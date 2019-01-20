Пожалуй, самый красивый дубль 2019 года. Пока

Луис Муриэль вернулся в Италию этой зимой. Последние пару лет он играл в «Севилье», но 1 января «Фиорентина» арендовала колумбийца до конца сезона.

В первой игре за новый клуб — против «Торино» — Луис провёл на поле больше часа и ничем особенным не отметился. Зато во второй (с «Сампдорией») Муриэль всё сделал красиво и сотворил, пожалуй, самый красивый дубль 2019 года.

Забавно, что как раз из «Сампдории» футболист уходил в «Севилью», причём за огромные деньги — более 20 млн евро. В Испании футболист не прижился и теперь кладёт два мяча в ворота бывшего клуба. Этот дубль помог «фиалкам» войти в первую десятку Серии А. До зоны еврокубков всего четыре очка.