Круче него в Италии теперь только Батистута. Но и это решаемый вопрос

Вся карьера Фабио Квальяреллы крутится вокруг «Наполи». Он болел за этот клуб в детстве, что сделало в итоге его мечту о профессиональном футболе реальной. Оказавшись в любимом клубе, он провёл в нём всего сезон, после чего получил предложение от «Ювентуса» и дорогу на чемпионат мира. Первый приезд в Неаполь в майке «Юве» запомнился чудовищной обструкцией от фанатов «Наполи», которые приготовили гигантскую майку Квальяреллы с номером 71 (в итальянском лото «71» традиционно обозначается словом «лжец»).

На этом история не закончилась. В «Торино», когда казалось, что карьера Фабио идёт на спад (он резко сбавил в результативности и потерял место в основе), он забил в ворота «Наполи» и традиционно отказался праздновать этот гол. Болельщикам «Торино» было плевать на детскую любовь Квальяреллы, и они устроили ему несколько месяцев травли, вынудив искать новый клуб. Так он оказался в Генуе, в «Сампдории», из которой впервые был вызван в сборную. И обрёл здесь третью молодость.

Ему почти 36, а он – лучший снайпер в зимней Европе Фабио Кварьярелла невероятный. Он забивает уже в девяти матчах подряд.

Прошлый сезон был абсолютно лучшим в карьере почти 36-летнего мужчины — никогда прежде он не имел 0,60 xG/90, хотя всегда считался эффективным игроком. Он вернул себе магию: Квальярелла никогда не был хорош в ведении мяча и ударах после затяжного дриблинга, но его подставленные под прострелы ноги и удары по мячу в воздухе в касание всегда были чудесны. Как только Фабио находил спокойствие, к нему приходила концентрация, которая делала эти удары в касание убийственными. 19 мячей за сезон Серии А — так много он не забивал. Казалось, что превзойти это достижение Квальярелла просто не успеет в силу почтенного даже по меркам Италии возраста.

Так казалось до начала сентября прошлого года, когда для него вновь удачно подвернулся матч с «Наполи». Полупрострел-полунавес Бартоша Берешиньского точно не предназначался Квальярелле, но он исхитрился подставить под летящий мяч пятку правой ноги — после такого касания Давиду Оспине было бы просто бесчеловечно портить красоту момента сейвом. Квальярелла снова не стал праздновать гол, а затем ещё и жестом извинился перед вратарём, продемонстрировав настоящий дух игры: «Бывает, извини, что именно тебе пришлось такое вынимать».

После этой потрясающей «бомбы» Квальярелла понял, что у него действительно получается почти всё. Степень уверенности нападающего легко понять по его собственным словам. «Манчини омолаживает состав и знает, что делает, — здесь всё правильно. Но если вызов поступит, я пойду в сборную даже пешком», — заявлял 35-летний футболист, и в его словах было больше надежды, чем пафоса. С октября он забивает минимум по мячу в каждом матче — теперь эта серия составляет 10 игр. Круче него в истории Серии А остался только Габриэль Батистута, голевая серия которого прекратилась на 11-м матче.

Теперь на его счету 14 мячей, а впереди почти целый круг. Важно и то, что он окончательно вернул себе винтажный стиль середины нулевых, с ударами в одно касание и максимальным давлением в чужой штрафной. Из 67 ударов к этому моменту Квальярелла ровно половину (33) нанёс в касание, а из 14 его мячей 10 были забиты именно таким образом.



Стиль «Сампы», которая при шестой статистике в лиге по количеству передач за матч реже всех в Серии А использует навесы, хорошо подходит Квальярелле: генуэзцы стремятся разыгрывать мяч до проникающей передачи в канал между защитниками, что позволяет нападающим оказываться без опеки. Почувствуйте, насколько хорош опытный лидер «Сампдории»: у него всего 23 удара без опеки из пределов штрафной, но ими он забил десять мячей с игры. То есть если вы позволите Квальярелле дважды за матч пробить без висящего на нём защитника, то начнёте матч с 0:1.

Его стиль стареющего, но не перестающего биться воина заслуживает сравнения с баскетболистом Ману Джинобили, который и в 40 творил на площадке магию благодаря желанию сражаться. Его последний вызов в сборную случился в октябре 2015-го — как раз после перехода в «Сампдорию». Его стремление забить 20 мячей за сезон Серии А обсессивно, а возможность побить рекорд Батигола близка — в следующем туре «Сампа» принимает «Удинезе», клуб другого великого снайпера-ветерана Антонио ди Натале.



И если там Квальярелла забьёт, рекорд может пасть там, где и должен. 2 февраля, через неделю после «Удинезе», «Сампдория» поедет в Неаполь.