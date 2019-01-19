Сегодня «Спартак» отправился на вторые сборы в Доху (Катар), где команда будет готовиться к возобновлению сезона.

«Спартак» улетел на сборы в компании Айртона и Гулиева. Фото из Шереметьево

В числе первых в Шереметьево прибыл новичок красно-белых Айртон, за ним – Георгий Мелкадзе.

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов приехал в компании Александра Ташаева.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Чуть позже к команде присоединились Дмитрий Комбаров и Роман Зобнин.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Денис Глушаков перед вылетом решал личные вопросы по телефону.

Главный тренер Олег Кононов привлёк для участия в сборах 30 футболистов, в том числе Георгия Джикию, Илью Кутепова и Зе Луиша.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Даже ранним утром игрокам «Спартака» не удалось избежать внимания поклонников.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Последним в аэропорт прибыл Аяз Гулиев, недавно вернувшийся в «Спартак» из «Ростова».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Во время подготовки к сезону красно-белые также примут участие в товарищеском турнире «Фонбет Кубок Матч Премьер», в котором встретится с «Ростовом», «Зенитом» и «Локомотивом».