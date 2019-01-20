Получит ли Дзюба шанс стать королём Англии?

Дзюбу хотят в «Эвертоне», «Спартак» прибыл в Доху, на Паредеса нацелился «ПСЖ». Главные новости — в обзоре дня.

«Спартак» улетел в Доху с Айртоном и Гулиевым, но без Ханни

19 января из международного аэропорта Шереметьево московский «Спартак» отправился в Доху (Катар) на второй сбор для подготовки к возобновлению сезона.



Из Москвы летят 25 игроков: вратари — Александр Максименко, Артём Поплевченков, Александр Селихов и Антон Шитов; защитники — Айртон Лукас, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов и Николай Рассказов; полузащитники — Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев и Наиль Умяров; нападающие — Зе Луиш и Георгий Мелкадзе.

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Дзюба может перейти в «Эвертон»

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба может стать игроком «Эвертона», сообщает «RT на русском».

По информации источника, главный тренер ливерпульской команды Марку Силва лично заинтересован в услугах российского форварда. Отмечается, что Дзюба не против продолжения карьеры в чемпионате Англии. Сообщается, что «Эвертон» готов арендовать игрока, но также не исключается вариант с полноценным трансфером нападающего. «Зенит» может пойти на сделку в связи с интересом к одному из футболистов «Эвертона». Действующий контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до июля 2020 года.

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Дзюба перешёл из «Спартака» в «Зенит» в 2015 году. В нынешнем сезоне принял участие в 16 матчах РПЛ за петербургскую команду, забил 5 мячей и отдал две результативные передачи.

Паредес — приоритетная трансферная цель «ПСЖ»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес является приоритетной трансферной целью «ПСЖ» для усиления позиции центрального полузащитника в это трансферное окно, сообщает L'Equipe.

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По информации издания, «Зенит» хочет выручить € 55 млн за аргентинского хавбека, переговоры между клубами продолжаются. В качестве альтернативы «парижане» рассматривают сенегальского полузащитника «Эвертона» Идрисса Гейе, которого английский клуб не хочет отпускать менее чем за € 40 млн. Ещё одной альтернативой для «ПСЖ» является хавбек дортмундской «Боруссии» Юлиан Вайгль, переход которого, как сообщалось ранее, может обойтись клубу в € 25 млн.

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Ранее сообщалось, что Паредес договорился с «ПСЖ» по условиям контракта. Игрок якобы хочет перейти во французский клуб, однако переговоры по его трансферу продолжаются.



Контракт Паредеса с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2020/21. Леандро перешёл в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года. В этом сезоне хавбек принял участие в 15 матчах петербуржцев в РПЛ, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Сульшер повторил рекорд Гвардиолы и Анчелотти

«Манчестер Юнайтед» одержал победу в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 2:1.



Эта победа стала для «красных дьяволов» шестой подряд в АПЛ после увольнения португальского специалиста Жозе Моуринью и назначения бывшего игрока клуба Уле-Гуннара Сульшера на должность исполняющего обязанности главного тренера.

45-летний норвежец стал третьим тренером в истории, одержавшим шесть побед в первых шести матчах во главе команды Премьер-лиги. Ранее подобное удавалось только Карло Анчелотти («Челси») и Хосепу Гвардиоле («Манчестер Сити»).



Сульшер может превзойти достижение именитых специалистов уже в следующем туре, если «Манчестер Юнайтед» 29 января на своём поле обыграет «Бёрнли».

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«Барселона» поставила ультиматум Рабьо

«Барселона» потребовала от полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабьо принять окончательное решение насчёт возможного перехода в каталонский клуб. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.



По данным источника, «Барселона» хочет, чтобы футболист определился, будет ли он подписывать контракт с каталонским клубом. Если француз не примет предложение каталонцев в течение следующей недели, то «Барселона» откажется от идеи с его приобретением.

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Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила Рабьо контракт с зарплатой в € 10 млн в год, а также подписной бонус в размере € 10 млн. Впрочем, мама игрока хочет, чтобы подъёмные составили не менее € 15 млн.

Напомним, контракт 23-летнего Рабьо с «ПСЖ» истекает летом, поэтому он покинет клуб в статусе свободного агента. Им интересуются также «Тоттенхэм Хотспур», «Бавария» и «Челси».

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Голы Каземиро и Модрича принесли «Реалу» победу в матче с «Севильей»

В матче 20-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» обыграл «Севилью» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обслуживал матч арбитр Матеу Лаос.

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Счёт был открыт на 78-й минуте, бразильский хавбек Каземиро отличился мощнейшим ударом издали. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Серхио Регилон. В компенсированное время победу «Реала» закрепил Лука Модрич.



Эта победа «Королевского клуба» стала второй подряд в матчах Примеры.

«Реал», набрав 36 очков, вышел на третье место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Севилья» (33) опустилась на четвёртое место.

Хет-трики Мбаппе и Кавани помогли «ПСЖ» разгромить «Генгам» со счётом 9:0

В матче 21-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» принимал «Генгам». Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 9:0 в пользу хозяев.



Нападающий Неймар стал автором двух голов. По хет-трику оформили форварды Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани. Ещё один мяч забил защитник Тома Мёнье.

Победная серия «ПСЖ» в чемпионате Франции достигла трёх матчей. «Генгам» потерпел второе поражение в последних трёх встречах.



Парижский клуб, набрав 53 очка, продолжает возглавлять турнирную таблицу Лиги 1, команда из Генгама (14) занимает последнее, 20-е место.

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«Арсенал» обыграл «Челси» в лондонском дерби

В матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Челси». Лондонское дерби состоялось на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилось со счётом 2:0 в пользу «канониров».



Автором первого мяча стал нападающий Александр Ляказетт, отличившийся на 14-й минуте после передачи защитника Эктора Бельерина. До перерыва преимущество «Арсенала» увеличил защитник Лоран Косельни, голевой пас отдал защитник Сократис Папастатопулос.



«Арсенал» одержал вторую победу в последних трёх матчах в чемпионате Англии. «Челси» перервал свою беспроигрышную серию, которая состояла из четырёх встреч.



Синие, набрав 47 очков, занимают четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «канониры» (44) — пятое.