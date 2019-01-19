«Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас». Это был фееричный матч!

В новом году феерический «Ливерпуль» пропал и победы команда выгрызает зубами. Характера для этого у мерсисайдцев хватает. А вообще в январе клуб проиграл «Манчестер Сити», затем уступил «Вулверхэмптону» и выбыл из Кубка, а неделю назад с большим трудом переиграл 1:0 «Брайтон энд Хоув Альбион».

«Ливерпуль» отделил от ничьей сантиметр. Клопп впервые проиграл в чемпионате. Хосеп Гвардиола возвращается в борьбу за чемпионство, победив главного конкурента.

«Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии. Вот это сенсация! Как это было.

В матче с «Кристал Пэлас» «Ливерпуль» пропустил на 34-й минуте. Заха с левого края штрафной площади сделал передачу низом в центр, а Таунсенд ударом в касание послал мяч в ворота.

«Ливерпуль» отыгрался сразу после начала второго тайма. Ван Дейк издали пробил, мяч после рикошета от спины защитника «орлов» направился к Салаху, а тот с лёта протолкнул мяч в ближний угол ворот из пределов штрафной площади.

Через 7 минут «Ливерпуль» вышел вперёд. Кейта сделал передачу в штрафную, Фирмино мяч принял, развернулся и пробил низом — мяч после рикошета закатился в дальний угол ворот. Этот гол стал 1000-м для «мерсисайдцев» на домашнем стадионе – «Энфилде» – в эпоху АПЛ (с 1992 года). До этого 1000 голов на конкретном стадионе забили «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» и «Челси» на «Стэмфорд Бридж».

Но всё только начиналось. На 65-й минуте после подачи Миливоевича от угла поля Томкинс выпрыгнул и головой с линии вратарской послал мяч в самый угол ворот.

На 75-й минуте Фабиньо забросил мяч к дальней штанге, Милнер в касание сделал передачу в центр вратарской, Сперони неловко сыграл, закинув рукой мяч себе за спину, а Салах с линии ворот добавил в цель.

На 89-й минуте Милнер в подкате до мяча не дотянулся, а вот соперника сбил — вторая жёлтая карточка.

На 3-й добавленной минуте Робертсон в подкате не позволил мячу уйти в аут, более того — это получился пас на ход Мане, который ворвался в штрафную площадь гостей и исполнил точный удар в дальний угол ворот. 4:2.

На 5-й добавленной минуте Мейер получил мяч у линии штрафной, классный удар низом в угол ворот не оставил вратарю шансов на спасение.