лидера».

Что происходит в клубе?

«Есть кое-какие недопонимания у руководства и людей, которые окружают клуб. Политики в Монако делают все, чтобы заставить Рыболовлева продать клуб. Ситуация особенно обострилась после истории с продажей картины Да Винчи за рекордную сумму. Также их не устраивает Васильев. Ходит много слухов о его отношениях с агентом Жорже Мендешем: он привлекает его во многие трансферные сделки, после чего оказывается, что там были какие-то комиссионные. Принц Альберт II не особо хорошо относится к русским… Он также является совладельцем клуба, у него есть ко всему доступ, но он не может влиять на основного владельца. Хотя пытается. Сложности начались, когда принц попросил повысить сына Стефани Монако Луи Дакруета (сейчас он занимает должность рекрутера), но русские сказали нет. Ситуация для Рыболовлева непростая, но клуб для него очень важен».