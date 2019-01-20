«Арсенал» обыграл «Челси» благодаря Почеттино

Проблемы «Челси» начались с ноябрьского матча против «Тоттенхэма». До этого не проигрывавший «Челси» без шансов уступил команде Почеттино и с тех проиграл еще три матча в чемпионате. В матче с «Арсеналом» «Челси» был заперт на флангах, не создал практически ничего, даже после вертикальных забросов из глубины поля, и заслуженно проиграл, ни разу не ударив в створ ворот. На послематчевой пресс-конференции Сарри возмущался недостаточно боевым настроем своих игроков, но проблема «Челси» может оказаться гораздо более серьезной. Кажется, Почеттино и Эмери показали другим командам АПЛ, как побеждать «синих».

Без мяча «Арсенал» сыграл по конспектам «Тоттенхэма»

В рамках подготовки к лондонскому дерби Эмери наверняка разбирал встречу «Челси» с «Тоттенхэмом», первый неудачный матч Сарри в АПЛ. Против «Челси» главный тренер «Арсенала» впервые за долгое время перестроил свою команду на модуль 4-X-X, скопировав узкое расположение ромба полузащитников у «Тоттенхэма». В ромбе Эмери полуфланговые центральные полузащитники Гюэндузи и Торрейра переключались между крайними центральными полузащитниками и крайними защитниками «Челси». Менее привязанный к опеке игроков единственный опорник «Арсенала» Джака страховал полуфланги и зону подбора после вертикальных забросов, а Рэмси плотно играл по Жоржиньо, ключевому плеймейкеру «Челси». Пара нападающих Обамеянг-Ляказетт в это время формировали первую линию прессинга команды по центральным защитникам «Челси», а крайние защитники «Арсенала» играли по вингерам гостей.

Получилось очень здорово. «Челси» провел всего 23 процента атак через центральную зону, большинство из которых пришлись на концовку встречи с большим количеством быстрых переходов из обороны в атаку у обеих команд. Что касается Жоржиньо, итальянский полузащитник все равно стал самым пасующим игроком своей команды, но «Челси» был вынужден чаще пользоваться первым пасом своих центральных защитников. У гостей осталось два варианта позиционных атак.

Продвижение мяча через относительно свободные фланги контролировалось хозяевами. Гюэндузи и в особенности Торрейра провели очень интенсивный по движению без мяча матч, практически всегда успевали перестроиться из узкого расположения ромба и сместиться к своему крайнему защитнику, на двоих набрали 14 отборов и 3 перехвата, большинство из которых были совершено как раз на флангах. Второй вариант, вертикальные забросы Луиза в противоход поднимающейся линии обороны «Арсенала», удалось исполнить только один раз, когда Педро неточно перекинул вратаря в штрафной «Арсенала».

Эмери разобрал «Челси». 3 причины, почему его план сработал Экспресс-анализ матча, в котором «Арсенал» провёл два абсолютно разных тайма.

Кроме удара в штангу после подачи углового, за большую часть матча «Челси» ничего не создал у ворот Лено. За 20 минут до конца встречи Эмери выпустил второго опорника, чтобы закрепить зону подбора после забросов на Жиру и обеспечить подстраховку обоих полуфлангов в случае открываний Баркли и Канте из глубины, но в концовке «Арсенал» подсел и стал чаще допускать численное преимущество соперника на правом фланге обороны. Гости пользовались ошибками в прессинге команды Эмери, как правило, в тех случаях, когда Рэмси с Ляказеттом эпизодически менялись местами и француз недостаточно плотно закрывал Жоржиньо. После замен за десять минут до конца матча «Арсенал» окончательно переключился на зональную ориентировку с узким расположением линии полузащиты и перестал реагировать на открывания полузащитников «Челси» между линиями – на скриншоте, например, Баркли принимает мяч без давления и сразу же делает диагональ на фланг Педро и Алонсо.

Закрытый Жоржиньо полезен без мяча

Функции Рэмси были близки к персональной опеке Жоржиньо, хотя ситуативно валиец менялся местами и с Ляказеттом, перестраиваясь в первую линию прессинга, и с Джакой, опускаясь в глубину поля. Так или иначе, Жоржиньо практически всегда был закрыт игроком «Арсенала» и во многих эпизодах выключен из развития позиционных атак своей команды. С середины первого тайма Жоржиньо прибавил в интенсивности и стал помогать своей команде начинать позиционные атаки движением без мяча.

Поднимаясь выше на одну линию с Канте, Жоржиньо уводил за собой Рэмси и освобождал опорную зону от игроков обеих команд. Это позволяло Рюдигеру или Луизу отдавать поперечную передачу в разряженный полуфланг на партнера по центру обороны. Также в свободную опорную зону мог врываться и разворачиваться с мячом к чужим воротам Ковачич и искать варианты либо на фланге, либо между линиями – несмотря на активные открывания Педро и Канте, хорват, как правило, стремился как можно быстрее перевести мяч на левый фланг атаки. Если же за Ковачичем шел до конца Торрейра, освобождалась зона Алонсо и появлялась возможность для диагональной передачи.

Когда Рэмси не велся на движение Жоржиньо, итальянец поднимался к Джаке и несколько раз пытался увести его из центральной зоны, смещаясь в полуфланг к Ковачичу. Полузащитник таким образом перегружал свой левый полуфланг в начале атак, но освобождал больше пространства между линиями «Арсенала», куда смещались Азар, Канте или Педро для первого паса. Не касаясь мяча, итальянец руководил билд-апом своей команды и создавал партнерам возможности для продвижения мяча вперед. Многие из них были проигнорированы.

«Челси» провалился в прессинге

Если в быстрых переходах Обамеянг цеплялся за мяч преимущественно в центральной зоне, в позиционной атаке «Арсенал» перегружал свой левый фланг даже больше, чем это делал «Челси». Отчасти такой крен на одно из направлений атак объясняется неотработанным прессингом гостей. «Челси» начал матч с высокого давления на чужой половине поля. В первую линию к Азару смещался Виллиан и играл по Сократису, а чуть более глубокая позиция Педро формировала линию из четверки полузащитников, в которой Ковачич смещался ближе к левому флангу и должен был опекать Бельерина. После нескольких удачных атак «Арсенала», в которых Джака опускался между центральными защитниками своей команды и создавал численное преимущество «Арсенала» в начальное фазе атаки, структура прессинга «Челси» видоизменилась. Теперь Ковачич стал выбрасываться на принимающего мяч Сократиса и провоцировать его на передачу во фланг под прессинг-ловушку. С этим хорват справлялся, но ловушка захлопывалась очень редко – по Бельерину постоянно недорабатывал Виллиан.

У испанца появлялось как минимум два варианта продолжения атаки – вертикальный заброс на открывающегося между Луизом и Аспиликуэтой Обамеянгом или передача на поднимающегося из первой линии билд-апа Джаку с последующим переводом швейцарцем мяча на противоположный фланг – за счет номинального численного преимущества в середине поля у «Арсенала» хавбеки гостей разбирали своих игроков персонально и не страховали пустую зону Ковачича. «Арсенал» достаточно часто ловил «Челси» на контратаках, но при этом провел довольно много темповых атак, пользуясь ошибками «Челси» в движении без мяча.