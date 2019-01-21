ЦСКА в первом матче года: свежий Эрнандес, защитник Бийол

Без Влашича — через ширину поля

«Вентспилс» в качестве первого соперника в новом году подходил для ЦСКА идеально. С одной стороны, после достаточно тяжёлой работы (Виктор Гончаренко традиционно первую неделю сборов проводит без матчей и с большим количеством тренировок) играть сразу против более сильного соперника было бы непросто. С другой стороны, латыши не были и откровенно слабыми, а значит на них можно было проверить основные тактические моменты.

Состав, который вышел играть против «Вентспилса» (завтра другой состав встретится с «Мольде»), вполне можно назвать боевым, а потом было интересно, какой игровой вариант выберет Гончаренко без своего лучшего созидателя, Николы Влашича. Стиль игры действительно слегка подкорректировался: если обычно тренер ЦСКА позволяет и даже поощряет крайних защитников сужаться на чужой половине, то против «Вентспилса» Ефремов и Тикнизян действовали строго по ширине. Это хорошо работало: два гола армейцы забили благодаря фланговой работе, а Тикнизян оставил очень неплохое впечатление своими действиями на левом краю.

Фото: pfc-cska.com

Бийол — центральный защитник

Другой небольшой эксперимент Гончаренко — попробовать Бийола в центре обороны. Нельзя сказать, что он определённо удался. Словенец был действительно неплох в те моменты, когда нужно было незамедлительно сыграть по мячу — на его счету несколько перехватов и отличный сейв после того, как молодой Семён Матвийчук потерял свою позицию. Но в то же время Бийол достаточно часто (относительно имени и сил соперника) действовал не лучшим образом в тех ситуациях, когда защищаться нужно было позиционно.

Самый показательный момент случился в первом тайме, когда два нападающих «Вентспилса» отыгрывали против армейской оборонительной тройки, и от Бийола требовалось просто отработать против форварда на ногах. Однако он занял такую позицию, которая не позволяла ни пойти на перехват паса на этого нападающего, ни отзащищаться, стоя перед ним — в результате латыши получили самый опасный момент в первом тайме, который не завершился голом только благодаря неточности бьющего.

Фото: pfc-cska.com

Эрнандес входит в новый год с хорошим настроением

Абель много пропустил в первые свои полгода в Москве, а потому было важно, как он начнёт затяжные сборы. Очевидно, что последствия травмы позади. Эрнандес всадил отличный мяч под перекладину после хорошей фланговой передачи Ивана Облякова и в целом демонстрировал хорошее настроение. Трижды за один выделенный ему тайм нападающий сыграл пяткой (как минимум дважды это было уместно и остроумно), не передерживал мяч, что было важно, учитывая, как широко действовал ЦСКА и был готов сыграть в подыгрыше. Помимо гола у Эрнандеса был ещё один отличный момент, который он не реализовал — здорово в ситуации с выходом один на один отстоял вратарь «Вентспилса». Тем не менее, нужно отметить, как Абель сам начал эту атаку глубоким открыванием под передачу, а через пас уже готов был убегать. В общем, Эрнандес должен пока радовать болельщиков ЦСКА.

ЦСКА по-прежнему много позволяет из опорной зоны

Одна из проблем осенней части сезона (например, именно она больно ударила по армейцам в домашней игре с Пльзенью) пока остаётся при ЦСКА. Даже «Вентспилс» слишком многое себе позволял после продвижений центральных полузащитников/смещений инсайдов в опорную зону команды Гончаренко. Поле в Кампоаморе специально расчерчено на зоны для тренировок, и благодаря этому было хорошо видно, как ЦСКА порой численно проигрывает соперникам в «зоне 14», перед собственной штрафной. В двух атаках подряд в первом тайме против трёх латышей там оказывался всего один опорник, и одна из этих атак была доведена до удара. Да, случилось это уже при комфортном счёте в пользу армейцев, но симптом не самый приятный. У Виктора Гончаренко и его штаба ещё достаточно работы над переходом команды из атаки в оборону и перестроениями при дриблинге одного из соперников.