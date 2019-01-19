Эмери разобрал «Челси». 3 причины, почему его план сработал

За 22 минуты «Арсенал» семь раз пробил по воротам Кепы из пределов штрафной. Трижды после угловых. Один раз после штрафного. Трижды с игры. Четыре раза из семи – в створ. Один раз забил. Бешеное преимущество, за полтайма «Арсенал» выполнил норму ударов за матч. Но не остановился и удвоил преимущество. В чём дело?

Причин играть слабо у «Челси» хватает. Одна из них глобальная – отсутствие мобильного центрального нападающего. Азар в роли девятки – интересный эксперимент, но бельгиец сам пожаловался, что в новой позиции слишком редко вступает в игру. В последних 10 матчах «Челси» забил всего 12 раз, и, судя по статистике xG, дело не в невезении – команда действительно так мало создаёт. Возможно, Мората может быть полезен в качестве игрока ротации (свои лучшие сезоны он провёл именно в этом качестве), а Жиру точно не потерял умения бороться в штрафной. Но в футболе Сарри эти качества не востребованы. Подстраиваться под состав итальянец не готов.

Другая причина сложнее, но о ней тоже нужно сказать. Отличная серия побед осенью была добыта с безальтернативной тройкой в полузащите. Ковачич, Канте и Жоржиньо играли без ротации. Сарри не любит ротацию не из упрямства, а по тактическим соображениям, но факт в том, что когда ему приходится менять кого-то из старта, команда немного проседает. Зимой эта тройка была разбита: играли Баркли и Лофтус-Чик. Что «Челси» стал хуже создавать моменты именно в этот момент – не совпадение.

Но всё это не объясняет, почему «Арсенал» так легко бил после стандартов. Провал в защите, который случился в первом тайме – заслуга Унаи Эмери. И первая часть плана.

Эмери остановил Клоппа. Это 14-й матч «Арсенала» без поражения Ляказетт – топ, «Ливерпуль» не впечатлил.

1. Хитрость при стандартах

«Челси» при стандартах защищается зонно и высоко. Обычно, это даёт позволяет контролировать ситуацию, но «Арсенал» раз за разом применял одну хитрость. Прямых подач не было: либо заброс шёл после розыгрыша, либо после ложного замаха, чтобы все стартовали в штрафную. Группа атаки получала лишние пару секунд, чтобы забежать глубже, меняться местами и искать позицию. Смешанная система защиты (зонная + опека) помогла бы, но «Челси» в первом тайме вообще не защищался персонально. И был за это наказан.

Второй гол особенно показателен, потому что Косельни упустили второй раз за полчаса. Первый момент был голевым, сейв Кепы, пожалуй, даже можно назвать случайным (мяч попал в голову), но никто не стал играть по Косельни персонально.

«Арсенал»: а) постоянно бил после стандартов и б) создавал моменты на контратаках. Второй тип моментов – тоже часть плана.

2. Зонный прессинг «Арсенала»

Игроков «Челси» всё время заманивали на фланг. Туда стягивались не только Гендузи и Торрейра, но и Ляказетт и Обамеянг, и помогали защитникам с прессингом. После отбора мяча мгновенно раскручивались атаки. Это очень энергозатратная тактика, которую нельзя поддерживать все 90 минут. «Арсенал» и не поддерживал: после перерыва тактика изменилась, а к 70-й минуте Эмери уже сделал все замены. Но и первого тайма хватило, чтобы сделать результат.

В первом тайме хозяева сделал 18 отборов. Высокий показатель (в два раза выше, чем в среднем по сезону у «Арсенала»), но и на этом фоне выделяются два игрока. Торрейра с семью отборами и Обамеянг с тремя. И если показатели Торрейры – космос, но этого по крайней мере можно ждать от опорника, то интенсивная игра Обамеянга в прессинге – сюрприз не только для зрителей, но и для «Челси». Кроме них нужно отметить Ляказетта с тремя перехватами в первом тайме (два из них – перед своей штрафной). Низкая игра форвардов создавала огромные проблемы для Жоржиньо, ключевого игрока в системе Сарри. По итогам матча он не стал первым в команде по количеству пасов и касаний мяча – это исключительный случай. Без него за первый пас отвечал, по сути, один Давид Луиз.

Карта попыток отбора первого тайма лучше всего иллюстрирует план Эмери: ловить прессингом на флангах, куда куда гости сваливались из-за отсутствия свободы о Жоржиньо, и организовывать контратаки оттуда.

Карта попыток отбора «Арсенала» в первом тайме

3. Второй тайм – новый план

Выше я написал, что одновременное перекрывание центра и прессинг на флангах – очень энергозатратный план, который нельзя выдержать 90 минут. Во втором тайме «Арсенал» перестроился и стал играть по другому. Во-первых, Обамеянг и Ляказетт перестали возвращаться так низко в оборонительной фазе. Во-вторых, фланговый прессинг почти пропал. «Арсенал» в первом тайме не забил после отборов на флангах, но имел шансы, этот приём работал. Во втором тайме от него отказались. Сравните карту отборов первого тайма и второго.

Карта попыток отбора «Арсенала» во втором тайме

Изначальный план был направлен на постоянную смену владения и создание максимальной остроты в быстрых атаках. План второго тайма должен был сдержать «Челси» и сделать владение гостей стерильным. Это удалось – хотя гости и сами заиграли качественнее и стали допускать меньше ошибок в игре в пас. По ходу второго тайма «Арсенал» поменял схему.

На поле стало больше полузащитников, изменился стиль прессинга: теперь хозяева больше перекрывали линии паса, чем шли на игрока с мячом. Плотность линий мешала доставить мяч к воротам, а если пасы на Азара и Виллиана проходили, то у них не было ни времени, ни пространства.

Можно сказать, что первом тайме «Арсеналу» удалось получить преимущество, во втором – сохранить устраивающий счёт. В общем, оба плана Эмери сработали.

Бонус: Торрейра – монстр

Он как обычно успевал и в центре, и на фланге, но в матче с «Челси» к своей привычной вездесущности добавил нереальные цифры. За 90 минут 10 отборов при 12 попытках – впечатляет и количество, и процент успешных попыток. При этом уругваец был одним из самых активных в игре с мячом. 38 передач – неплохой показатель при том проценте владения, который был у «Арсенала» (37%). Он также отдал один пас под удар. Свен Мислинтат привёл в клуб топ-игрока, а 30 млн евро, которые он стоил, сейчас кажутся смешной суммой.

Больше материалов автора – в его телеграм-канале «Диего Симеонович».