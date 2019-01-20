Она вдохновила Каземиро на шедевральный гол

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро отметился отменным голом в ворота «Севильи». По безумному празднованию было заметно, как переживали за результат «сливочные». У одного из героев матча и автора забитого мяча на трибунах была персональная поклонница: Анна-Мариана Каземиро.

Жену бразильского опорника можно часто встретить на матчах мужа. И это не только домашние игры «Реала»! Ездила она и в Россию на чемпионат мира. Сам мундиаль не принёс бразильцам медалей, но, судя по «инстаграму» супруги Каземиро, путешествие подарило ей много положительных эмоций.



Анна-Мариана сказала «да» бразильцу в 2014 году. Сейчас у пары растёт дочь Сара, и значительная часть публикаций в «инстаграме» жены Каземиро – фотографии малышки. Впрочем, не забывает Анна-Мариана делиться и своей жизнью. Благо, она у супруги Каземиро насыщенная.