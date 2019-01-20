Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Барселона» — «Леганес». 20 января. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

Новичок «Фиорентины» Луис Муриэль сделал дубль в игре с «Сампдорией»

Gabriele Maltinti/Getty Images
Максим Ерёмин
Фото: Луис Муриэль
Пожалуй, самый красивый дубль 2019 года. Пока
Серия А ещё жива.
Футбол / Италия

Луис Муриэль вернулся в Италию этой зимой. Последние пару лет он играл в «Севилье», но 1 января «Фиорентина» арендовала колумбийца до конца сезона.

Италия - Серия А. 20-й тур
20 января 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
3:3
Сампдория
Генуя
1:0 – Мурьель – 34, 1:1 – Рамирес – 44, 2:1 – Мурьель – 70, 2:2 – Квальярелла – 81 (пен), 2:3 – Квальярелла – 85, 3:3 – Песселья – 90+3
Удаления: Фернандеш, 39 – нет

В первой игре за новый клуб — против «Торино» — Луис провёл на поле больше часа и ничем особенным не отметился. Зато во второй (с «Сампдорией») Муриэль всё сделал красиво и сотворил, пожалуй, самый красивый дубль 2019 года.

Забавно, что как раз из «Сампдории» футболист уходил в «Севилью», причём за огромные деньги — более 20 млн евро. В Испании футболист не прижился и теперь кладёт два мяча в ворота бывшего клуба. Этот дубль помог «фиалкам» войти в первую десятку Серии А. До зоны еврокубков всего четыре очка.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сампдория •••
Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент