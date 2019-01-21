На сборах «Зенита» ищут Халка. И очень много бегают

С воскресенья все четыре участника Кубка «Матч Премьер» в Катаре тренируются максимально близко друг к другу. «Зенит» и «Ростов» разделяет только дорожка, «Спартак» и «Локо» – так же. При этом между собой пары команд разделены небольшим холмом, который, не только перекрывает обзор, но и не позволяет перелетать с соседних полей мячам.

У «Зенита» в субботу был свободный вечер, который каждый проводил по-своему: Сергей Семак, например, гонял в пустыню. Видимо, в рамках компенсации за отдых на следующий день команда в рамках «Газпром» – тренировочные сборы» получила две чисто физические тренировки с бегом и нагрузками. Большинство упражнений предполагало соревновательный элемент, и проигравшим приходилось отжиматься.



Рядом с полями занимается в футбольной академии много детей, и у них на эмблему «Зенита» была своя реакция: «А где Халк?!». Журналист Bein Sport был побольше в теме: просил на интервью Клаудио Маркизио. Но затем подозрительно долго вспоминал, кто такой Бранислав Иванович. Зато серба отлично знала пара болельщиков, карауливших игроков после утренней тренировки. Помимо Бано они попросили сфотографироваться только Маркизио, Ригони и Дзюбу.

Одно из главных событий тренировочного дня: возвращение, пусть и частичное, к тренировкам с основной командой Жиркова и Нобоа. Оба нарезали круги в одной группе, но если Юрий тренируется с минимальными ограничениями, то Кристиан пока готов выполнять со всеми лишь беговые упражнения. Значительную часть нагрузок он всё ещё получает индивидуально.

Упражнения тренерского штаба, которые выполняли игроки, судя по общей тишине над полем были достаточно изматывающими. В основном это были разные вариации бега и тесты выносливости. Изредка шутил неунывающий Дзюба, но по его меркам можно считать, что занимался практически молча.

Время от времени из колонок рядом с полем раздавался уже привычный мотив намаза. Но у «Зенита» играла и своя музыка: в основном её использовали для подачи игрокам сигнала о смене упражнения.



В самом конце тренировки несколько игроков «Зенита» воспользовались тем, что рядом есть друзья из других клубов. Юрий Жирков общался с персоналом «Локомотива», а Александр Анюков нашёл Игоря Денисова. Защитник и полузащитник о чём-то пообщались сначала на дальнем углу поля, а после ужина продолжили встречу в отеле, где живёт «Локомотив».