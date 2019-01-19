«Спартак» улетел на сборы в компании Айртона и Гулиева. Фото из Шереметьево

В числе первых в Шереметьево прибыл новичок красно-белых Айртон, за ним – Георгий Мелкадзе.
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов приехал в компании Александра Ташаева.
Чуть позже к команде присоединились Дмитрий Комбаров и Роман Зобнин.
Денис Глушаков перед вылетом решал личные вопросы по телефону.
Главный тренер Олег Кононов привлёк для участия в сборах 30 футболистов, в том числе Георгия Джикию, Илью Кутепова и Зе Луиша.
Даже ранним утром игрокам «Спартака» не удалось избежать внимания поклонников.
Последним в аэропорт прибыл Аяз Гулиев, недавно вернувшийся в «Спартак» из «Ростова».
Во время подготовки к сезону красно-белые также примут участие в товарищеском турнире «Фонбет Кубок Матч Премьер», в котором встретится с «Ростовом», «Зенитом» и «Локомотивом».