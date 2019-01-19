Российские клубы в Дохе. «Локомотив» постоянно шутит, Карпин постоянно ругается

«Локомотив» тренируется максимально весело. Из-за песчаной бури «железнодорожники», приехавшие в Доху раньше всех, часть тренировок провели в зале. В качестве компенсации тренерский штаб следующие занятия сделал максимально игровыми. В итоге от процесса кайфовали и футболисты, и персонал. Даже Ману Фернандеш пару раз улыбнулся и о чем-то шутил с Эдером, хотя привычнее видеть португальца с каменным выражением лица. Правда, в конце субботнего утреннего занятия Ману попросил физиотерапевта Ивана Мартинеса размять заболевшую мышцу.

Есть проблемы со здоровьем и у Бориса Ротенберга, и у Никиты Медведева, зато бодрые круги вокруг поля накручивает Александр Коломейцев. Полузащитник занимается отдельно, но по ощущениям скоро его можно будет возвращать в общую группу.

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У «Локомотива» во время тренировок постоянно шутки и подколки. Антон Коченков наигранно возмущается упражнением для отработки прессинга и перехвата на чужой половине поля. «Сколько они забивать мне будут?!», – бунтует вратарь после очередного гола в свои ворота. В этом упражнении всех выносит связка Ману и Эдера: первый обыгрывает всех и подает, второй стабильно кладет мяч в сетку.

Фото: «Чемпионат»

На следующий день главный король атак – Смолов. Один из голов он пробует забить рабоной и тут же слышит возмущение от вратарей. «Прости, брат, надо!», – извиняется Смолов.

Фото: «Чемпионат»

По ходу отработки другого упражнения спорить начинают Дмитрий Лоськов и Заур Хапов. «Вратари есть сегодня вообще?», – кричит Дмитрий Вячеславович. «А нападающие есть? Один гол забили за 50 попыток», – отвечает Заур Залимович. Чуть дальше за квадратом следит Олег Пашинин. В смысле, Олег Алексеевич. Он спорить с Крыховяком, который отказывается заходить в квадрат из-за чьей-то игры рукой. При этом слово «рука» поляк кричит с ударением на первый слог. Зато слышно на все поле.

Время от времени тренировка проходит под звуки молитвы из расположенной рядом мечети. За несколько дней игроки привыкли и не реагируют. Как и на посторонних наблюдателей. На территории комплекса много полей, где проходят матчи разной степени серьезности. Иногда там прямо жара: тренер одной из команд на бровке практически выскакивает из штанов. Постоянно что-то подсказывает, будто сейчас выиграет Лигу чемпионов.

«Зенит» и «Ростов» уже заехали на территорию комплекса, где пройдет кубок «Матч Премьер». Все вокруг максимально отличается от остальной части Дохи: огромное количество зелени, здания в европейском стиле, из скрытых колонок даже раздается пение птиц. «Зенит» выбрал для себя самое удобное поле – первое от отеля. И, видимо, на всякий случай поставил по периметру несколько клубных баннеров. Прямо за этим полем установлен скалодром, так что есть варианты развлечений не только футбольные.

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Поле, где тренировался «Ростов», очень не понравилось Валерию Карпину. После утренней тренировки он долго объяснял, что с ним не так (плохое состояние вратарской, плохое освещение). В итоге ростовчан переселили на соседнее поле с «Зенитом»: периодически Артема Дзюбу от тренировок, проводимых Валерием Карпиным, отделяет лишь небольшая дорога. И охранник – на всякий случай.

Фото: «Чемпионат»

Если во время тренировок «Локомотива» над полем постоянно слышны шутки со всех сторон, то у «Ростова» только один голос – главного тренера. Он постоянно подсказывает игрокам, тут же успевает пихать за ошибки. Все это в типичном для Карпина стиле и с характерными междометиями (цензурными). Часто после стычек футболисты оказывались на газоне, но главный тренер не свистел остановку матча. И даже возмутился, когда игроки сами остановились, увидев партнера на газоне. «Играйте, пока я не остановлю! Гол сейчас пропустите!», – ругался Карпин.



Главный футболист в «Ростове» сейчас – Роман Ерёменко. Полузащитник взял паузу в общении с журналистами, поэтому на него можно только смотреть со стороны. Еременко много просил мяч, постоянно опускался за ним к своим воротам. Но тренировку закончил чуть раньше партнеров: ушел к физиотерапевту с проблемами в мышце. Но, судя по тому, как Роман двигался в дальнейшем – с ногой в целом все в порядке.